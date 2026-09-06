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Хит 1974 года назвали одной из величайших рок-песен всех времен

Виталий Кирсанов
6 сентября 2026, 16:13
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В чарте Billboard Hot 100 песня "Sweet Home Alabama" поднялась до восьмого места.
Хит 1974 года назвали одной из величайших рок-песен всех времен
Хит 1974 года назвали одной из величайших рок-песен всех времен / коллаж: Главред, фото: instagram.com/skynyrd

Кратко:

  • Трек впервые появился в 1974 году
  • Композиция вошла во второй студийный альбом "Lynyrd Skynyrd"
  • Одной из главных особенностей "Sweet Home Alabama" стал гитарный рифф

Песня "Sweet Home Alabama" группы "Lynyrd Skynyrd" заняла 14-ю строчку в рейтинге 100 лучших классических рок-композиций, составленном Amazon Music. Несмотря на то что трек впервые появился еще в 1974 году, он до сих пор считается одной из самых узнаваемых песен в истории южного рока, пишет Parade.

Композиция вошла во второй студийный альбом "Lynyrd Skynyrd" - "Second Helping" - и стала первым крупным успехом коллектива. В чарте Billboard Hot 100 песня поднялась до восьмого места. Этот результат остается лучшим достижением группы за всю историю ее выступлений в данном американском рейтинге.

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Одной из главных особенностей "Sweet Home Alabama" стал гитарный рифф, который придумал Гэри Россингтон. Изначально музыкант играл эту мелодию во время ожидания остальных участников группы на репетициях. Позже Ронни Ван Зант написал слова песни, а Россингтон вместе с Эдом Кингом продолжили работу над музыкальной частью. Именно Кинг исполнил знаменитое вступление, впоследствии ставшее одним из наиболее узнаваемых гитарных фрагментов классического рока.

Однако композиция была задумана не просто как музыкальное признание в любви родному региону. Через Sweet Home Alabama участники Lynyrd Skynyrd выразили собственное отношение к американскому Югу и одновременно ответили на творчество канадского музыканта Нила Янга.

До этого Янг выпустил песни "Southern Man" и "Alabama", в которых затрагивал темы расизма, рабства и исторического прошлого южных штатов США. "Lynyrd Skynyrd" отреагировали на эту позицию, непосредственно упомянув музыканта в тексте "Sweet Home Alabama". Таким образом, песня стала своеобразным музыкальным ответом на произведения Янга и его взгляд на американский Юг.

Со временем композиция получила множество подтверждений своего статуса рок-классики. В 2006 году CMT назвал "Sweet Home Alabama" лучшей песней южного рока. Спустя три года трек был включен в Зал славы премии Grammy. Кроме того, композицию неоднократно перепевали другие исполнители, среди которых кантри-группа "Alabama" и певица Джewel.

Более чем через пять десятилетий после выхода "Sweet Home Alabama" продолжает оставаться одной из визитных карточек южного рока. Мгновенно узнаваемый гитарный рифф, запоминающийся припев и история своеобразного музыкального диалога с Нилом Янгом помогли песне сохранить популярность далеко за пределами эпохи ее создания.

Новости музыки

Ранее Главред сообщал, что композиция "Just Like Heaven" британской группы The Cure, впервые выпущенная в 1987 году, спустя почти 40 лет вновь оказалась в центре внимания. Издание Billboard включило ее в рейтинг 50 лучших рок-песен о любви, отдав треку четвертую позицию. При этом история создания композиции напрямую связана с личными отношениями вокалиста группы Роберта Смита.

Музыкальное издание Far Out составило рейтинг самых тревожных композиций 1980-х годов. Первую строчку списка заняла песня The Mercy Seat австралийского коллектива Nick Cave & The Bad Seeds.

Знаменитая композиция Queen и Дэвида Боуи "Under Pressure", выпущенная в 1981 году, неожиданно вновь появилась в музыкальных чартах спустя более четырех десятилетий. На этой неделе песня заняла 24-е место в рейтинге Billboard Hard Rock Streaming Songs.

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О группе: Lynyrd Skynyrd

Lynyrd Skynyrd - легендарная американская рок-группа, ставшая главным символом и популяризатором жанра южный рок (southern rock) в 1970-х годах. Коллектив образовался в 1964 году в Джексонвилле, штат Флорида.

Музыканты назвали группу в честь своего школьного учителя физкультуры по имени Леонард Скиннер. Он строго наказывал учеников за длинные волосы, которые нарушали школьный дресс-код. Парни переиначили его имя на свой лад, сделав это ироничной подколкой.

Визитными карточками группы являются культовая баллада "Free Bird" и жизнерадостный гимн "Sweet Home Alabama"

Lynyrd Skynyrd совместили традиционный рок-н-ролл, блюз и кантри, создав мощное "южное" звучание. Их фишкой была стена звука из трех ведущих гитар одновременно.

На самом пике популярности группы произошла катастрофа. Во время гастрольного перелета у арендованного самолета закончилось топливо, и он разбился. В авиакатастрофе погибли фронтмен и главный автор песен Ронни Ван Зант, гитарист Стив Гейнс и бэк-вокалистка Кэсси Гейнс, после чего группа на десять лет прекратила существование.Возрождение.

В 1987 году выжившие музыканты воссоединились. Место у микрофона занял младший брат погибшего лидера - Джонни Ван Зант. Группа продолжила успешно гастролировать и выпускать альбомы.

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