"Живу как монах": украинский актер-воин рассказал, как похудел на 40 кг

Владимир Ращук поделился подробностями своего питания и рассказал о привычном рационе.

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Владимир Ращук рассказал, как похудел на 40 кг / коллаж: Главред, фото: instagram.com/volodymyr_rashchuk

Кратко:

Ращук регулярно посещает спортзал

Актер считает, что очень важно грамотно выстроить рацион питания

Украинский актер и военнослужащий Владимир Ращук рассказал о значительном похудении и раскрыл, что помогло ему сбросить 40 килограммов и сохранить результат. По словам артиста, вопреки распространенному мнению, главную роль в этом процессе сыграли вовсе не тренировки.

В комментарии "Новому каналу" Ращук поделился подробностями своего питания и рассказал о привычном рационе. Сейчас основу его меню составляют простые домашние продукты - рис, макароны, картофель, курица, яйца и овощи.

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"Сейчас я не балую себя едой. Живу немного как монах. У меня ежедневная "тарелка" одинаковая и простая: рис, макароны, картофель, курица, яйца, овощи. И так живу последние полтора года. Но мне очень вкусно! Потому что я умею вкусно готовить. Не просто сухое блюдо, а каждый раз по-разному: то по-индийски, то с ноткой Японии. К тому же мне нравится стоять на кухне", - рассказал актер.

При этом Ращук отметил, что регулярно посещает спортзал, однако именно физические нагрузки он не считает главным фактором своего похудения. По его мнению, гораздо важнее грамотно выстроить рацион и соблюдать баланс питательных веществ.

"80% этого процесса занимает именно сбалансированное питание. Нужно соблюдать баланс белков, жиров и углеводов. Это база! Да и еда вообще должна быть простой", - подчеркнул он.

Актер признался, что теперь даже ресторанная еда не всегда кажется ему такой вкусной, как приготовленная дома. Чтобы придерживаться привычного рациона и во время работы, он заранее готовит еду и берет ее с собой на съемочную площадку.

"Сейчас, когда заказываю что-то в ресторанах, мне невкусно. Домашнее лучше. Если поеду в какое-то заведение, то после все равно хочется вернуться к домашнему рису с курочкой. Поддерживаю форму тоже просто. Каждый раз на съемочную площадку приезжаю с контейнерами. Накануне вечером встаю на кухне, трачу полчаса - и все! К следующему дню еда уже собрана. Знаете, рука набита", - объяснил Ращук.

Для поддержания формы актер также продолжает тренироваться. Сейчас он занимается в спортзале примерно три раза в неделю и считает такой график достаточным.

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О персоне: Владимир Ращук Ращук Владимир Анатольевич (род. 11 октября 1987) - украинский театральный и киноактер, спортсмен и военнослужащий, командир 7-й роты 3-го Батальона "Свобода" в составе Бригады быстрого реагирования Нацгвардии Украины "Рубеж". Имеет звание "лейтенант", сообщает "Википедия".

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