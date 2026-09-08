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"Первое ощущение - испуг": Дорофеева после кровоизлияния сообщила об изменениях

Кристина Трохимчук
8 сентября 2026, 12:45
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Украинская певица вышла на связь с поклонниками и рассказала о состоянии своего здоровья.
Надя Дорофеева начала говорить
Надя Дорофеева начала говорить / коллаж: Главред, фото: t.me/thisisdorofeeva

Вы узнаете:

  • Надя Дорофеева снова заговорила
  • С какими трудностями столкнулась певица

Украинская певица Надя Дорофеева впервые за долгое время вышла на связь в своем Telegram-канале и объявила, что наконец заговорила. Врачи разрешили ей начать распеваться и постепенно возвращаться к привычному ритму общения.

В конце августа артистка опечалила поклонников новостью о том, что вынуждена перенести все запланированные концерты и выступления из-за кровоизлияния в голосовую связку. Специалисты категорически запретили певице не только петь, но и разговаривать в течение 10 дней, чтобы избежать хирургического вмешательства.

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Надя Дорофеева - болезнь
Надя Дорофеева - болезнь / фото: t.me/thisisdorofeeva

Сейчас Дорофеева делает первые шаги к восстановлению вокала, однако признается, что первое звучание собственного голоса ее насторожило и даже испугало.

"Я заговорила. Первое ощущение - испуг, ведь голос зазвучал не так, как я привыкла. Нет в нем ни глубины, ни обертонов. Какой-то высокий и будто не мой. Подхрипываю. Теперь нужно начать осторожно 15 минут распеваться. Вот такие новости, друзья, лечение продолжаю", - поделилась исполнительница.

Надя Дорофеева - лечение
Надя Дорофеева - лечение / фото: t.me/thisisdorofeeva

Несмотря на то, что ограничения для певицы наконец сняты, полноценное лечение и процесс реабилитации Дорофеевой все еще продолжаются. В опубликованном следом голосовом сообщении артистка коротко поприветствовала аудиторию и сообщила, что ее голос восстановился.

"Доброе утро, друзья! Это я. Это я и мой голос. Они тут. Слава Богу, наконец-то", - поделилась радостью Надя.

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О персоне: Надя Дорофеева

Надя Дорофеева или Dorofeeva - украинская певица, автор песен, актриса. Бывшая участница поп-дуэта "Время и Стекло" (2010-2020); сейчас выступает, как сольный исполнитель. Звездный тренер музыкальных проектов "Голос країни" и "Голос. Діти".

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