Галкин поразил разницу в виде между фото и реальностью: "Девочки, расходимся"

Максим Галкин удивил соцсети своим реальным внешним видом во время встречи с Раймондом Паулсом.

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Максим Галкин - как выглядит в реальной жизни / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкин

Вы узнаете:

Как Максим Галкин выглядит в реальной жизни

Почему кадры с семейной встречи артистов вызвали обсуждения

Российский юморист Максим Галкин, который поддержал Украину после начала полномасштабного вторжения РФ, привлек внимание аудитории после встречи с Раймондом Паулсом. На видео в Instagram Аллы Пугачевой внимание поклонников привлекла разница между фотографиями шоумена и его внешним видом в реальной жизни.

В то время как в собственных соцсетях артист выглядит подобно Аполлону - демонстрирует подтянутое рельефное тело, бронзовый загар и образ пляжного мачо с кокосом в руках, реальные кадры показали совсем другую картину. На кадрах, сделанных со стороны во время визита, Галкин предстал обычным человеком в повседневной обстановке: без напряженных мышц и выверенной позы. Максим появился в простой светлой футболке и джинсах, а волосы артиста были собраны в небрежный пучок.

видео дня

Как Максим Галкин выглядит в жизни / скрин из видео

Пользователи Сети моментально заметили разницу между выверенными снимками в блоге юмориста и кадрами из реальной жизни, оставив под публикацией ироничные комментарии.

"Какой я в соцсетях и как выгляжу в реальной жизни".

"Просто хорошо покушал в гостях".

"К чему эти нереалистичные фото в соцсетях? Взрослый образованный дядя, а все туда же".

"Все, девочки, расходимся, мачо вернулся из отпуска"

Максим Галкин в Instagram / фото: instagram.com, Максим Галкин

Впрочем, сама встреча прошла в очень теплой и душевной атмосфере. Дети пары с удовольствием слушали живую музыку в исполнении маэстро, а Алла Борисовна трогательно прокомментировала семейный вечер.

"Ежегодная традиционная семейная встреча. Музыка, воспоминания и обязательное пожелание встретиться на следующий год без потерь", - написала Пугачева.

Максим Галкин / инфографика: Главред

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О персоне: Максим Галкин Максим Александрович Галкин - российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.

В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц - "иностранных агентов".

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