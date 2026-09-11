"Зашли красивые девушки": Павла Зиброва обворовали поклонницы

Вы узнаете:
- Что именно украли у Павла Зиброва во время поездки в поезде
- Как фанатки отвлекли внимание известного певца
Известный украинский певец и композитор Павел Зибров поделился подробностями неприятного инцидента, произошедшего с ним совсем недавно. В эфире программы "ЖВЛ" народный артист Украины признался, что стал жертвой кражи прямо в купе поезда, когда направлялся на выступление.
По словам исполнителя, его отвлекли молодые поклонницы, которые зашли попросить автограф и сделать совместное фото на память. Растроганный вниманием артист с удовольствием согласился пообщаться с фанатками, однако позже обнаружил пропажу ценной концертной вещи.
"Я ехал в поезде. Знаете, сейчас каждый хочет автограф, увидел и спрашивает, можно ли. Вот зашли красивые молодые девушки, все хорошо, а я так распустил усы. И оп, а новой фирменной концертной рубашки нет, украли!", - пожаловался артист.
Исполнитель предположил, что девушки решили забрать брендовую рубашку с собой не ради наживы, а в качестве необычного и ценного сувенира на память о встрече с любимым артистом.
"Там даже этикетка еще была, из Эмиратов привезли, она у меня лежала. Это было буквально недавно. Смотрю, а ее нет. В поезде мы все проверили", - рассказал Зибров.
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О персоне: Павел Зибров
Павел Зибров - украинский певец, композитор, Народный артист Украины. Написал более 500 песен для себя и других артистов. За свою карьеру выпустил 15 альбомов и более 20 клипов. На большой сцене с 1986 года.
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