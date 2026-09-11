"Это впервые": Галкин показал роскошную Пугачеву в новой стране

Вы узнаете:
- Какую страну впервые в жизни посетила Алла Пугачева
- Как выглядит 77-летняя артистка на отдыхе
Известный юморист Максим Галкин показал в своем Instagram новые кадры из путешествия с супругой Аллой Пугачевой. Пара прибыла в Стамбул, откуда шоумен опубликовал ролик, запечатлевший певицу в номере с панорамными окнами и видом на живописное побережье.
Во время беседы 77-летняя артистка честно призналась, что за всю свою многолетнюю карьеру и сотни гастрольных туров она ни разу не была в Турции. Признание удивило и самого Галкина.
"Шикарный вид! Никогда не была в Турции. Это впервые, правда!" - поделилась впечатлениями Пугачева.
"Что, серьезно?! Вау. Ну, Турция готовилась, посмотри, какая красота! Чайки приветствуют вас", - с юмором отреагировал Максим.
Для отдыха Алла Борисовна выбрала стильное черное платье в мелкий белый горошек с длинными рукавами. Свой образ певица дополнила объемным ожерельем, кольцами, а также элегантной укладкой с вьющимися локонами и легким макияжем. Примечательно, что на столе рядом с артисткой поклонники заметили тонометр, поэтому к восхищению внешним видом Примадонны присоединились и пожелания здоровья.
"Да, стареет, но как достойно, спокойно и без суеты".
"Как вы чутко, заботливо и остроумно намекнули на наше резко подскочившее давление от этого сказочного видео!"
"Спасибо вам, Максим, за то, что мы можем видеть и слышать нашу прекрасную Аллу Борисовну".
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О персоне: Алла Пугачева
Алла Пугачёва - советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
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