"Намеренно отказалась": Квиткова жестко высказалась об алиментах Добрынина

Украинская блогерша резко ответила на упреки в сети относительно выплат на содержание ребенка.

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Даша Квиткова - алименты Никиты Добрынина / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Даша Квиткова

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Почему Даша Квиткова не оформляла алименты на сына Льва

Как Квиткова и Добрынин обеспечивают ребенка

Украинская блогерша Даша Квиткова, которая воспитывает сына Льва от брака с телеведущим Никитой Добрыниным, жестко отреагировала на дискуссию в соцсети Threads. Поводом для этого стало заявление одного из пользователей о том, что "подача на алименты - это признание женщины, что она не способна сама материально тянуть ребенка".

По словам блогерши, она сознательно отказалась от алиментов на ребенка еще на этапе развода. Свое решение Квиткова объяснила юридическими нюансами Семейного кодекса Украины, который предусматривает возможность взыскания алиментов уже с совершеннолетнего ребенка на содержание нетрудоспособного отца.

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Никита Добрынин - сын Лев / фото: instagram.com, Даша Квиткова

"Удалите этот бред и не позорьтесь. Я намеренно отказалась от алиментов (еще на этапе развода), потому что Семейный кодекс Украины предусматривает возможность взыскания алиментов уже с совершеннолетнего ребенка на содержание нетрудоспособного отца, нуждающегося в материальной помощи. При решении таких дел имеет значение, исполнял ли этот родитель свои родительские обязанности и платил ли алименты. Содержание ребенка - обязанность обоих родителей, а не исключительно матери. Алименты - это не помощь "неспособной женщине", а исполнение одним из родителей своего законного долга перед собственным ребенком", - поделилась блогерша.

Даша отметила, что ребенок не должен быть заботой лишь одного родителя. Оба родителя должны принимать финансовое участие в его жизни. Свое решение она объяснила заботой о будущем Льва - чтобы в будущем сыну не пришлось платить алименты отцу. Но комментаторы в Threads обратили внимание блогерши на то, что отказ от выплат отца на ребенка не гарантирует защиту от претензий Добрынина в будущем.

Реакция Квитковой на вопрос об алиментах / скрин из Threads

"Намеренно отказалась от алиментов - не отменяет право отца взимать алименты с ребенка. Это право упраздняет, например, наличие задолженности по уплате алиментов, лишение родительских прав и прочее"

"Только есть нюанс, что если мать не подавала на алименты, будет считаться, что отец выполнял свои обязанности и не имел долгов перед ребенком"

"Вас неправильно проконсультировали. Не подавала на алименты, значит, выполнял добровольно обязательства по содержанию ребенка. Поэтому не подача – не поможет"

Даша Квиткова - отношения с Никитой Добрыниным / фото: instagram.com, Даша Квиткова

"Понятно. а как сделать так, чтобы не смог взыскать? Просто любопытно, как это работает. То есть, это палка о двух концах в сторону отца. И так, и так он может взыскать алименты", – удивилась блогерша.

Квиткова и Добрынин воспитывают сына Льва по системе 50/50: одну неделю мальчик проводит с мамой, а следующую - с папой. Такое равное распределение касается не только времени, проведенного с ребенком, но и всех финансовых расходов. Кроме того, бывшие супруги сохраняют хорошие отношения ради сына, вместе отмечают его дни рождения и регулярно делятся в соцсетях кадрами совместного досуга со Львом.

Даша Квиткова / инфографика: Главред

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О персоне: Даша Квиткова Даша Квиткова - украинская блогерша (почти 2 млн. подписчиков в Instagram), инфлюэнсер. Получила широкую известность благодаря победе в 9 сезоне романтического реалити-шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Сейчас является одной из самых популярных девушек-блогеров в Украине. Пробует свои силы на телевидении.

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