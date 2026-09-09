"Никогда в своей жизни": Тина Кароль сообщила о сложном решении

Певице пришлось отменить свое грандиозное шоу из-за ситуации в столице.

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Тина Кароль отменила концерт во Дворце спорта / фото: instagram.com, Тина Кароль

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Концерт Тины Кароль во Дворце спорта не состоится

Почему Тина Кароль решила отменить грандиозное шоу

Украинская поп-дива Тина Кароль обратилась к поклонникам в своем Instagram и сообщила неприятную новость: ее грандиозный концерт "Кохання. Сльози. Маніфест", который должен был состояться 19 сентября в киевском Дворце спорта, полностью отменен.

Певица записала видео прямо с пустой арены, где именно в этот день должна была начаться установка масштабных декораций. По словам артистки, единственной и главной причиной такого решения стала ситуация с безопасностью в столице.

видео дня

Тина Кароль - подготовка к концерту во Дворце спорта / скрин из видео

"Это первое в Украине шоу 360: сцена - посреди арены, вы - вокруг. Мы строили не декорацию, а целый город. Чтобы он возник, необходимы 4 дня монтажа по двенадцать часов и 7 дней репетиций только на этой арене. Триста человек живут этим шоу с июня. Я не имею права собрать их на две недели под сиреной, которая не умолкает. И не имею права посадить вас в круг, в котором не могу гарантировать ни шоу, ни безопасность", - откровенно поделилась Кароль.

Артистка заверила, что все средства за приобретенные билеты будут полностью возвращены через билетного оператора. Кроме того, у поклонников есть возможность переоформить билеты на концерт в любом другом городе в рамках тура, поскольку остальные выступления по Украине состоятся по расписанию. Также Тина Кароль предложила обменять билеты на новые даты концертов в Киеве.

Тина Кароль - концерт в Киеве / скрин из видео

"Я волнуюсь. Потому что я никогда в своей жизни не отменяла концерты. Тем более во Дворце спорта", - добавила Тина.

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О персоне: Тина Кароль Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.

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