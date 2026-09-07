Музыкальный журнал Billboard назвал песню "September" лучшей композицией, посвященной сентябрю.

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Хиту 70-х спустя почти 50 лет присвоили неожиданное звание / коллаж: Главред, фото: https://www.instagram.com/earthwindandfire

Кратко:

Композиция "September" вышла в 1978 году

Интерес к композиции не ослабевает даже спустя десятилетия после ее выхода

Песня "September" американской группы Earth, Wind & Fire получила новое признание спустя почти полвека после своего релиза. Музыкальный журнал Billboard назвал ее лучшей композицией, посвященной сентябрю. Об этом пишет Parade.

Композиция вышла в 1978 году и со временем стала одной из самых известных песен в репертуаре группы. Она поднялась на вершину американского R&B-чарта, а в Billboard Hot 100 достигла восьмой позиции. Авторами хита стали Морис Уайт, Эл Маккей и Алли Уиллис.

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Парадоксально, но сама песня была выпущена не в сентябре, а в ноябре 1978 года. При этом ее название и знаменитая первая строка прочно ассоциируются именно с началом осени. Отдельный интерес поклонников на протяжении десятилетий вызывает упоминание 21 сентября - эта дата звучит в самом начале композиции.

Однако никакого скрытого смысла или конкретного события за ней не было. Соавтор песни Алли Уиллис рассказывала об этом в интервью NPR в 2014 году. По ее словам, дату выбрали исключительно потому, что она удачно ложилась на музыку и текст, хорошо звучала и соответствовала нужному поэтическому настроению.

По такому же принципу в композиции оставили и ставшее культовым сочетание "Ba-dee-ya". Эти слова не имеют определенного значения, однако, как объясняла Уиллис, они прекрасно подходили песне по звучанию, ритму и атмосфере.

"September" снова оказалась в центре внимания

Новое достижение стало для песни еще одним знаковым событием. Billboard включил в свой рейтинг девять композиций разных эпох и музыкальных направлений, связанных с сентябрем, однако именно "September" заняла первое место.

При этом редакция подчеркнула, что рейтинг является результатом ее собственного выбора. Позиции в списке не определялись продажами, местами в музыкальных чартах или коммерческими показателями песен.

Помимо хита Earth, Wind & Fire, в рейтинг вошли "September in the Rain" Дайны Вашингтон, "The September of My Years" Фрэнка Синатры, "September Morn'" Нила Даймонда, "Pale September" Фионы Эппл и "September" группы Daughtry.

Интерес к композиции не ослабевает даже спустя десятилетия после ее выхода. На момент публикации материала клип "September" на YouTube собрал около 899 миллионов просмотров.

Песня давно перестала быть просто хитом эпохи диско и превратилась в музыкальную традицию, которая каждый год возвращается в плейлисты слушателей с наступлением сентября.

Новости музыки

Ранее Главред сообщал, что композиция "Just Like Heaven" британской группы The Cure, впервые выпущенная в 1987 году, спустя почти 40 лет вновь оказалась в центре внимания. Издание Billboard включило ее в рейтинг 50 лучших рок-песен о любви, отдав треку четвертую позицию. При этом история создания композиции напрямую связана с личными отношениями вокалиста группы Роберта Смита.

Музыкальное издание Far Out составило рейтинг самых тревожных композиций 1980-х годов. Первую строчку списка заняла песня The Mercy Seat австралийского коллектива Nick Cave & The Bad Seeds.

Знаменитая композиция Queen и Дэвида Боуи "Under Pressure", выпущенная в 1981 году, неожиданно вновь появилась в музыкальных чартах спустя более четырех десятилетий. На этой неделе песня заняла 24-е место в рейтинге Billboard Hard Rock Streaming Songs.

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О группе: Earth, Wind & Fire Earth, Wind & Fire - легендарная американская музыкальная группа, основанная в 1969 году в Чикаго. Она признана одним из самых успешных и инновационных коллективов в истории популярной музыки. Группа создала уникальное звучание на стыке множества жанров, а её визитной карточкой стали мощная духовая секция, динамичные живые выступления и фальцет вокалиста Филипа Бейли. Коллектив исполнял музыку в широком спектре жанров: ритм-энд-блюз, соул, фанк, джаз, диско и рок. Коллектив завоевал множество премий "Грэмми" и вошел в Зал славы рок-н-ролла. Музыка группы регулярно звучит в кино. Например, трек "September" можно услышать в культовой французской комедии "1+1" (Неприкасаемые), мультфильмах "Тролли", "Гадкий я" или "Ночь в музее".

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