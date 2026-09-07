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"Впервые с мужем": Могилевская без макияжа рассказала о первом опыте

Кристина Трохимчук
7 сентября 2026, 12:33
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Украинская певица рассказала о новом хобби.
Наталья Могилевская с мужем на отдыхе
Наталья Могилевская с мужем на отдыхе / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Где провела выходные Наталья Могилевская
  • Как выглядит артистка без макияжа

Украинская певица Наталья Могилевская поделилась с поклонниками видео своего уютного уик-энда. В своем Instagram исполнительница опубликовала кадры на фоне природы и призналась, что эти выходные подарили им с супругом абсолютно новый опыт.

Певица отправилась за город вместе с мужем. Пара решила отдохнуть в загородном комплексе, расположенном в столичных Осокорках.

видео дня

"Впервые с мужем побывала на рыбалке, получили удовольствие. Класс!" - эмоционально поделилась певица.

Наталья Могилевская впервые на рыбалке
Наталья Могилевская впервые на рыбалке / фото: instagram.com, Наталья Могилевская

Артистка показала, как проводит время на свежем воздухе без капли косметики, продемонстрировав естественную красоту. Могилевская предстала без привычного сценического грима, плотного тонального средства и фотошопа. Натуральный вид звезды подчеркнули свежий цвет лица и естественный румянец. Могилевская также отказалась от укладки, предпочтя слегка небрежные распущенные локоны, благодаря чему выглядела максимально расслабленно, по-домашнему и свежо.

Как выглядит Наталья Могилевская без макияжа
Как выглядит Наталья Могилевская без макияжа / фото: instagram.com, Наталья Могилевская

Для семейного досуга у водоема Могилевская выбрала яркий и комфортный повседневный наряд - длинное красное платье свободного кроя с широкими рукавами, дополнив образ лаконичной обувью. На кадрах с удочкой в руках певица шутливо поинтересовалась у подписчиков, получится ли из нее настоящая рыбачка.

Наталья Могилевская
Наталья Могилевская / инфографика: Главред

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О персоне: Наталья Могилевская

Наталья Алексеевна Могилевская - украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

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