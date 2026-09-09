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"На кого я похожа": Тоня Матвиенко неожиданно показала своего отца

Кристина Трохимчук
9 сентября 2026, 14:02
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Украинская певица побывала на выставке и поделилась с поклонниками фактами об истории своей творческой семьи.
Тоня Матвиенко показала отца
Тоня Матвиенко показала отца / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тоня Матвиенко

Вы узнаете:

  • Как выглядит отец Тони Матвиенко
  • В какой атмосфере прошла встреча отца с дочерью

Украинская певица Тоня Матвиенко поделилась в Instagram снимками из Национального центра народной культуры "Музей Ивана Гончара". Артистка посетила выставку "Іванів ковчег", где ее отец, известный художник Петр Гончар, лично провел для нее индивидуальную экскурсию.

Встреча прошла в творческой и уютной обстановке музейного зала, среди аутентичных предметов украинского искусства, ярких ковров и расписной керамики.

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Для выхода в свет певица выбрала расслабленный повседневный образ - светлый небесно-голубой спортивный костюм, а волосы собрала в аккуратный пучок. Ее отец, Петр Гончар, выглядел интеллигентно и стильно в классическом темном пиджаке, темной водолазке и брюках.

Петр Гончар и Тоня Матвиенко
Петр Гончар и Тоня Матвиенко / скрин из видео

"Мало кто знает, кто мой отец и дедушка. Посетила сегодня Музей Ивана Гончара на выставку "Іванів ковчег", где папа лично провел мне экскурсию. Даже вспомнила картины, которые видела в детстве! Есть вещи, которые навсегда остаются в памяти и сердце", - подписала публикацию певица.

На снимках сразу бросается в глаза не только теплота их общения, но и поразительное внешнее сходство: одинаковый разрез глаз, черты лица и мимика делают отца и дочь невероятно похожими друг на друга. Тоня призналась, что прогулка по экспозиции пробудила в ней детские воспоминания.

На кого похожа Тоня Матвиенко
На кого похожа Тоня Матвиенко / скрин из видео

"Теперь вы будете знать, на кого я похожа", - подчеркнула Матвиенко.

Певица также отметила, что мало кто знает о ее отце и знаменитом дедушке, а подобные выставки помогают прикоснуться к вещам, которые навсегда остаются в памяти и сердце. Поклонники в комментариях с восторгом оценили редкие семейные кадры и засыпали Тоню и ее отца комплиментами.

Тоня Матвиенко
Тоня Матвиенко / инфографика: Главред

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О персоне: Тоня Матвиенко

Тоня Матвиенко (Антонина Петровна Гончар) - украинская певица, Заслуженная артистка Украины (2021). Младшая дочь певицы Нины Матвиенко. Заняла второе место в первом сезоне проекта "Голос країни". Известна своим оригинальным тембром голоса.

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