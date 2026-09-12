"Непростое время": Витвицкая рассказала о пережитом во время беременности

Вы узнаете:
- На каком сроке беременности находится Соломия Витвицкая
- Какой период оказался самым тяжелым для ведущей
Украинская телеведущая Соломия Витвицкая готовится впервые стать мамой. Сейчас звезда находится уже на 39-й неделе беременности и вспоминает в Instagram, с какими испытаниями ей пришлось столкнуться в начале этого пути.
По словам ведущей, именно первый триместр стал для нее самым тяжелым, ведь дискомфорт проявился уже на 8–9-й неделе. Впрочем, именно первые симптомы и подтолкнули ее узнать о своем новом положении.
"Однозначно - токсикоз. Собственно, благодаря тому, что он начался на 8–9-й неделе, мы и узнали о беременности. Но это было очень непростое время: тошнило, была слабость, спать хотелось постоянно, и тянуло все связки", - поделилась воспоминаниями звезда.
Неприятные ощущения и слабость длились несколько недель, однако со временем самочувствие ведущей значительно улучшилось, что позволило ей спокойно наслаждаться дальнейшим течением беременности.
"Я очень радовалась, что после 15–16 недель он прошел и начался второй триместр", - добавила Соломия.
Напомним, что сейчас Витвицкая находится на 38+ неделе беременности и уже совсем скоро готовится впервые встретиться со своим долгожданным первенцем.
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О персоне: Соломия Витвицкая
Украинская телеведущая, журналистка, ведущая проекта "ТСН" на телеканале 1+1, сообщает Википедия.
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