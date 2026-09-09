"Никого не осталось": популярный ведущий потерял всех членов семьи

Александр Попов откровенно рассказал о серии трагедий, которые пережил за последние годы.

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Александр Попов лишился всех членов семьи / коллаж: Главред, скрин из видео

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Почему Александр Попов решил развестись с супругой во время войны

Как артист пережил потерю отца, матери и старшей сестры

Известный украинский актер и шоумен Александр Попов дал откровенное интервью журналистке Алине Доротюк, в котором озвучил причину развода с супругой и поделился тем, как пережил потерю всех близких людей - отца, матери и старшей сестры.

По словам Попова, на решение о расставании пары повлияли длительная разлука и война. Если в какой-то период ведущий еще убеждал себя, что стоит потерпеть и обстоятельства изменятся, то в определенный момент он осознал, что жизнь в разных странах окончательно развела их по разным путям.

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"Это не чужой мне человек так или иначе. Мы прошли сверхсложный период вместе. Потеря моей мамы, потеря ее мамы, поддержка. Мне в принципе сейчас с разводом тяжело, я переживаю другой этап, психологический сам. Потому что я один, просто один, никого не осталось", - поделился Попов.

Александр Попов - развод / скрин из видео

За последние годы жизнь актера омрачилась несколькими тяжелыми утратами. В 2014 году из-за инсульта не стало его отца. Позже трагически ушла из жизни его старшая сестра. По словам Александра, она была невероятно талантливой и могла бы стать певицей №1 в Украине, однако после тяжелого развода не смогла реализовать себя и столкнулась с зависимостями.

"Мы очень ссорились. Была зависимость. У меня сейчас из-за этого огромное отторжение этой темы. Она лечилась, у нее были тяжелые болезни, связанные с этим", - вспомнил артист.

Потеря мужа и дочери окончательно сломила мать актера. Около полутора лет назад она скончалась от онкологии кишечника, буквально потеряв смысл жизни.

Александр Попов - интервью / скрин из видео

"Ее ничего не спасало. Ничего не помогало. После того как не стало отца, после того как не стало сестры, она просто выгорела дотла... Я очень хочу с мамой поговорить. Безумно хочу ее услышать. В момент кризиса я знаю, что бы она мне сказала: "Сынок, ты лучший, все будет хорошо". Я просто хочу услышать ее голос", - откровенно признался Александр.

Александр Попов признался, что только сейчас начинает постепенно восстанавливаться после пережитого горя. Актер активно работает с психологом, учится отпускать прошлые обиды и выстраивать свою жизнь заново.

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О персоне: Александр Попов Александр Попов - ведущий канала 1+1 Украина, утреннего проекта Сніданок. Вихідний, актер театра и кино. Активно занимается спортом, бегает марафоны, поддерживает благотворительные дела и инициативы, имеет благодарность от военных. В фильмографии Александра Попова - десятки ролей в популярных украинских сериалах и фильмах. С 2024 года - ведущий на Авторадио шоу Вечерний драйв. В 2025-м году Александр Попов заинтересовался кулинарией и попробовал себя в роли кулинарного блогера.

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