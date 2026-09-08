Судью "Топ-модель по-украински" разнесли за дефиле: "Мешок цемента несет"

Вы узнаете:
- В каком образе Соня Плакидюк появилась на модном показе
- За что экс-судью модельного проекта раскритиковали зрители
Украинский fashion-фотограф и экс-судья популярных реалити "Супермодель по-украински" и "Топ-модель по-украински" Соня Плакидюк оказалась в центре скандала в Threads после своего появления на подиуме.
Звезда, которая за последнее время заметно похудела, приняла участие в шоу бренда Tonia Studio, где ей доверили закрывать показ. Плакидюк вышла к зрителям в эффектном корсетном платье с полупрозрачными элементами, мюлях на высоких каблуках, высоких чулках и перчатках. Рыжие волосы знаменитости были собраны в пучок.
Однако видео с дефиле фотографа быстро разлетелось по соцсети Threads и вызвало волну возмущения. Пользователи сети сразу вспомнили, как Соня в роли эксперта жестко критиковала начинающих моделей за походку, выражение лица и параметры. Многие зрители посчитали походку самой Плакидюк неуверенной и не соответствующей модельным стандартам, о которых она годами твердила на ТВ.
"Она постоянно критиковала и нападала на моделей. Сама идет так, будто мешок цемента несет. Тяжело так".
"Странно, что женщина, которая так активно делала замечания всем начинающим моделям, сама идет по подиуму как модель-новичок. Класс не показала".
"Травмировала бедных женщин, которые хотели быть моделями, а сама делает как они...".
"Они девушкам старше 20 уже говорили, что они старые для моделинга, а оказывается, в 37 можно только начать"
К критике присоединился и выпускник проекта "Топ-модель по-украински" Реван Палюх. Бывший участник шоу с иронией оценил подиумный дебют своей экс-наставницы.
"У вас три "нет", вы не проходите в 20-ку "Топ-модель по-украински", - написал он.
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Про шоу: "Топ-модель по-украински"
Топ-модель по-украински - украинское реалити-шоу, созданное по формату испанского реалити-шоу Supermodelo. В шоу участвует группа молодых конкурсантов из Украины, которые соревнуются друг с другом, выполняя различные задания. Победитель получит титул новой украинской топ-модели, с подписанием контракта с модельным агентством, сообщает Википедия.
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