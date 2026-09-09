Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Никого не осталось": популярный ведущий потерял всех членов семьи

Кристина Трохимчук
9 сентября 2026, 12:55
google news Подпишитесь
на нас в Google
Александр Попов откровенно рассказал о серии трагедий, которые пережил за последние годы.
Александр Попов лишился всех членов семьи
Александр Попов лишился всех членов семьи / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Почему Александр Попов решил развестись с супругой во время войны
  • Как артист пережил потерю отца, матери и старшей сестры

Известный украинский актер и шоумен Александр Попов дал откровенное интервью журналистке Алине Доротюк, в котором озвучил причину развода с супругой и поделился тем, как пережил потерю всех близких людей - отца, матери и старшей сестры.

По словам Попова, на решение о расставании пары повлияли длительная разлука и война. Если в какой-то период ведущий еще убеждал себя, что стоит потерпеть и обстоятельства изменятся, то в определенный момент он осознал, что жизнь в разных странах окончательно развела их по разным путям.

видео дня

"Это не чужой мне человек так или иначе. Мы прошли сверхсложный период вместе. Потеря моей мамы, потеря ее мамы, поддержка. Мне в принципе сейчас с разводом тяжело, я переживаю другой этап, психологический сам. Потому что я один, просто один, никого не осталось", - поделился Попов.

Александр Попов - развод
Александр Попов - развод / скрин из видео

За последние годы жизнь актера омрачилась несколькими тяжелыми утратами. В 2014 году из-за инсульта не стало его отца. Позже трагически ушла из жизни его старшая сестра. По словам Александра, она была невероятно талантливой и могла бы стать певицей №1 в Украине, однако после тяжелого развода не смогла реализовать себя и столкнулась с зависимостями.

"Мы очень ссорились. Была зависимость. У меня сейчас из-за этого огромное отторжение этой темы. Она лечилась, у нее были тяжелые болезни, связанные с этим", - вспомнил артист.

Потеря мужа и дочери окончательно сломила мать актера. Около полутора лет назад она скончалась от онкологии кишечника, буквально потеряв смысл жизни.

Александр Попов - интервью
Александр Попов - интервью / скрин из видео

"Ее ничего не спасало. Ничего не помогало. После того как не стало отца, после того как не стало сестры, она просто выгорела дотла... Я очень хочу с мамой поговорить. Безумно хочу ее услышать. В момент кризиса я знаю, что бы она мне сказала: "Сынок, ты лучший, все будет хорошо". Я просто хочу услышать ее голос", - откровенно признался Александр.

Александр Попов признался, что только сейчас начинает постепенно восстанавливаться после пережитого горя. Актер активно работает с психологом, учится отпускать прошлые обиды и выстраивать свою жизнь заново.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Наталка Денисенко прекратила общение с Тарасом Цимбалюком. В интервью актриса откровенно рассказала о причинах, по которым их давняя дружба и близкие отношения сошли на нет после начала романа с Юрием Ярошенко.

Также экс-жена Виталия Кличко Наталья Егорова приехала в Украину впервые за несколько лет. После прибытия из Германии модель отправилась на прогулку по Ужгороду и поделилась яркими снимками с поклонниками.

Читайте также:

О персоне: Александр Попов

Александр Попов - ведущий канала 1+1 Украина, утреннего проекта Сніданок. Вихідний, актер театра и кино. Активно занимается спортом, бегает марафоны, поддерживает благотворительные дела и инициативы, имеет благодарность от военных. В фильмографии Александра Попова - десятки ролей в популярных украинских сериалах и фильмах. С 2024 года - ведущий на Авторадио шоу Вечерний драйв. В 2025-м году Александр Попов заинтересовался кулинарией и попробовал себя в роли кулинарного блогера.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ терроризирует Киев, под ударом многоэтажки: есть много пострадавших

РФ терроризирует Киев, под ударом многоэтажки: есть много пострадавших

13:26Украина
В России выдвинули новое циничное требование по Украине: чего хочет Кремль

В России выдвинули новое циничное требование по Украине: чего хочет Кремль

13:14Война
РФ ударила "Шахедом" по поезду Харьков - Изюм: вспыхнул пожар, есть пострадавшие

РФ ударила "Шахедом" по поезду Харьков - Изюм: вспыхнул пожар, есть пострадавшие

12:42Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Свекла получится сладкой и не потеряет цвет: что добавить в кастрюлю при варке

Свекла получится сладкой и не потеряет цвет: что добавить в кастрюлю при варке

Каменских рассказала, зачем они с Потапом соврали о расставании

Каменских рассказала, зачем они с Потапом соврали о расставании

Зачем заворачивать батареи в пакет перед отопительным сезоном — пропускать нельзя

Зачем заворачивать батареи в пакет перед отопительным сезоном — пропускать нельзя

"Могу умереть": муж Наталки Денисенко раскрыл причину освобождения от службы в ВСУ

"Могу умереть": муж Наталки Денисенко раскрыл причину освобождения от службы в ВСУ

