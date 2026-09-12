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"Получает один актер": звезда украинских сериалов раскрыла самый высокий гонорар

Кристина Трохимчук
12 сентября 2026, 17:21
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Украинская актриса Мирослава Филипович рассказала о заработках популярных звезд.
Мирослава Филипович - гонорары актеров
Мирослава Филипович - гонорары актеров / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Мирослава Филипович

Вы узнаете:

  • Сколько Мирослава Филипович получала на старте карьеры и на съемках "Слуги народа"
  • Как изменились актерские гонорары в Украине после начала полномасштабной войны

Украинская актриса Мирослава Филипович в интервью изданию "Фокус" откровенно рассказала о финансовой стороне актерской профессии. По словам звезды, сейчас рынок находится в упадке, однако на вершине гонорарной лестницы все еще удерживается абсолютный рекордсмен.

В начале столичного этапа карьеры Мирослава соглашалась на минимальные выплаты ради получения опыта и узнаваемости. Небольшую зарплату актриса получала и на съемках "Слуги народа".

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Мирослава Филипович - фильмы и сериалы
Мирослава Филипович - фильмы и сериалы / фото: instagram.com, Мирослава Филипович

"Мои первые съемки в Киеве – это проекты вроде "Чужих ошибок", где платили по 400–600 гривен за смену. Я соглашалась, потому что была никому не известна, нуждалась в опыте и работе. Еще до переезда в столицу снималась в "Мухтаре": за два съемочных дня получила по 80 долларов за смену – тогда это казалось невероятными деньгами. За "Слугу народа" платили примерно 200–250 долларов в день, но это были совсем другие годы и другой курс", - вспомнила артистка.

Несмотря на то, что сейчас актерам предлагают значительно меньшие гонорары, в Украине есть знаменитость, которая до сих пор получает внушительную сумму за съемочный день. Имя этого единственного артиста актриса предпочла оставить в тайне.

Мирослава Филипович - сколько получают украинские актеры
Мирослава Филипович - сколько получают украинские актеры / фото: instagram.com, Мирослава Филипович

"За то, что раньше стоило 15 тысяч гривен, стали предлагать 5–6 тысяч. Это меньше, чем в Америке платят актерам массовки! Мне известно, что сейчас некоторым профессионалам предлагают даже 1500 гривен за смену. Для сравнения: самая высокая известная мне ставка в Украине сегодня – около 40 тысяч гривен в день, но ее получает буквально один актер", - подчеркнула Мирослава Филипович.

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О персоне: Мирослава Филипович

Мирослава Филипович - украинская актриса театра и кино, певица и Заслуженная артистка Украины (2026), сообщает Википедия. С 2011 года она является актрисой Киевского академического театра юного зрителя на Липках, а также входит в состав Национального союза театральных деятелей Украины и Национального союза кинематографистов Украины. В 2023 году за высокое профессиональное мастерство и яркое воплощение образов на экране была признана "Лучшей актрисой года" по версии SAS Movie Studio.

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