Вслед за Каменских: Потап "наговорил" на серьезные проблемы

Потап попал в базу "Миротворца".

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Потап в "Миротворце" / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

Потап оказался в базе "Миротворца"

Что стало причиной

Украинский рэпер и продюсер Потап попал в базу сайта "Миротворец". Появление артиста в списке произошло 11 сентября - всего через несколько дней после того, как 9 сентября в перечень внесли его супругу Настю Каменских.

В карточке Потапа авторы ресурса называют его "провокатором". Среди официальных причин внесения указаны участие в актах "гуманитарной агрессии против Украины", а также участие в информационно-пропагандистских мероприятиях, направленных на дестабилизацию общественной жизни в стране.

видео дня

Потап на сайте "Миротворец" / скрин з сайта "Миротворец"

Поводом для попадания звездной пары в базу "Миротворца" стал выход их совместного интервью российской журналистке Екатерине Гордеевой 8 сентября. Потап, в частности, затронул тему воинской обязанности и своих поездок за пределы Украины во время военного положения. Шоумен заявил, что подлежит мобилизации и готов отправиться на фронт, если ему поступит соответствующее распоряжение. При этом свое постоянное пребывание за границей рэпер объяснил необходимостью зарабатывать деньги для семьи, а также благотворительной деятельностью и выступлениями. Артист откровенно признался, что устал от постоянного оформления документов для выезда, поэтому принял решение оставаться за рубежом.

Потап и Настя Каменских дали интервью россиянке / скрин из видео

Супруга Потапа, певица Настя Каменских, пополнила базу "Миротворца" чуть раньше - 9 сентября. Резонанс вокруг ее персоны разгорелся из-за высказываний в том же интервью, где артистка заявила о возвращении к использованию русского языка по совету психолога на фоне перенесенного стресса и проблем со здоровьем. Артистка считает, что из-за перехода на украинский язык у нее появилась киста, из-за которой она потеряла голос.

Потап / инфографика: Главред

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О персоне: Потап Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

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