"Живу как монах": украинский актер-воин рассказал, как похудел на 40 кг

"Живу как монах": украинский актер-воин рассказал, как похудел на 40 кг

Последние новости

13:26

РФ терроризирует Киев, под ударом многоэтажки: есть много пострадавших

13:19

Министерства во главе с Федоровым 7 лет были партнерами программ на $330 млн, а фонд, где его недавно забронировали, - исполнителем

13:14

В России выдвинули новое циничное требование по Украине: чего хочет Кремль

12:55

"Никого не осталось": популярный ведущий потерял всех членов семьи

12:55

10 сентября нужно навести порядок в доме: какой церковный праздник

Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)
12:42

РФ ударила "Шахедом" по поезду Харьков - Изюм: вспыхнул пожар, есть пострадавшие

12:40

Максим Сигалов пытается возобновить свой нелегальный бизнес с помощью владельца российского казино Pin-Up и главы фракции ЕС в Днепре Примакова

12:38

Чесночные стрелки на зиму: идеальный рецепт хрустящей закуски

12:34

Почти 5 млн грн получили после увольнения попавшие в скандал члены Высшего совета правосудия – ветеран

Реклама
12:31

В Украину ворвалось "бабье лето": насколько повысится температура

12:27

Никакая не "фуражка": как правильно назвать головной убор военных и пилотов на украинском

12:10

Китайский гороскоп на завтра, 10 сентября: Крысам - забота, Козлам - паранойя

11:56

Главный рок-хит 1980 года: песня продержалась на вершине чарта шесть недель

11:54

Сколько белья класть в барабан: ошибка, из-за которой ломается стиральная машина

11:33

Как заготовить базилик на зиму: самый ленивый способ заморозки

11:21

Украина создает дешевую альтернативу Patriot: когда ожидаеться новая система ПВО Freyja

11:19

Как назвать сына, родившегося в сентябре: три имени с особым значением

11:03

"Появляется мужчина": Денисенко раскрыла причину разрыва с Цимбалюком

10:49

Славянск и Краматорск под угрозой: новое командование ВСУ готовится к тяжелой битве

10:46

Анапа и Новороссийск под ударом дронов: поражены ракетоносители, Су-33 и Ми-8 РФ

Реклама
10:23

Surprise and Shine: когда будет презентация Apple в 2026 году и что покажут

10:16

Необычный салат "Бунито": рецепт очень вкусного блюда за 20 минут

10:04

"Украинцы меня поймут": экс-жена Кличко приняла важное решение

09:57

"Должны вернуться": Германия готова передать Украине данные о мужчинах призывного возраста

09:43

Когда Украина перейдет на зимнее время в 2026 году: дата уже известна

09:20

США готовят план: Рубио назвал сроки возобновления переговоров Украины и РФ

08:40

Россия атакует Киев, дрон попал в многоэтажку — первые подробности

08:32

Путин хочет капитуляции: как диктатор использовал разговор с Трампом

08:20

РФ атаковала КПП на границе с Молдовой: есть жертвы среди гражданскихФото

08:01

Почти 6-бальная магнитная буря накрыла Землю: сколько продлится шторм G2

07:25

РФ ударила по Днепру, разрушены дома и загорелся склад: есть раненыеФото

07:04

Зачем Путину на самом деле нужны переговоры — объясняет Виталий Портниковмнение

06:54

Взрывы и пожар в Новороссийске: что известно об атаке на ключевой порт РФ

05:55

Пономарев удивил признанием об исчезнувшей Марие Яремчук: "Она отказалась"

05:31

Их уже не купить: какие культовые продукты времен СССР навсегда исчезли с полок

05:00

Новая страница в жизни: четыре знака зодиака окажутся под счастливой звездой

04:42

Почему всё больше дачников делают отверстия в земле — результат будет виден веснойВидео

04:16

Запас на случай ЧС: как законсервировать воду в банках на десятилетияВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке улыбающейся девушки за 42 с

03:41

Даже наклоняться не нужно: европейский способ быстрого уничтожения сорняковВидео

Реклама
02:49

Для чего в холодильнике оставляют миску с солью: трюк решает назойливую проблему

01:44

Германия и Польша помогут Украине с ПВО: детали пакета поддержки

01:12

Три месяца рождения, для которых осень 2026 года станет судьбоносной

00:23

"Живу как монах": украинский актер-воин рассказал, как похудел на 40 кг

08 сентября, вторник
23:55

Фасоль сварится в несколько раз быстрее: что нужно добавить во время варки

23:33

Ползает по деревьям и сворачивается в шарик: в лесах найден необычный обитатель

23:07

США изменили подходы к прекращению войны в Украине — в МИД раскрыли подробности

22:54

Сын принца Уильяма повзрослел и стал его копией

22:50

Стеклянные душевые кабины теряют популярность: какую дешевую замену выбирают в 2026

22:33

София Ротару мощно отреагировала на обстрел Киева

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Регионы
Новости ХарьковаНовости ТернополяНовости ПолтавыНовости ЖитомираНовости СумНовости ОдессыНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости Днепра
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять