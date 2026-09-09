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Пономарев удивил признанием об исчезнувшей Марие Яремчук: "Она отказалась"

Кристина Трохимчук
9 сентября 2026, 05:55
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Народный артист Украины рассказал о редких встречах с певицей и ответил, планирует ли она вернуться в шоу-бизнес.
Где сейчас Мария Яремчук
Где сейчас Мария Яремчук / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Мария Яремчук, Александр Пономарев

Вы узнаете:

  • Чем занимается Маричка Яремчук после ухода со сцены
  • Что Пономарев думает о возможном возвращении кумы в шоу-бизнес

Народный артист Украины Александр Пономарев публично поделился подробностями общения со своей кумой, певицей Марией Яремчук, которая в 2018 году шокировала поклонников решением завершить певческую карьеру. Завесу над тайной жизнью артистки Пономарев приоткрыл в комментарии проекту "Наодинці з Гламуром".

По словам исполнителя, из-за его плотного гастрольного графика они видятся не так часто, однако он продолжает поддерживать с кумой связь.

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"Мы виделись полгода назад. Снова увидимся уже через месяц. Послушайте, я гастролирую, не сижу на одном месте, так что не могу просто так приехать. Тем более в тот регион. Как только доберусь туда, сразу встречусь", - поделился певец.

Новое фото Марии Яремчук
Как сейчас выглядит Мария Яремчук / фото: instagram.com, Мария Яремчук

Несмотря на то, что Яремчук больше не выступает на публике, Александр Пономарев отметил, что она не вычеркнула музыку и поэзию из своей жизни. Певица продолжает писать тексты, которые искренне восхищают народного артиста. На вопрос о том, планирует ли Мария Яремчук официально возвращаться на большую сцену, Пономарев не смог дать однозначного ответа, но выразил надежду снова услышать ее песни.

"Я очень хотел бы, чтобы она вернулась. Она очень талантлива. Я читал ее тексты. Некоторые тексты по своей глубине даже напоминают мне Лину Костенко. Те, которые она мне показывала сейчас. Я не говорю о песнях, от которых она отказалась, потому что это было для нее слишком легко, как она считала", - рассказал музыкант.

Мария Яремчук
Мария Яремчук редко выходит на связь с фанатами / фото: instagram.com, Мария Яремчук

Куда пропала Мария Яремчук

Певица построила успешную карьеру в украинском шоу-бизнесе и достойно представила Украину на международном конкурсе "Евровидение-2014". Однако в 2018 году артистка неожиданно заявила о прекращении концертной деятельности. Также Александр Пономарев является крестным отцом ребенка, которого певица родила уже после ухода со сцены.

Мария Яремчук
Мария Яремчук / инфографика: Главред

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О персоне: Мария Яремчук

Мария Яремчук - украинская певица, представительница Украины и финалистка песенного конкурса "Евровидение 2014", где заняла 6 место, финалистка телепроекта "Голос страны". 2012 представила Украину на конкурсе молодых исполнителей "Новая волна-2012" в России, где заняла 3-е место.
Дочь украинского певца, народного артиста Украины Назария Яремчука. В 2023 году Мария Яремчук, как приглашенная гостья, выступила на Евровидении в Ливерпуле.

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