Младше на 12 лет: Камалия появилась вместе с вероятным фаворитом

Украинская артистка оказалась в центре внимания из-за возможных романтических отношений.

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Камалия больше не одинока / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

Кто стал новым вероятным избранником певицы Камалии

Какие совместные кадры и публичные жесты подогрели слухи об их романе

Популярная певица Камалия впервые за долгое время появилась на публике в компании нового мужчины, что подогрело слухи о романе артистки. Как сообщает Фокус, предполагаемая пара вместе провела время на испанском побережье.

Личная жизнь 49-летней певицы Камалии после официального развода с бизнесменом Мохаммадом Захуром продолжает оставаться под пристальным вниманием СМИ. Несмотря на то, что бывшие супруги ради общих детей все еще проживают в одном доме, в медиапространстве активно обсуждают новое увлечение звезды. Избранником артистки называют 37-летнего исполнителя украинского происхождения Паоло Токова, проживающего в Португалии.

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Камалия и Паоло Токов / фото: Фокус

Поводом для громких обсуждений стали их совместные снимки с отдыха в Испании, где певицу и музыканта запечатлели во время прогулки и совместного обеда на побережье. Камалия выбрала для выхода длинный легкий сарафан с цветочным принтом и распустила длинные светлые волосы, а Паоло предстал в расслабленном летнем образе - белой футболке, светлых шортах, кепке и кедах. На фото видно, как артисты непринужденно беседуют, наслаждаясь компанией друг друга.

Слухи об их союзе лишь усилились после того, как Паоло выпустил новый релиз - композицию под названием "One More Secret" ("Еще один секрет"). Поклонники уверены, что трек посвящен именно Камалии, ведь релиз состоялся всего через месяц после появления их первых совместных фото.

Камалия - личная жизнь / скрин из видео

Артисты не скрывают теплого отношения друг к другу и в публичном поле: они регулярно обмениваются комментариями в социальных сетях, а во время прямых эфиров в TikTok Камалия активно знакомит свою аудиторию с творчеством Паоло. Исполнитель, в свою очередь, публично называет певицу своей "королевой" и неизменно благодарит ее за поддержку.

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О персоне: Камалия Камалия - украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины. По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс". В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" - была признана победителем фестиваля "Песня года".

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