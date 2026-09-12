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Дочь Киркорова поставила путинисту жесткий ультиматум: "Она восстала"

Кристина Трохимчук
12 сентября 2026, 05:55
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Алла-Виктория выступила против частых визитов новой "музы" своего отца.
Филипп Киркоров - дети
Филипп Киркоров - скандал в семье / коллаж: Главред, фото: скрин из видео; instagram.com, Филипп Киркоров

Вы узнаете:

  • Почему дочь Киркорова поставила ультиматум отцу
  • Почему Алла-Виктория невзлюбила избранницу Киркорова

В семье 59-летнего певца Филиппа Киркорова, который поддерживает российскую агрессию против Украины, разгорается громкий скандал. Напряжение между его 14-летней дочерью Аллой-Викторией и молодой пассией артиста, 20-летней моделью Валентиной Алексеевой, достигло критической точки, сообщает российский Telegram-канал о шоу-бизнесе.

По информации источника из окружения артиста, наследница певца категорически отказывается принимать юную модель в их семейном гнезде.

видео дня
Новая "муза" Киркорова
Новая "муза" Киркорова / скрин из видео

"У них дома кого только не бывает, и Алла-Виктория ко всем с добротой относится. А против новой красотки она восстала. Поставила Филиппу ультиматум: если ему так сильно нужно видеться с Валентиной, то пусть делает это в то время, когда самой Аллы-Виктории дома не будет. И предупредила, что ни в каких совместных обедах и совместных посиделках участия принимать не собирается", - поделился источник.

Очевидным подтверждением этого конфликта стала и реакция Аллы-Виктории на появление Алексеевой на мемориальном мероприятии - открытии памятника на могиле родителей Киркорова, где напряжение между присутствующими было заметно невооруженным глазом.

Филипп Киркоров
Филипп Киркоров с дочерью / фото: instagram.com, Филипп Киркоров

Филипп Киркоров познакомился с Валентиной Алексеевой на конкурсе красоты, где артист сидел в кресле жюри. Вскоре 59-летний певец начал открыто называть обладательницу титулов "Мисс Россия - 2024" и "Мисс БРИКС - 2026" своей новой вдохновительницей, а на музыкальном фестивале "Новая волна" артист и вовсе со сцены признался 20-летней девушке в чувствах, посвятив ей песню "Луиза".

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О персоне: Филипп Киркоров

Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

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