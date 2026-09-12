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"Любовь моя": Горбунов публично обратился к Осадчей и показал ее без макияжа

Кристина Трохимчук
12 сентября 2026, 13:29
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Телеведущий поделился архивными и семейными кадрами по случаю дня рождения своей супруги.
Екатерина Осадчая - день рождения
Екатерина Осадчая - день рождения / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Юрий Горбунов, Екатерина Осадчая

Вы узнаете:

  • Как Юрий Горбунов поздравил Екатерину Осадчую с 43-летием
  • Какие редкие снимки ведущей опубликовал ее супруг

Сегодня, 12 сентября, украинская телеведущая Екатерина Осадчая отмечает день рождения. По этому случаю ее муж, шоумен и продюсер Юрий Горбунов, посвятил возлюбленной трогательный пост в Instagram.

В праздничную фотоподборку вошли как кадры, где Екатерина позирует в роскошных вечерних нарядах, так и живые снимки из повседневной жизни, на которых она запечатлена абсолютно естественной - без макияжа и укладки.

видео дня
Екатерина Осадчая без макияжа
Екатерина Осадчая без макияжа / фото: instagram.com, Юрий Горбунов

Не забыл Горбунов показать и материнские будни Осадчей: на фотографиях появились их общие сыновья - 9-летний Иван и 5-летний Даниил.

"С днем рождения, любовь моя! Все, что ты задумала в жизни, обязательно сбудется! Люблю тебя!" - обратился к супруге шоумен.

Екатерина Осадчая с детьми
Екатерина Осадчая с детьми / фото: instagram.com, Юрий Горбунов

Сама Екатерина Осадчая в свой особенный день также вышла на связь с поклонниками, поделившись атмосферными кадрами с праздничным тортом и зажженными свечами. Ведущая не скрывала эмоций и поделилась своим главным осознанием.

"Просыпаясь каждое утро, знаю, что жить - это большая ценность", - призналась именинница.

Екатерина Осадчая
Екатерина Осадчая / инфографика: Главред

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Ранее Главред сообщал, что Соломия Витвицкая готовится впервые стать мамой. На 39-й неделе беременности телеведущая откровенно рассказала в Instagram об испытаниях первых месяцев и скором рождении первенца.

Также Леди Гага и Майкл Полански впервые показались на публике с новорожденным первенцем. На снимках из Калифорнии 40-летняя певица в стильном объемном пальто и затемненных очках бережно прижимает ребенка к груди, трепетно пряча его от вспышек фотокамер.

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О персоне: Катерина Осадчая

Екатерина Осадчая - украинская журналистка, телеведущая и модель. Наиболее известна, как ведущая программы "Светская жизнь" на телеканале "1+1". В школьные годы (с 13 до 18 лет) работала в модельном бизнесе в Западной Европе, в 18 лет вернулась на территорию Украины.

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