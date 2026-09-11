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Младше на 12 лет: Камалия появилась вместе с вероятным фаворитом

Кристина Трохимчук
11 сентября 2026, 17:42
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Украинская артистка оказалась в центре внимания из-за возможных романтических отношений.
Камалия - личная жизнь
Камалия больше не одинока / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Кто стал новым вероятным избранником певицы Камалии
  • Какие совместные кадры и публичные жесты подогрели слухи об их романе

Популярная певица Камалия впервые за долгое время появилась на публике в компании нового мужчины, что подогрело слухи о романе артистки. Как сообщает Фокус, предполагаемая пара вместе провела время на испанском побережье.

Личная жизнь 49-летней певицы Камалии после официального развода с бизнесменом Мохаммадом Захуром продолжает оставаться под пристальным вниманием СМИ. Несмотря на то, что бывшие супруги ради общих детей все еще проживают в одном доме, в медиапространстве активно обсуждают новое увлечение звезды. Избранником артистки называют 37-летнего исполнителя украинского происхождения Паоло Токова, проживающего в Португалии.

видео дня
Камалия и Паоло Токов
Камалия и Паоло Токов / фото: Фокус

Поводом для громких обсуждений стали их совместные снимки с отдыха в Испании, где певицу и музыканта запечатлели во время прогулки и совместного обеда на побережье. Камалия выбрала для выхода длинный легкий сарафан с цветочным принтом и распустила длинные светлые волосы, а Паоло предстал в расслабленном летнем образе - белой футболке, светлых шортах, кепке и кедах. На фото видно, как артисты непринужденно беседуют, наслаждаясь компанией друг друга.

Слухи об их союзе лишь усилились после того, как Паоло выпустил новый релиз - композицию под названием "One More Secret" ("Еще один секрет"). Поклонники уверены, что трек посвящен именно Камалии, ведь релиз состоялся всего через месяц после появления их первых совместных фото.

Камалия
Камалия - личная жизнь / скрин из видео

Артисты не скрывают теплого отношения друг к другу и в публичном поле: они регулярно обмениваются комментариями в социальных сетях, а во время прямых эфиров в TikTok Камалия активно знакомит свою аудиторию с творчеством Паоло. Исполнитель, в свою очередь, публично называет певицу своей "королевой" и неизменно благодарит ее за поддержку.

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Ранее Главред сообщал, что Максим Галкин и Алла Пугачева прилетели в Стамбул. Шоумен поделился в Instagram ролик из роскошного номера с панорамными окнами и завораживающим видом на побережье, показав Примадонну во время отдыха.

Также Оксана Марченко напугала изменениями во внешности после появления на росТВ. При сравнении кадров последних лет отчетливо видно, насколько сильно изменились черты лица бывшей телезвезды. На снимках 2026 года Марченко заметно похудела, а ее мимика стала практически застывшей.

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О персоне: Камалия

Камалия - украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины.

По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс".

В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" - была признана победителем фестиваля "Песня года".

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