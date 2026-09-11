Как монахиня: неузнаваемая Марченко сделала редкое появление

Бывшая украинская телеведущая сменила яркие гламурные образы на сдержанный религиозный стиль.

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Оксана Марченко сильно изменилась / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

Оксана Марченко засветилась на росТВ

Как изменилась Оксана Марченко

Бывшая ведущая популярных украинских шоу Оксана Марченко, которая после начала полномасштабного вторжения окончательно перебралась в РФ, появилась на росТВ после длительного перерыва. О своем редком появлении в свете софитов "паломница" рассказала в Threads.

Предательница Украины стала участницей программы "Простые чудеса", где рассказала о своем авторском проекте "Паломница". В рамках шоу Марченко путешествует по святым местам, общается с духовенством и рассуждает о вере, любви и прощении. Кадры с участием ведущей разлетелись по социальным сетям, где пользователи активно обсуждают не только карьерное падение бывшей любимицы публики, но и ее кардинальное внешнее преображение.

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Оксана Марченко похудела и осунулась / фото: threads.com, Паломница

При сравнении кадров последних лет отчетливо видно, насколько сильно изменились черты лица бывшей телезвезды. На снимках 2026 года Марченко заметно похудела, а ее мимика стала практически застывшей. Скулы и подбородок стали более заостренными, а взгляд утратил прежнюю выразительность.

В социальных сетях такие метаморфозы предательницы Украины встретили с иронией. Пользователи Threads не скрывают эмоций, вспоминая яркие роскошные наряды, глубокие декольте и многочисленные пластические операции ведущей в прошлом.

Оксана Марченко в проекте Паломница / скрин из видео

"Была телезвездой - стала "паломницей" в России. Вот это я понимаю - карьерный поворот, которого никто не ожидал", - иронизируют комментаторы, отмечая, что сейчас Марченко своим видом больше напоминает монахиню, чем бывшую звезду экрана.

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О персоне: Оксана Марченко Оксана Марченко - бывшая украинская телеведущая, супруга пророссийского олигарха Виктора Медведчука, кума президента РФ Владимира Путина.

19 февраля 2021 года СНБО Украины ввел санкции в отношении Марченко за финансирование терроризма, вооруженной и информационной агрессии России в отношении Украины. Фигурантка базы "Миротворец". В апреле 2023 года Марченко был объявлен в розыск как лицо, скрывавшееся от досудебного расследования с 24 марта 2023 года.

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