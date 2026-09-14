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"Выбрала идеального отца": Гросу высказалась о муже и втором ребенке

Кристина Трохимчук
14 сентября 2026, 12:47
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Певица поделилась подробностями семейной жизни после рождения сына Марка-Габриэля.
Алина Гросу сделала заявление о муже
Алина Гросу сделала заявление о муже / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алина Гросу

Вы узнаете:

  • Как муж Алины Гросу справляется с ролью отца
  • Планирует ли пара второго ребенка

Популярная певица Алина Гросу, которая пять месяцев назад впервые стала мамой, ответила на вопросы поклонников в Instagram. Звезда до сих пор тщательно скрывает лицо своего супруга, хотя в сети продолжают ходить слухи, что отцом ребенка является российский актер Роман Полянский.

Несмотря на таинственность вокруг личности мужа, Алина решила откровенно рассказать, как ее возлюбленный проявляет себя в роли отца. По мнению певицы, ее избранник подошел к новому статусу со всей ответственностью.

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Алина Гросу - муж
Алина Гросу с мужем на крестинах сына / фото: threads.com, Алина Гросу

"Он просто замечательный отец! Мне кажется, я вообще выбирала мужа по принципу: будет ли он хорошим отцом или нет? Поэтому выбрала идеального отца для своего ребенка, просто топ", - подчеркнула Гросу.

Артистка также прокомментировала частые вопросы подписчиков о том, когда пара планирует подарить Марку-Габриэлю сестру. По словам Алины, она была бы рада пополнению в семье, однако генетические особенности могут внести свои коррективы.

Алина Гросу про второго ребенка
Алина Гросу про второго ребенка / фото: instagram.com, Алина Гросу

"А что, уже нужно? Конечно, хотелось бы, чтобы следующим была доченька, но что-то с нашим счастьем в семье: я могу и три раза рожать девочек, а буду получать пацанов. Потому что у ближайших родственников просто по три пацана, у всех мальчики-мальчики", - с юмором добавила певица.

Алина Гросу инфографика
Алина Гросу инфографика / Инфографика: Главред

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Ранее Главред сообщал, что Максим Галкин поделился трогательным пляжным селфи с 12-летней дочерью Елизаветой. Поклонники шоумена восхитились редким снимком с отдыха и отметили, как заметно повзрослела девочка.

Также украинская певица Оля Полякова вместе со своей младшей дочерью Алисой пережила опасный инцидент во время поездки в Польшу. Поезд, в котором находились артистка с ребенком, попал под атаку шахеда. К счастью, пассажиров удалось вовремя эвакуировать.

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О персоне: Алина Гросу

Алина Михайловна Гросу – известная украинская певица.
Первый возлюбленный Гроссу – московский бизнесмен Александр Комков, который летом 2019-го стал законным мужем артистки, но уже в декабре того же года пара начала жить отдельно, после чего развелась.
Следующим кавалером звезды стал россиянин Роман Полянский, с которым она разошлась уже во время полномасштабного вторжения.

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