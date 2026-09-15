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Приняла таблетку: что стало причиной смерти Хайден Панеттьери

Кристина Трохимчук
15 сентября 2026, 05:55
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Американские следственные органы считают, что причиной трагедии могло стать фальсифицированное лекарство.
Причина смерти Хайден Панеттьери
Причина смерти Хайден Панеттьери / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Хайден Панеттьери

Вы узнаете:

  • Что могло стать причиной смерти актрисы Хайден Панеттьери
  • Кто расследует смерть знаменитости

Правоохранительные органы США продолжают расследовать обстоятельства смерти популярной американской актрисы Хайден Панеттьери. По данным источников TMZ в правоохранительных органах, одной из основных версий трагедии является передозировка после приема поддельного препарата.

Источники сообщают, что артистка на протяжении долгого времени пользовалась услугами дилера из Лос-Анджелеса, который якобы поставлял ей рецептурные препараты с черного рынка. По версии следствия, Панеттьери приняла несколько приобретенных препаратов во время перелета из Калифорнии в Южную Каролину за день до трагедии, а прием одной из таблеток следующим утром мог стать роковым.

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Хайден Панеттьери
Хайден Панеттьери - расследование / фото: instagram.com, Хайден Панеттьери

К делу подключились подразделения Управления по борьбе с наркотиками (DEA) в Лос-Анджелесе и Южной Каролине. Власти пытаются восстановить цепочку поставок и установить возможную связь между дилером и таблеткой, которую приняла актриса.

Расследование уже сравнивают с делом рэпера Мака Миллера, в рамках которого дилера осудили за поставку артисту препаратов, приведших к его смерти. При этом окончательные выводы о причине смерти Панеттьери будут сделаны после получения результатов токсикологической экспертизы.

Хайден Панеттьери
Почему умерла Хайден Панеттьери / фото: instagram.com, Хайден Панеттьери

Когда экстренные службы прибыли в апартаменты в Южной Каролине, где Панеттьери находилась вместе со своим бойфрендом Брайаном Хикерсоном, тот передал медикам пакет с ее рецептурными лекарствами. Также стало известно, что до приезда парамедиков Хикерсон пытался привести находившуюся без сознания актрису в чувство с помощью препарата "Наркан", применяемого при передозировке опиоидами, однако спасти ее не удалось.

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О персоне: Хайден Панетьерри

Хайден Панеттьери - американская актриса и певица. В 11 лет получила премию молодого актёра за роль Шерил Йост в диснеевском "Вспоминая Титанов". Вторая премия ей досталась за роль Клэр Беннет в сериале "Герои". С 2012 по 2016 год она играла роль певицы Джульетты Барнс в телесериале "Нэшвилл", которая принесла ей номинации на премию "Золотой глобус" за лучшую женскую роль второго плана в 2012 и 2013 годах.
С 2009 года Хайден встречалась с боксёром Владимиром Кличко, а их помолвка состоялась в 2013 году. В августе 2018 года стало известно, что пара рассталась.

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