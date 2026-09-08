"Публично должен извиняться": Денисенко раскрыла главную обиду на Фединчика

Украинская актриса откровенно призналась, за что до сих пор упрекает бывшего избранника.

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Наталка Денисенко - отношения с Андреем Фединчиком / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Андрей Фединчик; скрин из видео

Вы узнаете:

Почему развод Наталки Денисенко и Андрея Фединчика вызвал скандал

Какой поступок экс-супруга обидел актрису

Как бывшие супруги воспитывают общего сына Андрея

Украинская актриса Наталка Денисенко откровенно рассказала о сложном разводе с актером Андреем Фединчиком. В интервью Славе Демину артистка призналась, что до сих пор испытывает сильную обиду на бывшего мужа из-за его публичных высказываний.

Причиной конфликта стали жесткие комментарии Фединчика в социальных сетях, где он в нетрезвом состоянии обвинял Денисенко в измене и использовал нецензурную лексику. По словам актрисы, эти обвинения не соответствуют действительности. Хотя позже Андрей извинился в личных сообщениях, Наталка отказалась принимать такие раскаяние.

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Наталка Денисенко - интервью / скрин из видео

"У меня есть очень сильная обида. У меня самая большая обида, потому что я до сих пор не дождалась его публичных извинений, когда он публично меня оскорблял. Он писал матом негативные слова, то, что не является правдой. У него было определенное нетрезвое состояние, и он писал эти комментарии. В нормальном состоянии он передо мной извинялся в сообщениях. Я сказала, что не принимаю, потому что оскорблял он меня публично, значит, и публично должен извиняться. Это все, что он писал, - неправда, и мне из-за этого обидно", - поделилась звезда.

Сейчас Наталка Денисенко старается свести личные контакты с экс-супругом к минимуму, однако это не касается вопросов воспитания их общего сына Андрея. Актриса подчеркнула, что Фединчик остается прекрасным отцом и делает все возможное для ребенка.

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик - развод / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

"Сейчас мы лучше общаемся. Сейчас Андрей хороший папа. Он делает все, что может. Сейчас я стараюсь вообще с ним не общаться. То, что касается Андрюши, то, конечно, я обсуждаю", - подытожила Денисенко.

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Также сын Александра Пономарева откровенно рассказал об отношениях с новой избранницей отца Софией. По словам Александра-младшего, между ними нет фамильярности, однако сложились отличные отношения, а сама София принимала активное участие в его воспитании.

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О персоне: Наталка Денисенко Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.

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