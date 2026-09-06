Николь Кидман начала новую жизнь после развода: СМИ узнали о ее новом бойфренде

Пока отношения пары не носят серьезного характера - знаменитость просто наслаждается общением.

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Николь Кидман начала новую жизнь после развода / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nicolekidman

Кратко:

Кидман и Урбан смогли сохранить нормальные отношения ради своих дочерей

Кидман познакомилась с Райнстайном благодаря общим друзьям

После развода с музыкантом Китом Урбаном у Николь Кидман, похоже, начался новый этап в личной жизни. 59-летняя голливудская актриса уже ходит на свидания и проводит время с бизнесменом Майклом Райнстайном. Об этом рассказал инсайдер Us Weekly.

По данным СМИ, Кидман познакомилась с Райнстайном благодаря общим друзьям. Пока отношения пары не носят серьезного характера - знаменитость просто наслаждается общением и постепенно возвращается к привычной жизни после расставания.

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"Николь снова начала ходить на свидания после развода с Китом и встречается с бизнесменом Майклом Райнстайном. Все непринужденно, и она просто хорошо проводит время. Их познакомили общие друзья", - рассказал источник.

Инсайдер также отметил, что Райнстайн не единственный мужчина, с которым актриса успела встретиться после развода. По его словам, Кидман ходила и на другие свидания, а ее друзья активно пытаются помочь ей устроить личную жизнь.

Похоже, пережить расставание актрисе помогла и работа. Одним из главных способов отвлечься для Кидман стали съемки в продолжении фильма "Практическая магия". В проекте она вновь работает с Сандрой Буллок, а также Риз Уизерспун.

При этом, несмотря на завершение брака, Кидман и Урбан смогли сохранить нормальные отношения ради своих дочерей. Как утверждает инсайдер, бывшие супруги оставили прошлые разногласия позади и продолжают вместе заниматься воспитанием детей. Основой их общения стало взаимное уважение.

"У нее сейчас все очень хорошо. Она счастлива, и кажется, что наконец оказалась по ту сторону всего этого. Она всегда очень позитивно настроена и уверена в себе. Она прекрасный пример для своих девочек и с оптимизмом смотрит на следующую главу", - заявил источник.

Развод Николь Кидман и Кита Урбана

В октябре 2025 года австралийская актриса Николь Кидман подала на развод с кантри-певцом Китом Урбаном после 19 лет вместе. Никто не догадывался о проблемах в их семье, ведь еще в июне Николь поздравляла мужа с годовщиной.

В начале января завершился бракоразводный процесс между Николь Кидман и Китом Урбаном. Пара не разглашает причины расставания, но в близком окружении артистов говорят, что 19-летний брак закончился из-за новой женщины в жизни Урбана.

Николь Кидман уже заподозрили в романе с известным актером.

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О персоне: Николь Кидман Николь Кидман - австралийская и американская актриса, певица, продюсер и посол доброй воли ЮНИСЕФ. По данным Википедии, лауреат премии "Оскар" 2003 года за роль Вирджинии Вулф в фильме "Часы" (первая актриса из Австралии, получившая эту награду в номинации "Лучшая женская роль"). Обладательница именной звезды на Голливудской "Аллее славы".

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