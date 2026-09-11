Джеймс Хэтфилд создал легендарный хит Metallica в 22 года: история "Master of Puppets"

Композиция "Master of Puppets" длится более 8,5 минуты и сочетает фирменные стремительные риффы Хэтфилда с масштабной инструментальной частью.

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Джеймс Хэтфилд создал легендарный хит Metallica в 22 года / коллаж: Главред, фото: instagram.com/metallica

Кратко:

"Master of Puppets" считается одной из наиболее сложных композиций Metallica

"Master of Puppets" неоднократно попадала в списки лучших метал-композиций в истории

Когда Metallica работала над легендарной композицией "Master of Puppets" и одноимённым третьим студийным альбомом, фронтмену группы Джеймсу Хэтфилду было всего 22 года. Работа над материалом началась во второй половине 1985 года. Об этом сообщает Antyradio.pl.

Композиция "Master of Puppets" длится более 8,5 минуты и сочетает фирменные стремительные риффы Хэтфилда с масштабной инструментальной частью. Спустя почти четыре десятилетия после выхода песня по-прежнему считается одной из главных работ Metallica, регулярно появляется в рейтингах лучших метал-композиций и звучит на концертах группы.

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Работа над новым материалом началась в середине 1985 года. Основными авторами песен были Джеймс Хэтфилд и Ларс Ульрих, которые разрабатывали музыкальные идеи во время репетиций в гараже в Эль-Серрито, штат Калифорния. Позже к работе присоединились Клифф Бёртон и Кирк Хэмметт.

Процесс создания песен преимущественно начинался с гитарных риффов. Музыканты собирали их, меняли местами и соединяли, пока не формировалась полноценная структура композиции. После этого определялись тема и название, а Хэтфилд занимался написанием текста.

Запись альбома проходила на студии Sweet Silence в Копенгагене с октября по декабрь 1985 года. Продюсером выступил Флемминг Расмуссен. Metallica уделяла материалу большое внимание, тщательно прорабатывая каждую деталь, поэтому работа над пластинкой заняла больше времени.

По словам Хэтфилда, в "Master of Puppets" рассказывается о человеке, который постепенно теряет контроль над собственной жизнью, поскольку наркотик начинает управлять им. Само название композиции можно перевести как "Кукловод". Зависимый в этой истории превращается в марионетку вещества, которое постепенно получает над ним полную власть.

Тема контроля и подчинения проходит через весь альбом. В его композициях музыканты затрагивают проблемы злоупотребления властью, угнетения, зависимости и бессилия человека перед обстоятельствами.

"Master of Puppets" считается одной из наиболее сложных композиций Metallica. Ее основа - несколько гитарных риффов, стремительный ритм и продолжительная инструментальная часть. Одним из характерных элементов песни стал интенсивный даунпикинг - техника игры на гитаре, при которой струны атакуются преимущественно движением медиатора вниз.

После второго припева композиция переходит в более спокойный фрагмент с чистым звучанием гитары и мелодичным соло Хэтфилда. Затем темп снова возрастает, а песня приводит к виртуозному соло Кирка Хэмметта.

"Master of Puppets" вышла 3 марта 1986 года и стала второй композицией одноимённого альбома. Позднее, 2 июля того же года, песню выпустили отдельным синглом. Впервые Metallica исполнила ее еще до релиза - 31 декабря 1985 года на концерте в Сан-Франциско.

Со временем композиция стала одной из самых узнаваемых в репертуаре группы и превратилась в наиболее часто исполняемую песню Metallica на концертах.

"Master of Puppets" неоднократно попадала в списки лучших метал-композиций в истории. VH1 включил ее в тройку лучших хеви-метал песен всех времен. В 2023 году Rolling Stone поставил композицию на второе место в рейтинге 100 лучших хеви-метал песен, а Metal Hammer ранее называл ее лучшей песней Metallica.

Новый виток популярности композиция получила спустя десятилетия после выхода. В 2022 году "Master of Puppets" прозвучала в финале четвертого сезона сериала "Очень странные дела". Персонаж Эдди Мэнсон, которого сыграл Джозеф Куинн, исполнил песню на гитаре.

После выхода финального эпизода сериала хит снова появился в музыкальных чартах, в том числе в США и Великобритании.

Сам альбом "Master of Puppets" сегодня считается одной из наиболее значимых и влиятельных работ в истории метал-музыки. Пластинка укрепила позиции Metallica и сыграла важную роль в популяризации американского трэш-метала. В 2015 году альбом стал первой метал-записью, включённой в Национальный реестр звукозаписей Библиотеки Конгресса США.

Новости музыки

Ранее Главред сообщал, что композиция "Just Like Heaven" британской группы The Cure, впервые выпущенная в 1987 году, спустя почти 40 лет вновь оказалась в центре внимания. Издание Billboard включило ее в рейтинг 50 лучших рок-песен о любви, отдав треку четвертую позицию. При этом история создания композиции напрямую связана с личными отношениями вокалиста группы Роберта Смита.

Музыкальное издание Far Out составило рейтинг самых тревожных композиций 1980-х годов. Первую строчку списка заняла песня The Mercy Seat австралийского коллектива Nick Cave & The Bad Seeds.

Знаменитая композиция Queen и Дэвида Боуи "Under Pressure", выпущенная в 1981 году, неожиданно вновь появилась в музыкальных чартах спустя более четырех десятилетий. На этой неделе песня заняла 24-е место в рейтинге Billboard Hard Rock Streaming Songs.

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О группе: Metallica Metallica - легендарная американская метал-группа, созданная в 1981 году в Лос-Анджелесе. Группу создали барабанщик Ларс Ульрих и вокалист/ритм-гитарист Джеймс Хэтфилд. Они же являются главными авторами песен. Текущий состав: Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих, Кирк Хэмметт (соло-гитара) и Роберт Трухильо (бас-гитара). Самые культовые песни: "Enter Sandman", "Nothing Else Matters", "Master of Puppets", "One", "The Unforgiven", "Fade to Black". Коллектив продал более 120 миллионов альбомов по всему миру, завоевал множество премий "Грэмми" и оказал колоссальное влияние на развитие жанров трэш-метал (thrash metal) и хэви-метал (heavy metal). Вместе с группами Slayer, Megadeth и Anthrax они составляют "Большую четверку" создателей трэш-метала.

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