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"Некрасивая": Мозговая поделилась откровением о жизни с Пономаревым

Кристина Трохимчук
9 сентября 2026, 17:43обновлено 9 сентября, 18:45
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Продюсер поделилась архивным фото и откровенно рассказала о психологических последствиях 10-летнего союза.
Елена Мозговая - отношения с Александром Пономаревым
Елена Мозговая - отношения с Александром Пономаревым / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Елена Мозговая

Вы узнаете:

  • Какие откровения сделала Елена Мозговая
  • Как отношения с Александром Пономаревым повлияли на продюсера

Украинский музыкальный продюсер Елена Мозговая обратилась к своим подписчикам в Instagram с откровенным постом. Она опубликовала архивный снимок и намекнула на сложный период жизни с Александром Пономаревым.

Фото молодой Елены было сделано в 1994 году, когда ей было 20 лет. Мозговая вспомнила, что на снимке она еще не осознавала собственной привлекательности, поскольку никто не говорил ей об этом. Впрочем, настоящим испытанием для ее самооценки и психики стал союз, начавшийся годом позже.

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Елена Мозговая в молодости
Елена Мозговая в молодости / фото: instagram.com, Елена Мозговая

"Через год я встречу персонажа, который еще 10 лет будет говорить, что я некрасивая. И только спустя много-много лет я услышу, почувствую и осознаю, что я все-таки красивая. Но… уже не такая, как на этой фотографии", - откровенно поделилась Елена.

Хотя продюсер не называет имени бывшего избранника, по временным рамкам и контексту понятно, что речь идет о певце Александре Пономареве, гражданский брак с которым длился около 10 лет. Ранее звезда уже делилась воспоминаниями о чрезмерном контроле, ревности и даже случаях физического и психологического насилия в этих отношениях.

Елена Мозговая
Елена Мозговая сейчас / фото: instagram.com, Елена Мозговая

Продюсер призвала свою аудиторию не скупиться на теплые слова для близких, ведь это может спасти чье-то ментальное здоровье или даже жизнь.

"Говорите своим близким и даже не очень близким людям, что они прекрасны, что они красивы, что они уникальны… И, возможно, вы спасете чью-то жизнь, или психику, или просто веру в то, что вы прекрасны!", - подбодрила аудиторию знаменитость.

Елена Мозговая
Елена Мозговая / инфографика: Главред

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О персоне: Елена Мозговая

Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Принимала участие в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).

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