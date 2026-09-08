"Спасибо, что мы живы": звезды не сдержали эмоций после атаки на Киев

Вы узнаете:
- Россия массированно атаковала Украину в ночь на 8 сентября
- Как на обстрел отреагировали украинские знаменитости
В ночь на 8 сентября Киев пережил очередную массированную атаку - российские оккупанты нанесли баллистические и ракетные удары по столице. В городе зафиксированы повреждения жилых домов и учебного заведения, есть пострадавшие.
Главред покажет, как украинские знаменитости сразу после тяжелой ночи вышли на связь в соцсетях, чтобы поделиться своими эмоциями, показать последствия вражеских прилетов и поинтересоваться у подписчиков их самочувствием.
Ольга Сумская
Народная артистка Украины Ольга Сумская опубликовала кадр из столицы, где на фоне утреннего города поднимается густой столб дыма от пожара после обстрела.
"Заехали в Киев... Ужас", - не смогла сдержать эмоций актриса.
Лилия Подкопаева
Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева поделилась домашним селфи, сделанным во время взрывов. Рядом она прикрепила скриншот из мониторинговых Telegram-каналов с сообщениями о ракетах, летевших на Жуляны, Шулявку и окраины Киева.
"Россия - террористическое государство", - отреагировала на обстрел спортсменка.
Екатерина Репяхова
Жена Виктора Павлика, блогер Екатерина Репяхова, выложила в сториз фотографию затянутого черным дымом неба над городом. Екатерина поделилась первыми эмоциями после пережитой опасности.
"Спасибо Господу, что мы живы сегодня", - написала Екатерина.
Анатолий Анатолич
Шоумен и ведущий Анатолий Анатолич опубликовал серию кадров с дороги. Сначала он показал затянутое тяжелым смогом небо, а позже выложил селфи из авто и обратился к подписчикам со словами поддержки.
"Это не облака… Надеюсь, вы в порядке после этой ночи", - обратился к подписчикам ведущий.
Тарас Цимбалюк
Актер Тарас Цимбалюк выложил зеркальное селфи в лифте после тревожной ночи. Измученный и обеспокоенный артист поинтересовался самочувствием своих поклонников.
"Доброе" утро... друзья, вы как?", - спросил актер.
Кристина Решетник
Жена ведущего Григория Решетника, блогер Кристина Решетник, вышла на связь в 3:43 ночи прямо во время громких взрывов. Она выразила эмоции от происходящего и поинтересовалась у подписчиков, как они переносят обстрел.
"Нельзя было тех Кушнеров оставить жить с нами? Очень громко, вы там как?", - высказалась Решетник.
Яна Глущенко
Актриса Яна Глущенко показала кадр из автомобиля, где сквозь лобовое стекло видны последствия прилетов и зарево от пожара. Она призвала украинцев держаться.
"Держимся. Такое утро... снова…", - отреагировала знаменитость.
Владимир Завадюк
Продюсер Владимир Завадюк опубликовал фотографию пылающего горизонта столицы с видом на Андреевскую церковь. Кадр с клубами дыма над городом он эмоционально подписал.
"Возвращение к реальности", - горько отметил продюсер.
Александр Педан
Шоумен и телеведущий Александр Педан распространил в сториз новость о том, что по столице было выпущено более 50 ракет сразу после завершения "воздушного перемирия" и отъезда американских делегаций.
"Не буду писать, что это была очередная ужасная ночь. Хотя... уже написал. Вы как?", - высказался Педан.
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О персоне: Лилия Подкопаева
Лилия Подкопаева - украинская гимнастка, заслуженный мастер спорта Украины (1994), судья международной категории. Обладательница Кубка Европы (1995), 45 золотых, 21 серебряной и 14 бронзовых медалей. Абсолютная чемпионка мира по спортивной гимнастике (1995), чемпионка Европы (1996), Олимпийская чемпионка Игр в Атланте (1996), сообщает Википедия.
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