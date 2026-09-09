"Украинцы меня поймут": экс-жена Кличко приняла важное решение

Модель опубликовала атмосферные кадры из Ужгорода и Карпат.

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Наталья Егорова вернулась в Украину / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталья Егорова

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Наталья Егорова вернулась в Украину

Чем занимается экс-жена мэра Киева Виталия Кличко во время поездки

Модель Наталья Егорова, бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко, вернулась в Украину из Германии, где проживала в последнее время. О своем возвращении на родину знаменитость сообщила в соцсети Instagram, опубликовав кадры из Ужгорода.

Наталья призналась, что не посещала родную страну уже несколько лет. После долгой дороги Егорова сразу отправилась исследовать город, прогулявшись по улицам Ужгорода и сделав памятные снимки.

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Наталья Егорова в Ужгороде / фото: instagram.com, Наталья Егорова

"Я до сих пор не верю в это… Я вернулась к своим корням. Вернулась на свою Родину. Украина! Это трудно описать словами, что я чувствую сейчас", - поделилась эмоциями модель.

Вечером Наталья отправилась в один из местных ресторанов, чтобы насладиться национальной кухней. На ужин она выбрала традиционное блюдо с оригинальным вкусом - вареники с яблоками на маковом тесте.

Наталья Егорова в восторге от возвращения / фото: instagram.com, Наталья Егорова

"Только украинцы меня поймут. Быть в Украине и не съесть вареников", - прокомментировала Егорова.

Несмотря на утомительное путешествие из Германии, знаменитость находит время для полноценного отдыха. Сейчас Наталья Егорова находится в Карпатах, наслаждаясь живописными горными пейзажами.

Виталий Кличко и Наталья Егорова - личная жизнь

Виталий Кличко и Наталья Егорова познакомились в 1995 году и поженились 26 апреля 1997 года. В браке у них родилось трое детей: сыновья Егор-Дэниел и Максим-Александр, а также дочь Елизавета-Виктория. Много лет супруги жили раздельно: Виталий находился в Киеве из-за работы на посту мэра, а Наталья - в Гамбурге, где развивала музыкальную карьеру. В августе 2022 года пара объявила о разводе после 25 лет брака.

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О персоне: Наталья Егорова Наталья Егорова - бывшая жена политика, мэра Киева и бывшего боксера Виталия Кличко (1996-2022). Певица, инструктор по йоге, фотомодель. Бывшая спортсменка (гимнастика, синхронное плавание). В браке с Кличко родила троих детей - сына Егора-Дэниела (2000), дочь Елизавету-Викторию (2002) и сына Максима-Александра (2005). Живет в Германии.

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