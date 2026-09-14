"В поезд попал шахед": Полякова с дочерью попали под атаку

Певица трижды эвакуировалась из поезда из-за налета российских беспилотников.

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Поезд Поляковой атаковал шахед / коллаж: Главред, скрин из видео

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Куда и с кем направлялась певица Оля Полякова

Как артистке и ее дочери удалось спастись во время атаки дронов

Известная украинская певица Оля Полякова вместе со своей младшей дочерью Алисой пережила опасный инцидент во время поездки в Польшу. Поезд, в котором находились артистка с ребенком, попал под массированную атаку российских ударных беспилотников. О пережитом шоке исполнительница рассказала в своем Instagram.

По словам Поляковой, из-за угрозы применения дронов пассажиров поезда за время поездки эвакуировали трижды. Во время последней тревоги людям пришлось в спешке покидать вагоны и бежать прямо в открытое поле. Именно в этот момент один из шахедов нанес удар по составу.

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Атака шахеда на границе с Польщей / фото: instagram.com, Оля Полякова

"Да, всем привет, дорогие мои. Я ничего не постила отсюда, потому что когда такое происходит, этого не постишь. Но сегодня наш поезд, следовавший в Польшу, три раза был эвакуирован. И в третий раз, когда мы бежали в поле, в этот поезд попал шахед", - поделилась певица.

К счастью, артистка с дочерью и другие пассажиры успели отбежать на безопасное расстояние до момента прямого попадания, благодаря чему избежали худшего.

Оля Полякова про атаку шахеда на поезд / фото: instagram.com, Оля Полякова

"Мы это слышали, слава Богу, мы были оттуда далеко, потому что мы быстро побежали. Я была с дочерью младшей. Если честно, я в ужасе. И я в ужасе от того, что я еще выйду поговорить об этом, потому что у меня есть многое сказать. И во многом я очень шокирована", - резюмировала Оля Полякова.

Напомним, 13 сентября российский дрон атаковал пассажирский поезд в непосредственной близости от украинско-польской границы. Заместитель директора "Укрзалізниці" Александр Шевченко подтвердил, что вражеский удар произошел всего в двух километрах от территории Польши.

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Про персону: Оля Полякова Оля Полякова - популярная украинская певица, актриса, блогер и телеведущая, сообщает Википедия. За свою карьеру она победила во втором сезоне "Народной звезды", участвовала в "Танцах со звездами", вела шоу "Звездные яйца", а также выступала тренером в "Лиге смеха" и детективом в проекте "Маска".

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