Главный рок-хит 1980 года: песня продержалась на вершине чарта шесть недель

Спустя более четырех десятилетий песня "Call Me" продолжает пользоваться популярностью у поклонников классического рока.

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"Call Me" стремительно поднялась в американском чарте Billboard / коллаж: Главред, фото: instagram.com/blondieofficial

Кратко:

"Call Me" стремительно поднялась в американском чарте Billboard

Всего песня провела в чарте 25 недель подряд

Композиция "Call Me", выпущенная группой Blondie в 1980 году, стала одним из главных хитов коллектива и знаковых треков эпохи новой волны. Даже спустя более четырех десятилетий песня продолжает пользоваться популярностью у поклонников классического рока, пишет Parade.

История будущего хита началась с итальянского продюсера Джорджио Мородера - одного из пионеров современной диско-музыки. Специально для фильма "Американский жиголо" он создал инструментальную композицию Man-Machine, однако для ее превращения в полноценную песню требовался подходящий вокал.

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Мородер предложил сотрудничество Дебби Харри, вокалистке Blondie. Она написала текст и мелодию всего за несколько часов.

По словам Харри, на создание композиции ее вдохновила атмосфера фильма. Во время работы она представляла вступительную сцену с поездкой вдоль побережья Калифорнии. Уже после первого прослушивания Мородер понял, что получившаяся композиция обладает потенциалом большого хита.

Сочетание рок-звучания и электронных элементов оказалось чрезвычайно успешным. "Call Me" стремительно поднялась в американском чарте Billboard Hot 100 - с 80-й позиции сразу на вершину - и оставалась №1 на протяжении шести недель.

Всего песня провела в чарте 25 недель подряд. По итогам 1980 года она стала самым успешным синглом в США.

Для Blondie это было уже второе покорение вершины Billboard Hot 100. До этого первое место группе принесла легендарная Heart of Glass.

Со временем "Call Me" получила признание не только у поклонников группы. Издание Collider включило композицию в рейтинг лучших классических рок-песен всех времен, где она заняла десятое место.

Прошло 46 лет, но популярность трека не исчезла. Для поклонников Blondie "Call Me" по-прежнему остается одной из ключевых песен коллектива, а новое поколение слушателей продолжает открывать для себя композицию, ставшую одним из музыкальных символов 1980-х.

Новости музыки

Ранее Главред сообщал, что композиция "Just Like Heaven" британской группы The Cure, впервые выпущенная в 1987 году, спустя почти 40 лет вновь оказалась в центре внимания. Издание Billboard включило ее в рейтинг 50 лучших рок-песен о любви, отдав треку четвертую позицию. При этом история создания композиции напрямую связана с личными отношениями вокалиста группы Роберта Смита.

Музыкальное издание Far Out составило рейтинг самых тревожных композиций 1980-х годов. Первую строчку списка заняла песня The Mercy Seat австралийского коллектива Nick Cave & The Bad Seeds.

Знаменитая композиция Queen и Дэвида Боуи "Under Pressure", выпущенная в 1981 году, неожиданно вновь появилась в музыкальных чартах спустя более четырех десятилетий. На этой неделе песня заняла 24-е место в рейтинге Billboard Hard Rock Streaming Songs.

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О группе: Blondie Blondie - американская рок-группа, ставшая пионером музыкального направления "новая волна" (new wave) и панк-рока. Коллектив был основан в Нью-Йорке в 1974 году певицей Дебби Харри и гитаристом Крисом Стейном. Они получили мировую известность благодаря уникальному смешению панка, диско, поп-музыки и электроники. Бессменная вокалистка и автор песен - Дебби Харри. Её яркий образ платиновой блондинки стал культовым для поп-культуры, а само название группы родилось из-за того, что дальнобойщики часто кричали ей вслед: "Эй, блондиночка!" Пик популярности пришелся на конец 1970-х и начало 1980-х годов после выхода платинового альбома Parallel Lines (1978). Музыкальные визитные карточки группы - "Heart of Glass", "Call Me" (главная песня фильма "Американский жиголо"), "One Way or Another" и легендарный камбэк-хит 1999 года "Maria". Группа распалась в 1982 году, но успешно воссоединилась в 1997 году. В 2006 году Blondie были включены в Зал славы рок-н-ролла.

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