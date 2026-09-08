"Могу умереть": муж Наталки Денисенко раскрыл причину освобождения от службы в ВСУ

По словам Ярошенко, проблемы со здоровьем выявили во время военно-врачебной комиссии, когда ему был 21 год.

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Муж Наталки Денисенко раскрыл причину освобождения от службы в ВСУ / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Кратко:

У Ярошенко - врожденное наследственное заболевание внутренних органов

Конкретный диагноз Ярошенко раскрывать не стал

Муж актрисы Наталки Денисенко, бизнесмен и манекенщик Юрий Ярошенко, впервые подробно рассказал о врожденном заболевании, из-за которого еще в молодости его признали непригодным к военной службе.

Тема его военного статуса уже не впервые становится предметом обсуждения. В интервью Славе Демину Ярошенко объяснил, что решение о непригодности к службе было принято задолго до начала полномасштабной войны.

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По словам мужчины, проблемы со здоровьем выявили во время военно-врачебной комиссии, когда ему был 21 год. Из-за диагноза Юрия отчислили из военного института, после чего ему пришлось продолжить обучение по другой специальности.

Ярошенко уточнил, что у него диагностировано врожденное наследственное заболевание внутренних органов, которое несовместимо с прохождением военной службы. При этом инвалидность он не оформлял, однако болезнь связана с серьезными рисками для здоровья.

"Эта болезнь была несовместима со службой в Вооруженных Силах Украины. Это заболевание, связанное с внутренними органами. Это не инвалидность. Я ее не оформлял и за эту болезнь, вероятно, не дают инвалидность, насколько я знаю. Не вижу смысла о ней говорить, потому что могу послезавтра умереть", - рассказал муж Денисенко.

Конкретный диагноз Ярошенко раскрывать не стал. Он лишь отметил, что заболевание является наследственным, требует постоянного медицинского контроля и накладывает определенные ограничения на повседневную жизнь.

В частности, мужчина следит за питанием и полностью отказался от алкоголя. По его словам, раньше он мог злоупотреблять спиртным, однако после того, как узнал о своем состоянии, изменил образ жизни. В этом его поддерживает и жена.

"Это врожденное заболевание. Более того, оно наследственное. То есть где-то по мужской линии когда-то кто-то имел такую болезнь. Ее нужно постоянно контролировать. Очень много ограничений. Например, я не пью алкоголь, когда раньше злоупотреблял. А сейчас жена меня поддерживает и говорит за питанием следить. Потому что человек может умереть гораздо раньше, чем ему предназначено", - отметил Ярошенко.

Во время интервью также обсудили поездки Юрия Ярошенко вместе с Наталкой Денисенко за границу во время полномасштабной войны. Слава Демин поинтересовался, на каком основании супруг актрисы пересекает государственную границу, поскольку эти поездки вызывают вопросы у пользователей Сети.

Ярошенко заявил, что не собирается скрывать обстоятельства, которые позволяют ему выезжать из Украины, и не считает себя виноватым в том, что имеет законные основания для пересечения границы.

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О персоне: Наталка Денисенко Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.

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