"Я это оттягивал": популярный юморист сбросил 65 килограмм

Вы узнаете:
- Какой критический вес подтолкнул Владимира Жогло к операции
- Почему традиционные методы похудения и спорт не подходили артисту
- В какую сумму обошлась бариатрическая операция
Украинский юморист Владимир Жогло поделился в подкасте "Кажуть! Брешуть?" подробностями своего впечатляющего похудения - артисту удалось сбросить 65 килограммов. До вмешательства вес комика достигал 164 килограммов, что крайне негативно сказывалось на его здоровье и самочувствии.
Инициатором изменений стала супруга юмориста. Она призналась, что сильно переживала за мужа из-за риска развития диабета, сильного храпа и высокой нагрузки на организм, учитывая, что у пары растет маленький ребенок. Попытки соблюдать диеты не давали долгосрочного результата, а физические нагрузки артисту были противопоказаны по состоянию здоровья. В итоге именно жена предложила Владимиру решиться на резекцию желудка.
"Я знаю, как тяжело сбросить лишний вес. Я понимала, как ему тяжело. Я говорила, что нам нужно, чтобы ты похудел. Мы садились на диету, он шел на работу, а после работы мекнул, и диета уже пошла. Когда-то я ему сказала, что давай сделаем бариатрическую операцию. Я знала, что ему сложно, просто спорт ему нельзя. Это же и здоровье, и храп, и сахар. У нас маленький ребенок, а я останусь с ребенком", - рассказала супруга шоумена.
По словам Жогло, главными препятствиями перед операцией были психологический барьер и отсутствие необходимой суммы. В итоге бариатрическая операция обошлась артисту примерно в 4 тысячи долларов по тогдашнему курсу, и эти деньги ему пришлось одалживать.
"Почему я это оттягивал - потому что был психологический барьер, что это надо на себя потратить. Операция на самом деле стоила в пределах 4 тысяч долларов на то время. Я взял работу, потому что я одалживал деньги. Мне нужно было возвращать деньги. И люди смеются: 4 тысячи долларов, а он одалживал деньги, не смешите нас", - поделился комик.
Чтобы быстрее рассчитаться с долгами, Владимир вернулся к работе всего через месяц после хирургического вмешательства, хотя физически это давалось непросто. Полный период реабилитации и восстановления организма занял у юмориста около двух месяцев.
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О персоне: Владимир Жогло
Владимир Жогло - украинский комик, сценарист, артист разговорного жанра. Известен своим участием в телепроекте "Вар'яти-шоу". Занимается стендапом и импровизацией.
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