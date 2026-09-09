"Появляется мужчина": Денисенко раскрыла причину разрыва с Цимбалюком

Вы узнаете:
- Почему Наталка Денисенко перестала общаться с Тарасом Цимбалюком
- Какие отношения сложились у актрисы с Еленой Светлицкой
Украинская актриса Наталка Денисенко поделилась подробностями изменений в своем близком круге. В интервью ведущему Славе Демину звезда назвала причины, по которым прекратила дружбу со своим давним коллегой Тарасом Цимбалюком.
По словам Денисенко, главной причиной прекращения близкого общения стали ее отношения с Юрием Ярошенко. Несмотря на то, что мужчины дружили еще до знакомства с Наталкой, из-за нового романа актриса перестала уделять достаточно внимания близкому другу.
"Мы с Тарасом были очень близки, знаешь. Я уделяла ему много внимания. А когда появляется мужчина, которому ты уделяешь больше внимания, это уже…", - отметила Наталка.
На предположение Демина о том, что актриса таким образом могла "наступить на эго" Цимбалюка, Денисенко коротко ответила: "Возможно, я не знаю".
Кроме того, Наталка Денисенко прокомментировала отношения со своей бывшей подругой и коллегой Еленой Светлицкой, которая не так давно официально рассекретила их роман с Цимбалюком. По словам актрисы, между ними царит сильное напряжение. Денисенко заверила, что дело вовсе не в зависти, а в личных разногласиях.
"Напряжение есть. Я не общаюсь с Еленой и даже не здороваюсь с ней. Потому что произошел ряд событий, и я больше не хочу иметь в своем окружении такого человека", - резко заявила артистка.
Напомним, около месяца назад Наталка Денисенко во второй раз вышла замуж. Ни Тараса Цимбалюка, ни Елены Светлицкой среди гостей на праздничной церемонии не было.
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О персоне: Наталка Денисенко
Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.
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