"Непростое время": Витвицкая рассказала о пережитом во время беременности

Телеведущая поделилась подробностями своего состояния.

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Соломия Витвицкая - беременность / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Соломия Витвицкая

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На каком сроке беременности находится Соломия Витвицкая

Какой период оказался самым тяжелым для ведущей

Украинская телеведущая Соломия Витвицкая готовится впервые стать мамой. Сейчас звезда находится уже на 39-й неделе беременности и вспоминает в Instagram, с какими испытаниями ей пришлось столкнуться в начале этого пути.

По словам ведущей, именно первый триместр стал для нее самым тяжелым, ведь дискомфорт проявился уже на 8–9-й неделе. Впрочем, именно первые симптомы и подтолкнули ее узнать о своем новом положении.

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Соломия Витвицкая про беременность в 46 / фото: instagram.com, Соломия Витвицкая

"Однозначно - токсикоз. Собственно, благодаря тому, что он начался на 8–9-й неделе, мы и узнали о беременности. Но это было очень непростое время: тошнило, была слабость, спать хотелось постоянно, и тянуло все связки", - поделилась воспоминаниями звезда.

Неприятные ощущения и слабость длились несколько недель, однако со временем самочувствие ведущей значительно улучшилось, что позволило ей спокойно наслаждаться дальнейшим течением беременности.

Соломия Витвицкая - токсикоз / фото: instagram.com, Соломия Витвицкая

"Я очень радовалась, что после 15–16 недель он прошел и начался второй триместр", - добавила Соломия.

Напомним, что сейчас Витвицкая находится на 38+ неделе беременности и уже совсем скоро готовится впервые встретиться со своим долгожданным первенцем.

Соломия Витвицкая / инфографика: Главред

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Ранее Главред сообщал, что Леди Гага и Майкл Полански впервые попали в объективы папарацци после рождения первенца. Пара вместе с новорожденным малышом отправилась на семейную прогулку в Северной Калифорнии.

Также Потапа внесли в базу "Миротворца" вслед за Настей Каменских с пометкой "провокатор". Профиль продюсера появился на сайте 11 сентября - через два дня после внесения его супруги. Среди официальных причин внесения указаны участие в актах "гуманитарной агрессии против Украины".

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О персоне: Соломия Витвицкая Украинская телеведущая, журналистка, ведущая проекта "ТСН" на телеканале 1+1, сообщает Википедия.

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