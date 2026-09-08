Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Спасибо, что мы живы": звезды не сдержали эмоций после атаки на Киев

Кристина Трохимчук
8 сентября 2026, 10:13
google news Подпишитесь
на нас в Google
Знаменитости рассказали поклонникам, как пережили страшную ночь в столице.
Звезды про российскую атаку на Киев
Звезды про российскую атаку на Киев / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Владимир Завадюк, Лилия Подкопаева

Вы узнаете:

  • Россия массированно атаковала Украину в ночь на 8 сентября
  • Как на обстрел отреагировали украинские знаменитости

В ночь на 8 сентября Киев пережил очередную массированную атаку - российские оккупанты нанесли баллистические и ракетные удары по столице. В городе зафиксированы повреждения жилых домов и учебного заведения, есть пострадавшие.

Главред покажет, как украинские знаменитости сразу после тяжелой ночи вышли на связь в соцсетях, чтобы поделиться своими эмоциями, показать последствия вражеских прилетов и поинтересоваться у подписчиков их самочувствием.

видео дня

Ольга Сумская

Народная артистка Украины Ольга Сумская опубликовала кадр из столицы, где на фоне утреннего города поднимается густой столб дыма от пожара после обстрела.

"Заехали в Киев... Ужас", - не смогла сдержать эмоций актриса.

Ольга Сумская - последствия удара РФ по Киеву
Ольга Сумская - последствия удара РФ по Киеву / фото: instagram.com, Ольга Сумская

Лилия Подкопаева

Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева поделилась домашним селфи, сделанным во время взрывов. Рядом она прикрепила скриншот из мониторинговых Telegram-каналов с сообщениями о ракетах, летевших на Жуляны, Шулявку и окраины Киева.

"Россия - террористическое государство", - отреагировала на обстрел спортсменка.

Лилия Подкопаева в укрытии
Лилия Подкопаева в укрытии / фото: instagram.com, Лилия Подкопаева

Екатерина Репяхова

Жена Виктора Павлика, блогер Екатерина Репяхова, выложила в сториз фотографию затянутого черным дымом неба над городом. Екатерина поделилась первыми эмоциями после пережитой опасности.

"Спасибо Господу, что мы живы сегодня", - написала Екатерина.

Екатерина Репяхова - атака на Киев 8 сентября
Екатерина Репяхова - атака на Киев 8 сентября / фото: instagram.com, Екатерина Репяхова

Анатолий Анатолич

Шоумен и ведущий Анатолий Анатолич опубликовал серию кадров с дороги. Сначала он показал затянутое тяжелым смогом небо, а позже выложил селфи из авто и обратился к подписчикам со словами поддержки.

"Это не облака… Надеюсь, вы в порядке после этой ночи", - обратился к подписчикам ведущий.

Анатолий Анатолич - российский удар по Украине
Анатолий Анатолич - российский удар по Украине / фото: instagram.com, Анатолий Анатолич

Тарас Цимбалюк

Актер Тарас Цимбалюк выложил зеркальное селфи в лифте после тревожной ночи. Измученный и обеспокоенный артист поинтересовался самочувствием своих поклонников.

"Доброе" утро... друзья, вы как?", - спросил актер.

Тарас Цимбалюк после ночной атаки
Тарас Цимбалюк после ночной атаки / фото: instagram.com, Тарас Цимбалюк

Кристина Решетник

Жена ведущего Григория Решетника, блогер Кристина Решетник, вышла на связь в 3:43 ночи прямо во время громких взрывов. Она выразила эмоции от происходящего и поинтересовалась у подписчиков, как они переносят обстрел.

"Нельзя было тех Кушнеров оставить жить с нами? Очень громко, вы там как?", - высказалась Решетник.

Кристина Решетник - удар РФ по Киеву
Кристина Решетник - удар РФ по Киеву / фото: instagram.com, Кристина Решетник

Яна Глущенко

Актриса Яна Глущенко показала кадр из автомобиля, где сквозь лобовое стекло видны последствия прилетов и зарево от пожара. Она призвала украинцев держаться.

"Держимся. Такое утро... снова…", - отреагировала знаменитость.

Яна Глущенко - последствия удара по Киеву
Яна Глущенко - последствия удара по Киеву / фото: instagram.com, Яна Глущенко

Владимир Завадюк

Продюсер Владимир Завадюк опубликовал фотографию пылающего горизонта столицы с видом на Андреевскую церковь. Кадр с клубами дыма над городом он эмоционально подписал.

"Возвращение к реальности", - горько отметил продюсер.

Владимир Завадюк про атаку на Киев
Владимир Завадюк про атаку на Киев / фото: instagram.com, Владимир Завадюк

Александр Педан

Шоумен и телеведущий Александр Педан распространил в сториз новость о том, что по столице было выпущено более 50 ракет сразу после завершения "воздушного перемирия" и отъезда американских делегаций.

"Не буду писать, что это была очередная ужасная ночь. Хотя... уже написал. Вы как?", - высказался Педан.

Александр Педан про удар РФ по Киеву
Александр Педан про удар РФ по Киеву / фото: instagram.com, Александр Педан

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Соня Плакидюк попала под волну хейта в Threads из-за собственного дефиле на подиуме. Пользователи сети массово припомнили экс-судье "Топ-модели по-украински" ее строгие требования к участницам проекта и жесткую критику их походки и внешних данных.

Также Соломия Витвицкая намекнула на скорое пополнение в семье, опубликовав в Instagram трогательные кадры с округлившимся животиком. Спешку с фотосессией звезда объяснила внушительным сроком беременности - ведущая уже находится на 30 неделе.

Читайте также:

О персоне: Лилия Подкопаева

Лилия Подкопаева - украинская гимнастка, заслуженный мастер спорта Украины (1994), судья международной категории. Обладательница Кубка Европы (1995), 45 золотых, 21 серебряной и 14 бронзовых медалей. Абсолютная чемпионка мира по спортивной гимнастике (1995), чемпионка Европы (1996), Олимпийская чемпионка Игр в Атланте (1996), сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Ольга Сумская Анатолий Анатолич Лилия Подкопаева Александр Педан Яна Глущенко новости шоу бизнеса Екатерина Репяхова Тарас Цимбалюк
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россияне ударили по "Эпицентру" на Черниговщине: существует угроза повторной атаки

Россияне ударили по "Эпицентру" на Черниговщине: существует угроза повторной атаки

11:29Украина
РФ готовит еще один массированный удар по Украине: названы сроки новой атаки

РФ готовит еще один массированный удар по Украине: названы сроки новой атаки

11:20Украина
Посланцы Трампа привезли Украине из Москвы худшие условия мира — нардеп

Посланцы Трампа привезли Украине из Москвы худшие условия мира — нардеп

11:00Война
Реклама

Популярное

Ещё
Как в Норвегии сохраняют тепло зимой: полезные решения для дома в морозы

Как в Норвегии сохраняют тепло зимой: полезные решения для дома в морозы

Начало огромного везения: трем знакам зодиака скоро улыбнется фортуна

Начало огромного везения: трем знакам зодиака скоро улыбнется фортуна

Мясо больше не прилипнет к сковороде: что нужно сделать перед жаркой

Мясо больше не прилипнет к сковороде: что нужно сделать перед жаркой

Тест на IQ: нужно найти птицу среди самолетов и воздушных шаров за 12 секунд

Тест на IQ: нужно найти птицу среди самолетов и воздушных шаров за 12 секунд

Замечают то, что скрыто от других: четыре даты рождения с особым даром

Замечают то, что скрыто от других: четыре даты рождения с особым даром

Последние новости

11:29

Россияне ударили по "Эпицентру" на Черниговщине: существует угроза повторной атаки

11:20

РФ готовит еще один массированный удар по Украине: названы сроки новой атаки

11:12

Сыр не заплесневеет: как хранить разные сорта в холодильнике

11:00

Посланцы Трампа привезли Украине из Москвы худшие условия мира — нардеп

10:58

Анджелина Джоли привезла в Украину сына от Брэда Питта — чем они занимались

Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)
10:42

Россияне обстреляли дронами поезд Киев — Сумы: пассажиров успели эвакуироватьВидео

10:35

Старые батарейки снова заработают: поможет хитрый трюк с ластикомВидео

10:15

Фракции Рады рассмотрят проект "Христианского корпуса" о налоговых льготах за трудоустройство ветеранов

