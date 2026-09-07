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Не узнать: дочь Кошевого показала редкое фото из-за границы

Кристина Трохимчук
7 сентября 2026, 16:26
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Варвара Кошевая предстала перед поклонниками в обновленном образе.
Варвара Кошевая, Евгений Кошевой
Как изменилась Варвара Кошевая / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Варвара Кошевая, Евгений Кошевой

Вы узнаете:

  • Где сейчас дочь Евгения Кошевого
  • Как изменилась внешность Варвары Кошевой

Старшая дочь актера и юмориста Евгения Кошевого опубликовала редкое фото в Instagram после своего переезда в Италию. 18-летняя Варвара показала, как сильно изменилась за год жизни за границей.

За последний год девушка сменила не только место жительства, но и свой привычный стиль. На опубликованном снимке Варвара позирует в салоне автомобиля с обновленным цветом волос - девушка отдала предпочтение более светлому оттенку блонда. Кроме того, заметно отросла и челка, которую дочь артиста ранее стригла коротко: теперь пряди красиво обрамляют ее лицо.

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Где сейчас Варвара Кошевая
Где сейчас Варвара Кошевая / фото: instagram.com, Варвара Кошевая

Сейчас Варвара Кошевая проживает в Милане. Впервые о ее переезде за границу стало известно еще осенью 2025 года, когда девушка начала отмечать итальянский город в качестве локации на своей странице.

Позже эту информацию официально подтвердил и ее отец. В мае 2026 года Евгений Кошевой рассказал, что после окончания первого курса в Украине Варвара приняла решение продолжить обучение за рубежом. Достигнув совершеннолетия, она поступила в миланский вуз на специальность, связанную с менеджментом и режиссурой в сфере шоу-бизнеса.

Варвара Кошевая на последнем звонке
Варвара Кошевая на последнем звонке / instagram.com/yalta_k

"Она окончила здесь заочно первый курс, а затем уже уехала продолжать обучение, когда ей исполнилось 18 лет", - рассказал тогда актер.

Евгений Кошевой
Евгений Кошевой / Инфографика: Главред

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О персоне: Евгений Кошевой

Евгений Викторович Кошевой - украинский актер кино, телевидения и озвучания, шоумен, телеведущий. С 2005 года и по настоящее время - участник шоу "Вечерний квартал", "Вечерний Киев", ведущий "Чисто News", с 2012 года - член жюри телешоу "Рассмеши комика". С 2019 года ведущий "Лиги Смеха", сообщает "Википедия".

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