"Спасибо, что мы живы": звезды не сдержали эмоций после атаки на Киев

Знаменитости рассказали поклонникам, как пережили страшную ночь в столице.

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Звезды про российскую атаку на Киев / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Владимир Завадюк, Лилия Подкопаева

Вы узнаете:

Россия массированно атаковала Украину в ночь на 8 сентября

Как на обстрел отреагировали украинские знаменитости

В ночь на 8 сентября Киев пережил очередную массированную атаку - российские оккупанты нанесли баллистические и ракетные удары по столице. В городе зафиксированы повреждения жилых домов и учебного заведения, есть пострадавшие.

Главред покажет, как украинские знаменитости сразу после тяжелой ночи вышли на связь в соцсетях, чтобы поделиться своими эмоциями, показать последствия вражеских прилетов и поинтересоваться у подписчиков их самочувствием.

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Ольга Сумская

Народная артистка Украины Ольга Сумская опубликовала кадр из столицы, где на фоне утреннего города поднимается густой столб дыма от пожара после обстрела.

"Заехали в Киев... Ужас", - не смогла сдержать эмоций актриса.

Ольга Сумская - последствия удара РФ по Киеву / фото: instagram.com, Ольга Сумская

Лилия Подкопаева

Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева поделилась домашним селфи, сделанным во время взрывов. Рядом она прикрепила скриншот из мониторинговых Telegram-каналов с сообщениями о ракетах, летевших на Жуляны, Шулявку и окраины Киева.

"Россия - террористическое государство", - отреагировала на обстрел спортсменка.

Лилия Подкопаева в укрытии / фото: instagram.com, Лилия Подкопаева

Екатерина Репяхова

Жена Виктора Павлика, блогер Екатерина Репяхова, выложила в сториз фотографию затянутого черным дымом неба над городом. Екатерина поделилась первыми эмоциями после пережитой опасности.

"Спасибо Господу, что мы живы сегодня", - написала Екатерина.

Екатерина Репяхова - атака на Киев 8 сентября / фото: instagram.com, Екатерина Репяхова

Анатолий Анатолич

Шоумен и ведущий Анатолий Анатолич опубликовал серию кадров с дороги. Сначала он показал затянутое тяжелым смогом небо, а позже выложил селфи из авто и обратился к подписчикам со словами поддержки.

"Это не облака… Надеюсь, вы в порядке после этой ночи", - обратился к подписчикам ведущий.

Анатолий Анатолич - российский удар по Украине / фото: instagram.com, Анатолий Анатолич

Тарас Цимбалюк

Актер Тарас Цимбалюк выложил зеркальное селфи в лифте после тревожной ночи. Измученный и обеспокоенный артист поинтересовался самочувствием своих поклонников.

"Доброе" утро... друзья, вы как?", - спросил актер.

Тарас Цимбалюк после ночной атаки / фото: instagram.com, Тарас Цимбалюк

Кристина Решетник

Жена ведущего Григория Решетника, блогер Кристина Решетник, вышла на связь в 3:43 ночи прямо во время громких взрывов. Она выразила эмоции от происходящего и поинтересовалась у подписчиков, как они переносят обстрел.

"Нельзя было тех Кушнеров оставить жить с нами? Очень громко, вы там как?", - высказалась Решетник.

Кристина Решетник - удар РФ по Киеву / фото: instagram.com, Кристина Решетник

Яна Глущенко

Актриса Яна Глущенко показала кадр из автомобиля, где сквозь лобовое стекло видны последствия прилетов и зарево от пожара. Она призвала украинцев держаться.

"Держимся. Такое утро... снова…", - отреагировала знаменитость.

Яна Глущенко - последствия удара по Киеву / фото: instagram.com, Яна Глущенко

Владимир Завадюк

Продюсер Владимир Завадюк опубликовал фотографию пылающего горизонта столицы с видом на Андреевскую церковь. Кадр с клубами дыма над городом он эмоционально подписал.

"Возвращение к реальности", - горько отметил продюсер.

Владимир Завадюк про атаку на Киев / фото: instagram.com, Владимир Завадюк

Александр Педан

Шоумен и телеведущий Александр Педан распространил в сториз новость о том, что по столице было выпущено более 50 ракет сразу после завершения "воздушного перемирия" и отъезда американских делегаций.

"Не буду писать, что это была очередная ужасная ночь. Хотя... уже написал. Вы как?", - высказался Педан.

Александр Педан про удар РФ по Киеву / фото: instagram.com, Александр Педан

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О персоне: Лилия Подкопаева Лилия Подкопаева - украинская гимнастка, заслуженный мастер спорта Украины (1994), судья международной категории. Обладательница Кубка Европы (1995), 45 золотых, 21 серебряной и 14 бронзовых медалей. Абсолютная чемпионка мира по спортивной гимнастике (1995), чемпионка Европы (1996), Олимпийская чемпионка Игр в Атланте (1996), сообщает Википедия.

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