10:13

"Спасибо, что мы живы": звезды не сдержали эмоций после атаки на Киев

Реклама
09:57

Гороскоп на завтра, 9 сентября: Львам — сюрприз, Козерогам — трудности

09:47

Мечты Путина против математики: в ISW назвали реальные сроки оккупации Донбасса

09:46

РФ атаковала Украину сотнями целей: Зеленский назвал главную проблемуФото

09:12

РФ атаковала "7-й километр" под Одессой: разрушены павильоны, есть раненыйФото

09:05

На Землю надвигается мощная магнитная буря: сколько она будет длиться

08:21

РФ готовит новую скрытую мобилизацию: кого хотят призвать в армию

08:10

Почему экономика Украины стремительно падает: Денисенко предупредил о важной деталимнение

08:04

В Саратове - взрывы и пожар: дроны атаковали завод "Роснефти"

07:41

Ночной обстрел Киевщины: БпЛА и ракеты повредили заводы и склады, есть раненыйФото

06:50

Баллистический удар РФ по Киеву: есть жертвы, раненые и разрушения в пяти районахФото

05:55

Судью "Топ-модель по-украински" разнесли за дефиле: "Мешок цемента несет"Видео

Реклама
05:37

Какие дрова лучше всего греют зимой: горят дольше всего и не оставляют сажиВидео

04:41

Привычки, которые сразу выдают человека из СССР: от чего уже давно следует отказаться

04:30

Начало огромного везения: трем знакам зодиака скоро улыбнется фортуна

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке самолета за 43 с

03:12

О громоздких сушилках можно забыть: какой способ сушки белья становится новым трендом

02:26

Жизнь кардинально изменится: четыре знака китайского зодиака скоро сорвут куш

01:50

У Зеленского узнали планы Путина: РФ установила новый срок оккупации Донбасса

00:45

Мощные пожары в местах "прилетов": детали удара РФ по Киевщине

07 сентября, понедельник
23:34

Кравченко подал заявление об отставке с поста генпрокурора и назвал причину

23:00

Ту-160 снарядили ракетами: Жданов назвал сроки и цели нового удара РФ

22:51

Им не нужна обрезка: какие растения ни в коем случае нельзя трогать осенью

22:23

"Холодный душ": Король нарушил молчание в отношении Гарри и Меган

22:08

Засор канализации исчезнет без химии: сантехник раскрыл хитрый фокус

22:02

Лавров назвал циничное условие завершения войны: в Украине дали резкий ответ

21:54

Зачем опытные хозяйки солят носки перед стиркой: полезный домашний трюк

21:37

Без потерь: Пугачева с сигарой показала редкую встречу со своим другом

21:17

Путин может уступить: Зеленский раскрыл новый план США по войне и переговорам

21:08

Как сказать "сдача" на украинском: на самом деле есть три разных эквивалента

21:00

РФ будет готова к мирным переговорам с Украиной: в Le Figaro узнали сроки

20:49

Парфюм для стирки или кондиционер: что лучше для одежды и почемуВидео

Реклама
20:03

Прополка больше не нужна: простой трюк поможет быстро избавиться от сорняковВидео

19:35

Победа ультраправых на выборах в Германии таит риски для Украины: предупреждение Мерца

19:33

В Курской области столкнулись сразу два сверхсовременных истребителя РФ — что известно

19:12

Названы сроки массированного удара по Украине: для одного региона особая угроза

19:10

Переговоры пошли не по плану Кремля: Коваленко раскрыл детали визита американцевмнение

18:57

В "ДНР" взорван причастный к убийствам офицеров СБУ и ГУР "киллер МГБ" – СМИ

18:51

Представителей фонда "Восточная Европа", где Федоров оформил бронь за один день, принудительно доставят на заседание парламентской ВСК

18:44

Замечают то, что скрыто от других: четыре даты рождения с особым даром

18:39

Хрустящие снаружи, сочные внутри: как приготовить идеальные деруны без муки и яиц

18:36

"Обычную фасоль больше не сажаю": огородница назвала лучшую альтернативуВидео

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости ЛьвоваНовости РовноНовости ДнепраНовости ЗапорожьяНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять