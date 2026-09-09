Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Живу как монах": украинский актер-воин рассказал, как похудел на 40 кг

Виталий Кирсанов
9 сентября 2026, 00:23
google news Подпишитесь
на нас в Google
Владимир Ращук поделился подробностями своего питания и рассказал о привычном рационе.
Владимир Ращук рассказал, как похудел на 40 кг
Владимир Ращук рассказал, как похудел на 40 кг / коллаж: Главред, фото: instagram.com/volodymyr_rashchuk

Кратко:

  • Ращук регулярно посещает спортзал
  • Актер считает, что очень важно грамотно выстроить рацион питания

Украинский актер и военнослужащий Владимир Ращук рассказал о значительном похудении и раскрыл, что помогло ему сбросить 40 килограммов и сохранить результат. По словам артиста, вопреки распространенному мнению, главную роль в этом процессе сыграли вовсе не тренировки.

В комментарии "Новому каналу" Ращук поделился подробностями своего питания и рассказал о привычном рационе. Сейчас основу его меню составляют простые домашние продукты - рис, макароны, картофель, курица, яйца и овощи.

видео дня

"Сейчас я не балую себя едой. Живу немного как монах. У меня ежедневная "тарелка" одинаковая и простая: рис, макароны, картофель, курица, яйца, овощи. И так живу последние полтора года. Но мне очень вкусно! Потому что я умею вкусно готовить. Не просто сухое блюдо, а каждый раз по-разному: то по-индийски, то с ноткой Японии. К тому же мне нравится стоять на кухне", - рассказал актер.

При этом Ращук отметил, что регулярно посещает спортзал, однако именно физические нагрузки он не считает главным фактором своего похудения. По его мнению, гораздо важнее грамотно выстроить рацион и соблюдать баланс питательных веществ.

"80% этого процесса занимает именно сбалансированное питание. Нужно соблюдать баланс белков, жиров и углеводов. Это база! Да и еда вообще должна быть простой", - подчеркнул он.

Актер признался, что теперь даже ресторанная еда не всегда кажется ему такой вкусной, как приготовленная дома. Чтобы придерживаться привычного рациона и во время работы, он заранее готовит еду и берет ее с собой на съемочную площадку.

"Сейчас, когда заказываю что-то в ресторанах, мне невкусно. Домашнее лучше. Если поеду в какое-то заведение, то после все равно хочется вернуться к домашнему рису с курочкой. Поддерживаю форму тоже просто. Каждый раз на съемочную площадку приезжаю с контейнерами. Накануне вечером встаю на кухне, трачу полчаса - и все! К следующему дню еда уже собрана. Знаете, рука набита", - объяснил Ращук.

Для поддержания формы актер также продолжает тренироваться. Сейчас он занимается в спортзале примерно три раза в неделю и считает такой график достаточным.

інфографіка володимир ращук
Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что актриса Ирина Гатун откровенно призналась, почему решила изменить форму подбородка. Юмористка поделилась, что особенность внешности мешала ей долгие годы, поэтому она решилась на процедуру, чтобы избавиться от комплексoв и чувствовать себя гармонично.

Муж актрисы Наталки Денисенко, бизнесмен и манекенщик Юрий Ярошенко, впервые подробно рассказал о врожденном заболевании, из-за которого еще в молодости его признали непригодным к военной службе.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Владимир Ращук

Ращук Владимир Анатольевич (род. 11 октября 1987) - украинский театральный и киноактер, спортсмен и военнослужащий, командир 7-й роты 3-го Батальона "Свобода" в составе Бригады быстрого реагирования Нацгвардии Украины "Рубеж". Имеет звание "лейтенант", сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
шоу-бизнес новости шоу бизнеса Владимир Ращук
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
США изменили подходы к прекращению войны в Украине — в МИД раскрыли подробности

США изменили подходы к прекращению войны в Украине — в МИД раскрыли подробности

23:07Мир
Больше площади Одессы: ВСУ под Лиманом освободили более 200 км² территории

Больше площади Одессы: ВСУ под Лиманом освободили более 200 км² территории

21:35Фронт
Запад Украины под угрозой: в ГУР предупредили об испытаниях новой баллистики РФ

Запад Украины под угрозой: в ГУР предупредили об испытаниях новой баллистики РФ

21:32Война
Реклама

Популярное

Ещё
Старые батарейки снова заработают: поможет хитрый трюк с ластиком

Старые батарейки снова заработают: поможет хитрый трюк с ластиком

Какие дрова лучше всего греют зимой: горят дольше всего и не оставляют сажи

Какие дрова лучше всего греют зимой: горят дольше всего и не оставляют сажи

Начало огромного везения: трем знакам зодиака скоро улыбнется фортуна

Начало огромного везения: трем знакам зодиака скоро улыбнется фортуна

Свекла получится сладкой и не потеряет цвет: что добавить в кастрюлю при варке

Свекла получится сладкой и не потеряет цвет: что добавить в кастрюлю при варке

Каменских рассказала, зачем они с Потапом соврали о расставании

Каменских рассказала, зачем они с Потапом соврали о расставании

Последние новости

01:12

Три месяца рождения, для которых осень 2026 года станет судьбоносной

00:23

"Живу как монах": украинский актер-воин рассказал, как похудел на 40 кг

08 сентября, вторник
23:55

Фасоль сварится в несколько раз быстрее: что нужно добавить во время варки

23:33

Ползает по деревьям и сворачивается в шарик: в лесах найден необычный обитатель

23:07

США изменили подходы к прекращению войны в Украине — в МИД раскрыли подробности

Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)
22:54

Сын принца Уильяма повзрослел и стал его копией

22:50

Стеклянные душевые кабины теряют популярность: какую дешевую замену выбирают в 2026

22:33

София Ротару мощно отреагировала на обстрел Киева

22:31

"Могу умереть": муж Наталки Денисенко раскрыл причину освобождения от службы в ВСУ

Реклама
21:56

Сын Пономарева засветил свою девушку на публичном мероприятии

21:35

Больше площади Одессы: ВСУ под Лиманом освободили более 200 км² территории

21:32

Запад Украины под угрозой: в ГУР предупредили об испытаниях новой баллистики РФ

21:28

Борщ потеряет цвет и вкус: что кладут первым — капусту или картофель

21:07

Сдвинется ли переговорный процесс с места: что изменил визит Уиткоффа и Кушнера

20:59

Больше никакой плесени и засыхания: куда положить чеснок для длительного хранения

20:36

Трудный период осенью 2026 года: четыре знака зодиака ждут испытания

20:32

Украина заказала почти 1000 ракет для Patriot: Хмара раскрыл просьбу к союзникам

20:15

Путин отверг мирный план США: Bloomberg раскрыл новые планы Кремля на Украину

19:44

Хит 1971 года, покоривший поколения: история песни "Stairway to Heaven"Видео

19:41

Гороскоп Таро на завтра 9 сентября: Овнам - не сдаваться, Ракам - давать

Реклама
19:30

Зелёные перцы массово краснеют: секрет сентябрьской подкормки кустовВидео

19:29

Секрет пышного цветения: что нужно насыпать в лунку при посадке тюльпанов

19:12

Малоизвестный трюк с фруктами: картофель не прорастет и не сморщится месяцами

19:10

Россия меняет цель: Коваленко о новом скандальном заявлении Лавровамнение

19:05

Ситуация обостряется: враг продвинулся сразу на 3 горячих направлениях фронта

18:49

Путин может согласиться на перемирие, названы сроки: что ему предложили США

18:38

9 сентября нельзя конфликтовать и гадать: какой церковный праздник

18:28

Эксперты советуют выбрасывать мокрую туалетную бумагу в сад — для чегоВидео

18:22

Пельмени получатся гораздо вкуснее и ароматнее: что добавить в воду во время варки

17:34

Трамп провёл новые переговоры с Путиным по Украине: о чём договорились

17:33

Оставаться опасно: в одной из областей Украины объявлена обязательная эвакуация

17:28

Коричневый налет на противне исчезнет без трения: какая простая смесь справится сама

17:27

Число жертв резко выросло: Россия атакует Киев реактивными дронами, что известно

17:26

Ссоры и бедность: три места, где нельзя хранить хлеб

17:10

РФ может снова наступать на Киев: командующий НГУ рассказал, чего ожидать осенью

17:08

Грязь и запахи из ковра исчезнут без сложной чистки: знакомится продукт из кухни

16:57

Непрошенные соседи: почему пауки массово проникают в дом

16:48

Тест на IQ: нужно найти белку среди осенних листьев за 8 секунд

16:46

"Публично должен извиняться": Денисенко раскрыла главную обиду на Фединчика

16:41

Зачем заворачивать батареи в пакет перед отопительным сезоном — пропускать нельзяВидео

Реклама
16:34

Горчица, фацелия или рожь: что лучше посеять после сбора урожая

16:32

Рождественник отблагодарит кучей цветов: что нужно сделать с растением в сентябре

16:25

Украина впервые показала оружие против баллистики: что известно об ЗРК "Коралл"

16:15

Астры будут усыпаны пышными цветами: чем подкормить их в сентябре

16:12

Мастер назвала самый модный маникюр осени 2026: какие цвета и дизайны в трендеВидео

16:07

Смертный приговор: Памела Андерсон рассказала о своем неизлечимом диагнозе

15:55

Евро стремительно полетел вниз, а доллар замер: новый курс валют на 9 сентября

15:52

Зеленский раскрыл условия компромисса с Россией: что привезли Уиткофф и Кушнер в КиевФото

15:31

Свекла получится сладкой и не потеряет цвет: что добавить в кастрюлю при варке

15:17

Посадка картофеля в сентябре: ирландский метод для раннего урожаяВидео

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости ЛьвоваНовости РовноНовости ДнепраНовости ЗапорожьяНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять