Уехавший из Украины Остапчук отреагировал на удар РФ по телеканалу "Мы – Украина"

Владимир Остапчук работал на телеканале ведущим утреннего шоу.

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Уехавший из Украины Остапчук отреагировал на удар РФ по телеканалу / коллаж: Главред, фото: instagram.com, t.me/V_Zelenskiy_official/vova_ostapchuk,

Кратко:

Остапчук работал на телеканале до мая 2026 года

Жена Остапчука поддержала бывших коллег мужа

Украинский ведущий и шоумен Владимир Остапчук, который сейчас находится в Канаде, прокомментировал российский удар по зданию телеканала "Мы – Украина" в Киеве. Ранее он работал там ведущим утреннего шоу.

О последствиях атаки Остапчук рассказал в Instagram, опубликовав фото поврежденной студии. По его словам, именно в этом павильоне он работал около полутора лет - до мая 2026 года.

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"Так выглядит теперь павильон, в котором я работал 1,5 года до мая этого года и вел утреннее шоу. Журналистов забрала "скорая". Сочувствую всей команде", - написал шоумен.

Поддержала бывших коллег мужа и его нынешняя супруга, блогер Екатерина Остапчук. Она также поделилась своими воспоминаниями о телеканале.

"На этом канале Вова работал более 1,5 лет и прекратил работать перед переездом. Прямо там были съемки утреннего шоу. Я была там кучу раз. Ужас. Соболезнование всей команде канала", - написала Екатерина.

8 сентября российский беспилотник попал в здание телеканала "Мы – Украина" в Киеве. Удар произошел во время эфира национального телемарафона "Единые новости". В результате помещения телеканала были повреждены, возник пожар, а среди сотрудников были пострадавшие.

Атака произошла на фоне масштабного удара России по Киеву, в результате которого были повреждены гражданские объекты в разных районах столицы.

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О персоне: Владимир Остапчук Владимир Остапчук - украинский ведущий (Танцы со звездами, Маска, Евровидение-2017, Співають всі), актер (кино и дубляж) и комик. От первого брака с Еленой Войченко у Остапчука есть двое детей: дочь Эмилия и сын Эван-Александр. В 2020 году Остапчук женился во второй раз, на Кристине Горняк, но уже через два года развелся. Позже он стал жить с молодой украинской журналисткой Катериной Полтавской. В марте 2024 года пара расписалась, а в декабре Катя Остапчук подарила шоумену сына Тимофея.

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