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Песню 1990 года придумали как шутку после смерти музыканта - она стала хитом

Виталий Кирсанов
13 сентября 2026, 17:31
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Легкомысленная и намеренно абсурдная композиция попала на второй и последний альбом Traveling Wilburys.
Песню 1990 года придумали как шутку после смерти музыканта - она стала хитом
"Wilbury Twist" - шуточная песня с абсурдными инструкциями для танца / коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

  • "Wilbury Twist" - шуточная песня с абсурдными инструкциями для танца
  • Песня достигла 46-го места в американском чарте Billboard Mainstream Rock Tracks

Песня "Wilbury Twist", выпущенная в 1990 году, стала одним из самых запоминающихся треков британско-американской рок-супергруппы Traveling Wilburys. При этом изначально композицию вовсе не планировали превращать в серьезный хит - ее придумали как шутку, пишет журнал Parade.

Музыканты работали над песней после смерти Роя Орбисона - одного из основателей группы. Переживая утрату, участники коллектива старались сохранить возможность работать вместе и одновременно немного разрядить тяжелую атмосферу.

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В результате легкомысленная и намеренно абсурдная композиция попала на второй и последний альбом Traveling Wilburys и со временем стала одной из наиболее узнаваемых песен группы.

Как появилась "Wilbury Twist"

После смерти Роя Орбисона оставшиеся участники Traveling Wilburys решили продолжить совместную работу. Однако возвращаться в обычную студию музыканты не захотели. Джордж Харрисон, Боб Дилан, Том Петти и Джефф Линн арендовали дом в районе Бель-Эйр в Лос-Анджелесе и оборудовали там собственную импровизированную студию, которую назвали "Camp Wilbury".

Именно там группа записывала второй и последний альбом Traveling Wilburys Vol. 3. Пластинка стала своеобразным посвящением Орбисону: в ней чувствовалась боль от потери музыканта, однако одну из композиций участники решили сделать максимально веселой и нелепой.

Так появилась "Wilbury Twist" - шуточная песня с абсурдными инструкциями для танца. В тексте предлагается положить руку на голову, поднять ногу и даже прыгать по комнате в нижнем белье.

Позже Том Петти рассказывал, что композиция изначально не воспринималась всерьез. Первый куплет он придумал, чтобы рассмешить Джорджа Харрисона и Джеффа Линна. Музыкантам идея понравилась, поэтому они продолжили развивать шутку, а затем придумали и своеобразный танец под песню.

На фоне переживаний после смерти Орбисона "Wilbury Twist" помогла участникам группы ненадолго отвлечься и добавить немного юмора в непростой период. В итоге именно эту композицию выбрали последним синглом с альбома.

Несмотря на несерьезную задумку, песня стала одной из наиболее известных работ Traveling Wilburys. Она достигла 46-го места в американском чарте Billboard Mainstream Rock Tracks, а позднее вошла в список десяти лучших песен группы по версии Far Out Magazine.

История "Wilbury Twist" примечательна тем, что песня родилась в период тяжелой утраты, но вместо мрачного настроения музыканты выбрали юмор. Случайная шутка в итоге превратилась в один из самых узнаваемых треков Traveling Wilburys.

Новости музыки

Ранее Главред сообщал, что композиция "Just Like Heaven" британской группы The Cure, впервые выпущенная в 1987 году, спустя почти 40 лет вновь оказалась в центре внимания. Издание Billboard включило ее в рейтинг 50 лучших рок-песен о любви, отдав треку четвертую позицию. При этом история создания композиции напрямую связана с личными отношениями вокалиста группы Роберта Смита.

Музыкальное издание Far Out составило рейтинг самых тревожных композиций 1980-х годов. Первую строчку списка заняла песня The Mercy Seat австралийского коллектива Nick Cave & The Bad Seeds.

Знаменитая композиция Queen и Дэвида Боуи "Under Pressure", выпущенная в 1981 году, неожиданно вновь появилась в музыкальных чартах спустя более четырех десятилетий. На этой неделе песня заняла 24-е место в рейтинге Billboard Hard Rock Streaming Songs.

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О группе: The Traveling Wilburys

The Traveling Wilburys - американо-британская группа, основанная в 1988 году. Она вошла в историю рок-музыки благодаря своему невероятному "звездному" составу, в который объединились культовые музыканты нескольких поколений.

В этот легендарный коллектив входили настоящие звезды рок-музыки: Джордж Харрисон (экс-The Beatles), Боб Дилан, Том Петти, Рой Орбисон, Джефф Линн (лидер Electric Light Orchestra)

Проект начался как спонтанная студийная запись сингла Джорджа Харрисона, но музыканты так здорово провели время вместе, что решили записать полноценный альбом.

Группа выпустила два успешных студийных альбома: Traveling Wilburys Vol. 1 (1988) и Traveling Wilburys Vol. 3 (1990).

Название "Wilburys" появилось из шутки Харрисона и Линна во время записи о технических неполадках ("we'll bury 'em in the mix" - "мы похороним их в миксе").

Музыканты взяли себе шуточные псевдонимы, выступая в роли сводных братьев Уилбери.

В декабре 1988 года, вскоре после выхода первого диска, от сердечного приступа скончался Рой Орбисон.

Оставшаяся четвёрка решила продолжить работу и в 1990 году выпустила второй альбом - Traveling Wilburys Vol. 3 (номер два намеренно пропустили ради шутки).

После этого альбома участники вернулись к сольным карьерам, а группа прекратила существование, оставшись уникальным примером дружбы и сотрудничества равных по величине звёзд.

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