"Зашли красивые девушки": Павла Зиброва обворовали поклонницы

Народный артист Украины рассказал о курьезной, но неприятной краже в поезде.

https://stars.glavred.info/zashli-krasivye-devushki-pavla-zibrova-obvorovali-poklonnicy-10795832.html Ссылка скопирована

Павла Зиброва обокрали в поезде / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Павел Зибров

Вы узнаете:

Что именно украли у Павла Зиброва во время поездки в поезде

Как фанатки отвлекли внимание известного певца

Известный украинский певец и композитор Павел Зибров поделился подробностями неприятного инцидента, произошедшего с ним совсем недавно. В эфире программы "ЖВЛ" народный артист Украины признался, что стал жертвой кражи прямо в купе поезда, когда направлялся на выступление.

По словам исполнителя, его отвлекли молодые поклонницы, которые зашли попросить автограф и сделать совместное фото на память. Растроганный вниманием артист с удовольствием согласился пообщаться с фанатками, однако позже обнаружил пропажу ценной концертной вещи.

видео дня

Что украли у Павла Зиброва / фото: instagram.com, Павел Зибров

"Я ехал в поезде. Знаете, сейчас каждый хочет автограф, увидел и спрашивает, можно ли. Вот зашли красивые молодые девушки, все хорошо, а я так распустил усы. И оп, а новой фирменной концертной рубашки нет, украли!", - пожаловался артист.

Исполнитель предположил, что девушки решили забрать брендовую рубашку с собой не ради наживы, а в качестве необычного и ценного сувенира на память о встрече с любимым артистом.

Павел Зибров / скрин из видео

"Там даже этикетка еще была, из Эмиратов привезли, она у меня лежала. Это было буквально недавно. Смотрю, а ее нет. В поезде мы все проверили", - рассказал Зибров.

Павел Зибров / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что юморист Владимир Жогло сбросил 65 килограммов благодаря бариатрической операции. В подкасте артист откровенно рассказал о борьбе с весом, который ранее достигал 164 килограммов и угрожал его здоровью.

Также кадры из соцсетей Аллы Пугачевой раскрыли реальную внешность Максима Галкина. В то время как юморист публикует снимки в образе рельефного мачо, видео без фильтров показало совсем другую картину и удивило поклонников.

Читайте также:

О персоне: Павел Зибров Павел Зибров - украинский певец, композитор, Народный артист Украины. Написал более 500 песен для себя и других артистов. За свою карьеру выпустил 15 альбомов и более 20 клипов. На большой сцене с 1986 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред