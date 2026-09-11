Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Джеймс Хэтфилд создал легендарный хит Metallica в 22 года: история "Master of Puppets"

Виталий Кирсанов
11 сентября 2026, 18:26
google news Подпишитесь
на нас в Google
Композиция "Master of Puppets" длится более 8,5 минуты и сочетает фирменные стремительные риффы Хэтфилда с масштабной инструментальной частью.
Джеймс Хэтфилд создал легендарный хит Metallica в 22 года
Джеймс Хэтфилд создал легендарный хит Metallica в 22 года / коллаж: Главред, фото: instagram.com/metallica

Кратко:

  • "Master of Puppets" считается одной из наиболее сложных композиций Metallica
  • "Master of Puppets" неоднократно попадала в списки лучших метал-композиций в истории

Когда Metallica работала над легендарной композицией "Master of Puppets" и одноимённым третьим студийным альбомом, фронтмену группы Джеймсу Хэтфилду было всего 22 года. Работа над материалом началась во второй половине 1985 года. Об этом сообщает Antyradio.pl.

Композиция "Master of Puppets" длится более 8,5 минуты и сочетает фирменные стремительные риффы Хэтфилда с масштабной инструментальной частью. Спустя почти четыре десятилетия после выхода песня по-прежнему считается одной из главных работ Metallica, регулярно появляется в рейтингах лучших метал-композиций и звучит на концертах группы.

видео дня

Работа над новым материалом началась в середине 1985 года. Основными авторами песен были Джеймс Хэтфилд и Ларс Ульрих, которые разрабатывали музыкальные идеи во время репетиций в гараже в Эль-Серрито, штат Калифорния. Позже к работе присоединились Клифф Бёртон и Кирк Хэмметт.

Процесс создания песен преимущественно начинался с гитарных риффов. Музыканты собирали их, меняли местами и соединяли, пока не формировалась полноценная структура композиции. После этого определялись тема и название, а Хэтфилд занимался написанием текста.

Запись альбома проходила на студии Sweet Silence в Копенгагене с октября по декабрь 1985 года. Продюсером выступил Флемминг Расмуссен. Metallica уделяла материалу большое внимание, тщательно прорабатывая каждую деталь, поэтому работа над пластинкой заняла больше времени.

По словам Хэтфилда, в "Master of Puppets" рассказывается о человеке, который постепенно теряет контроль над собственной жизнью, поскольку наркотик начинает управлять им. Само название композиции можно перевести как "Кукловод". Зависимый в этой истории превращается в марионетку вещества, которое постепенно получает над ним полную власть.

Тема контроля и подчинения проходит через весь альбом. В его композициях музыканты затрагивают проблемы злоупотребления властью, угнетения, зависимости и бессилия человека перед обстоятельствами.

"Master of Puppets" считается одной из наиболее сложных композиций Metallica. Ее основа - несколько гитарных риффов, стремительный ритм и продолжительная инструментальная часть. Одним из характерных элементов песни стал интенсивный даунпикинг - техника игры на гитаре, при которой струны атакуются преимущественно движением медиатора вниз.

После второго припева композиция переходит в более спокойный фрагмент с чистым звучанием гитары и мелодичным соло Хэтфилда. Затем темп снова возрастает, а песня приводит к виртуозному соло Кирка Хэмметта.

"Master of Puppets" вышла 3 марта 1986 года и стала второй композицией одноимённого альбома. Позднее, 2 июля того же года, песню выпустили отдельным синглом. Впервые Metallica исполнила ее еще до релиза - 31 декабря 1985 года на концерте в Сан-Франциско.

Со временем композиция стала одной из самых узнаваемых в репертуаре группы и превратилась в наиболее часто исполняемую песню Metallica на концертах.

"Master of Puppets" неоднократно попадала в списки лучших метал-композиций в истории. VH1 включил ее в тройку лучших хеви-метал песен всех времен. В 2023 году Rolling Stone поставил композицию на второе место в рейтинге 100 лучших хеви-метал песен, а Metal Hammer ранее называл ее лучшей песней Metallica.

Новый виток популярности композиция получила спустя десятилетия после выхода. В 2022 году "Master of Puppets" прозвучала в финале четвертого сезона сериала "Очень странные дела". Персонаж Эдди Мэнсон, которого сыграл Джозеф Куинн, исполнил песню на гитаре.

После выхода финального эпизода сериала хит снова появился в музыкальных чартах, в том числе в США и Великобритании.

Сам альбом "Master of Puppets" сегодня считается одной из наиболее значимых и влиятельных работ в истории метал-музыки. Пластинка укрепила позиции Metallica и сыграла важную роль в популяризации американского трэш-метала. В 2015 году альбом стал первой метал-записью, включённой в Национальный реестр звукозаписей Библиотеки Конгресса США.

Новости музыки

Ранее Главред сообщал, что композиция "Just Like Heaven" британской группы The Cure, впервые выпущенная в 1987 году, спустя почти 40 лет вновь оказалась в центре внимания. Издание Billboard включило ее в рейтинг 50 лучших рок-песен о любви, отдав треку четвертую позицию. При этом история создания композиции напрямую связана с личными отношениями вокалиста группы Роберта Смита.

Музыкальное издание Far Out составило рейтинг самых тревожных композиций 1980-х годов. Первую строчку списка заняла песня The Mercy Seat австралийского коллектива Nick Cave & The Bad Seeds.

Знаменитая композиция Queen и Дэвида Боуи "Under Pressure", выпущенная в 1981 году, неожиданно вновь появилась в музыкальных чартах спустя более четырех десятилетий. На этой неделе песня заняла 24-е место в рейтинге Billboard Hard Rock Streaming Songs.

Вас также может заинтересовать:

О группе: Metallica

Metallica - легендарная американская метал-группа, созданная в 1981 году в Лос-Анджелесе.

Группу создали барабанщик Ларс Ульрих и вокалист/ритм-гитарист Джеймс Хэтфилд. Они же являются главными авторами песен.

Текущий состав: Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих, Кирк Хэмметт (соло-гитара) и Роберт Трухильо (бас-гитара).

Самые культовые песни: "Enter Sandman", "Nothing Else Matters", "Master of Puppets", "One", "The Unforgiven", "Fade to Black".

Коллектив продал более 120 миллионов альбомов по всему миру, завоевал множество премий "Грэмми" и оказал колоссальное влияние на развитие жанров трэш-метал (thrash metal) и хэви-метал (heavy metal). Вместе с группами Slayer, Megadeth и Anthrax они составляют "Большую четверку" создателей трэш-метала.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
музыка песня шоу-бизнес Metallica новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Буданов назвал условия Украины для прекращения войны и выдвинул ультиматум России

Буданов назвал условия Украины для прекращения войны и выдвинул ультиматум России

19:00Война
В России цинично пригрозили новым ударом "Орешником" по Украине — что известно

В России цинично пригрозили новым ударом "Орешником" по Украине — что известно

17:22Война
15 дедлайнов уже провалено: раскрыт новый план Путина по Донбассу

15 дедлайнов уже провалено: раскрыт новый план Путина по Донбассу

16:55Аналитика
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки на лошади за 47 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки на лошади за 47 с

Смородина отблагодарит урожаем: одна осенняя обработка, которую нельзя пропускать

Смородина отблагодарит урожаем: одна осенняя обработка, которую нельзя пропускать

Смущает многих водителей: что означает дорожный знак с большим пальцем

Смущает многих водителей: что означает дорожный знак с большим пальцем

Защита от сглаза: какое дерево считалось главным оберегом дома

Защита от сглаза: какое дерево считалось главным оберегом дома

Магнитная буря накрывает Землю с новой силой: когда закончится шторм G1

Магнитная буря накрывает Землю с новой силой: когда закончится шторм G1

Последние новости

19:56

Дешевый трюк для унитаза: домашний освежитель работает при каждом смыве

19:43

Как избавиться от крыс без яда: домашний спрей, который легко сделать самостоятельноВидео

19:20

Народный депутат получил 9 лет тюрьмы и конфискацию имущества - детали

19:00

Буданов назвал условия Украины для прекращения войны и выдвинул ультиматум России

18:59

Как быстро скрыть царапины на экране телефона: простой лайфхак

Цены на продукты пойдут вверх: Марчук – может ли РФ устроить продовольственный апокалипсис в УкраинеЦены на продукты пойдут вверх: Марчук – может ли РФ устроить продовольственный апокалипсис в Украине
18:52

"Путина это бесит": Клочок раскрыл главный рычаг давления на Кремль

18:42

Зачем люди ставят бутылки с водой на крышу: гениальная лампа Мозера

18:38

Хлеб сохранится гораздо дольше без плесени: как увеличить срок годностиВидео

18:28

Помидоры сразу покраснеют: что сделать в сентябре, чтобы спасти урожайВидео

Реклама
18:26

Джеймс Хэтфилд создал легендарный хит Metallica в 22 года: история "Master of Puppets"Видео

18:20

Сентябрь изменит всё: 5 знаков зодиака, которым предстоит сделать важный выбор

17:50

Цены осенью пойдут вверх: какие продукты подорожают больше всего

17:48

Черная плесень в стиральной машине исчезнет за 15 минут — нужен один ингредиент

17:42

Младше на 12 лет: Камалия появилась вместе с вероятным фаворитом

17:40

Гороскоп на завтра, 12 сентября: Весам — радость, Скорпионам — прибыль

17:27

Сколько дров нужно на зиму для отопления дома: специалисты назвали примерные объемы

17:22

В России цинично пригрозили новым ударом "Орешником" по Украине — что известно

17:14

Почему 12 сентября нельзя заниматься уборкой в доме: какой церковный праздник

17:05

Как собрать модный осенний гардероб с нуля: стилистка назвала базовые вещиВидео

17:03

Как сушить зонтик после дождя: популярна ошибка, из-за которой повреждается ткань

Реклама
16:55

15 дедлайнов уже провалено: раскрыт новый план Путина по Донбассу

16:30

Почему не стоит тратить зарплату в первый день: народные приметы

16:16

Украинская ПВО почти бессильна против реактивных "Шахедов" – Жорин

16:14

РФ начала прицельно бить по АЗС Киева: какова цель атак и что будет с топливом и ценами

16:06

Может ли мать присутствовать на крещении ребенка: откуда взялся этот запрет

16:01

Доллар и евро резко теряют позиции: новый курс валют на 14 сентября

15:37

"Это впервые": Галкин показал роскошную Пугачеву в новой странеВидео

15:31

Топливо под прицелом: стоит ли Украине ожидать дизеля по 100 гривен и дефицит на АЗС?мнение

15:27

РФ ударила по "Киевстару": Зеленский раскрыл детали новой атаки на Киев

15:08

Военный не решился заговорить с девушкой в метро: теперь её разыскивает весь Киев

15:02

Гороскоп Таро на завтра 12 сентября: Ракам - доверять, Тельцам - не тратить время

14:52

Дизайнер назвал главные аксессуары осени 2026: стильные новинки

14:39

Мобилизация и проверка армии: Лукашенко заявил о подготовке к войне

14:16

Реалистичный сценарий окончания войны: Буданов назвал главное условие Украины

14:09

Как монахиня: неузнаваемая Марченко сделала редкое появление

14:01

Мыши будут убегать из дома и сада: какие растения точно отпугнут грызунов осенью

14:00

Соавтор антикоррупционной реформы объяснила, почему привлечение иностранцев не изменит украинскую систему: "Нужно брать ответственность на себя"

13:39

Как правильно варить рис: что нужно добавить в кастрюлю во время приготовления

13:22

Европа может изменить ход переговоров: названы условия для прекращения войны

13:00

Отнюдь не "вірьовка": как правильно на украинском назвать то, чем связывают вещи

Реклама
12:55

"Зашли красивые девушки": Павла Зиброва обворовали поклонницы

12:43

Коварная головоломка со спичками, которую сложно разгадать с первой попыткиВидео

12:30

"Фламинго" прорвались сквозь российскую ПВО: ракеты поразили важную цель

12:06

Украину накроют дожди, грозы и туман: когда похолодание вытеснит бабье лето

12:05

Дефицит бензина и дизеля: может ли Украину охватить топливный кризис

12:03

Путин сводит на нет мирные инициативы Трампа: в CNN объяснили, что подрывает соглашение

11:57

Китайский гороскоп на завтра, 12 сентября: Драконам - рывок, Петухам - диалог

11:55

Удары по АЗС Киева: Невзлин предупредил о новой угрозе для городамнение

11:27

Более 20 АЗС Киева под угрозой удара РФ: опубликован список опасных районов

11:26

Его носят многие украинки: учёные назвали самое красивое в мире женское имя

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ОдессыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости ПолтавыНовости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости Черкассы
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять