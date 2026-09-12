"Любовь моя": Горбунов публично обратился к Осадчей и показал ее без макияжа

Вы узнаете:
- Как Юрий Горбунов поздравил Екатерину Осадчую с 43-летием
- Какие редкие снимки ведущей опубликовал ее супруг
Сегодня, 12 сентября, украинская телеведущая Екатерина Осадчая отмечает день рождения. По этому случаю ее муж, шоумен и продюсер Юрий Горбунов, посвятил возлюбленной трогательный пост в Instagram.
В праздничную фотоподборку вошли как кадры, где Екатерина позирует в роскошных вечерних нарядах, так и живые снимки из повседневной жизни, на которых она запечатлена абсолютно естественной - без макияжа и укладки.
Не забыл Горбунов показать и материнские будни Осадчей: на фотографиях появились их общие сыновья - 9-летний Иван и 5-летний Даниил.
"С днем рождения, любовь моя! Все, что ты задумала в жизни, обязательно сбудется! Люблю тебя!" - обратился к супруге шоумен.
Сама Екатерина Осадчая в свой особенный день также вышла на связь с поклонниками, поделившись атмосферными кадрами с праздничным тортом и зажженными свечами. Ведущая не скрывала эмоций и поделилась своим главным осознанием.
"Просыпаясь каждое утро, знаю, что жить - это большая ценность", - призналась именинница.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что Соломия Витвицкая готовится впервые стать мамой. На 39-й неделе беременности телеведущая откровенно рассказала в Instagram об испытаниях первых месяцев и скором рождении первенца.
Также Леди Гага и Майкл Полански впервые показались на публике с новорожденным первенцем. На снимках из Калифорнии 40-летняя певица в стильном объемном пальто и затемненных очках бережно прижимает ребенка к груди, трепетно пряча его от вспышек фотокамер.
Читайте также:
- "Готова быть мамой": Леди Гага родила первенца и появилась с ним на публике
- Вслед за Каменских: Потап "наговорил" на серьезные проблемы
- Дочь Киркорова поставила путинисту жесткий ультиматум: "Она восстала"
О персоне: Катерина Осадчая
Екатерина Осадчая - украинская журналистка, телеведущая и модель. Наиболее известна, как ведущая программы "Светская жизнь" на телеканале "1+1". В школьные годы (с 13 до 18 лет) работала в модельном бизнесе в Западной Европе, в 18 лет вернулась на территорию Украины.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред