Судью "Топ-модель по-украински" разнесли за дефиле: "Мешок цемента несет"

Соне Плакидюк припомнили все ее критические замечания в адрес участников шоу в Threads.

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Соня Плакидюк - скандал в Threads / коллаж: Главред, фото: скрин из видео; instagram.com, Соня Плакидюк

Вы узнаете:

В каком образе Соня Плакидюк появилась на модном показе

За что экс-судью модельного проекта раскритиковали зрители

Украинский fashion-фотограф и экс-судья популярных реалити "Супермодель по-украински" и "Топ-модель по-украински" Соня Плакидюк оказалась в центре скандала в Threads после своего появления на подиуме.

Звезда, которая за последнее время заметно похудела, приняла участие в шоу бренда Tonia Studio, где ей доверили закрывать показ. Плакидюк вышла к зрителям в эффектном корсетном платье с полупрозрачными элементами, мюлях на высоких каблуках, высоких чулках и перчатках. Рыжие волосы знаменитости были собраны в пучок.

видео дня

Дефиле Сони Плакидюк / скрин из видео

Однако видео с дефиле фотографа быстро разлетелось по соцсети Threads и вызвало волну возмущения. Пользователи сети сразу вспомнили, как Соня в роли эксперта жестко критиковала начинающих моделей за походку, выражение лица и параметры. Многие зрители посчитали походку самой Плакидюк неуверенной и не соответствующей модельным стандартам, о которых она годами твердила на ТВ.

В Threads раскритиковали дефиле Сони Плакидюк / скрин из Threads

"Она постоянно критиковала и нападала на моделей. Сама идет так, будто мешок цемента несет. Тяжело так".

"Странно, что женщина, которая так активно делала замечания всем начинающим моделям, сама идет по подиуму как модель-новичок. Класс не показала".

"Травмировала бедных женщин, которые хотели быть моделями, а сама делает как они...".

"Они девушкам старше 20 уже говорили, что они старые для моделинга, а оказывается, в 37 можно только начать"

Комментарий бывшего участника шоу Ревана Палюха / скрин из Threads

К критике присоединился и выпускник проекта "Топ-модель по-украински" Реван Палюх. Бывший участник шоу с иронией оценил подиумный дебют своей экс-наставницы.

"У вас три "нет", вы не проходите в 20-ку "Топ-модель по-украински", - написал он.

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Про шоу: "Топ-модель по-украински" Топ-модель по-украински - украинское реалити-шоу, созданное по формату испанского реалити-шоу Supermodelo. В шоу участвует группа молодых конкурсантов из Украины, которые соревнуются друг с другом, выполняя различные задания. Победитель получит титул новой украинской топ-модели, с подписанием контракта с модельным агентством, сообщает Википедия.

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