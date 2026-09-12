"Готова быть мамой": Леди Гага родила первенца и появилась с ним на публике

Американская поп-звезда и ее жених Майкл Полански наслаждаются ролью родителей.

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Леди Гага родила первенца / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Леди Гага

Вы узнаете:

Леди Гага стала матерью

Певица впервые появилась на публике с ребенком

Поп-икона Леди Гага и ее жених, 42-летний предприниматель Майкл Полански, впервые попали в объективы фотокамер после того, как стало известно о рождении их первого ребенка. Редкие кадры семейной прогулки в Северной Калифорнии опубликовало издание Page Six.

На снимках 40-летняя артистка предстала в расслабленном повседневном образе: свободных белых брюках, объемном пальто и темных солнцезащитных очках. Певица нежно и бережно прижимала новорожденного малыша к груди, прикрывая его рукой во время прогулки. Рядом с ней шел Полански в непринужденном наряде - худи, шортах, бейсболке и шлепанцах. Представители пары пока воздерживаются от официальных комментариев.

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Леди Гага - ребенок / фото: instagram.com, Леди Гага

Знаменитость практически полностью исчезла из поля зрения общественности в последние месяцы, завершив свой гастрольный тур Mayhem Ball еще в апреле. Несмотря на то, что певица предпочитала держать беременность в тайне, ранее она неоднократно откровенно говорила о своем стремлении стать матерью.

В одном из интервью обладательница премии "Грэмми" признавалась, что долгое время размышляла над тем, как материнство повлияет на ее карьеру, и боролась со своими внутренними страхами.

"Я очень рада стать мамой. Раньше у меня было много опасений по этому поводу. Но самое важное для меня - не заставлять своих детей жить той жизнью, которую они сами не выбирали. Чем больше пространства мы сможем дать им для самостоятельного познания себя, тем лучше - это то, во что я верю больше всего", - делилась артистка своими взглядами на воспитание.

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О персоне: Леди Гага Леди Гага (настоящее имя - Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта) - американскя певица, автор песен, продюсер, актриса. Обладательница премий "Оскар" (2019) и "Золотой Глобус" (2016, 2019), а также одинадцати статуэток "Грэмми". Дискография Леди Гаги насчитывает 7 студийных альбома, 32 сингла и 19 видеоклипов.

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