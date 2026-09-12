"Дуэтом с Лорак": Настя Каменских появилась на росТВ

Скандальные слова артистки о влиянии языка на здоровье подхватили кремлевские пропагандисты.

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Настя Каменских появилась на российском телевидении / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

Как Настю Каменских использовала российская пропаганда

Как пропагандист Евгений Попов отреагировал на "диагноз" певицы

Певица Настя Каменских оказалась в центре очередного громкого скандала. Поводом стало ее заявление о том, что после полугода общения исключительно на украинском языке у нее якобы "появилась киста и пропал голос". Это высказывание немедленно подхватила российская пропаганда, а украинцы отреагировали в Threads.

В эфире кремлевского телевидения ведущий Евгений Попов использовал историю артистки как очередной повод для антиукраинской пропаганды. Ожидаемой лояльности от российских медиа певица не получила - в своем сюжете путинист откровенно высмеял слова Каменских, назвав ее историю "чушью" и "абсурдом", а также напомнил о непоследовательности позиции звездной пары.

видео дня

Настя Каменских в эфире Россия 1 / скрін з відео

"Это сюр. Теперь Каменских требует для себя право общаться на том языке, на котором она хочет и который полезен для ее здоровья. Она заявляет, что не будет играть в "ура-патриотизм" и резко критикует сограждан, нападающих на русскоязычных. Где ты была, Настя, в 2022 году? В 2022 году Каменских и Потап сами поклялись не пользоваться русским языком в жизни и творчестве. Теперь Потап тоже вернулся к русскому", - заявил Попов.

На ситуацию резко отреагировали пользователи платформы Threads. Украинцы раскритиковали Каменских за создание инфоповодов, которые играют на руку вражеской пропаганде, а некоторые предположили, что таким образом певица пыталась прощупать почву для возвращения на российский рынок. Некоторые пользователи даже допустили, что Настя хочет пойти по стопам Ани Лорак, которая давно покинула Украину, заявляла о "выживании" ее из отечественного шоу-бизнеса и начала развлекать публику в стране-агрессоре.

Потапа и Настю Каменских обсуждают в Threads / скрин из Threads

"Настя Каменских стала героиней российской пропаганды. О кисте NK "из-за украинского языка" теперь рассказывает российский пропагандист Попов"

"Этого стоило ожидать. Настя либо целенаправленно работает на вражескую пропаганду, либо вообще не в себе. Не знаю, что хуже"

"Я уверена, что она скоро в России будет выступать дуэтом с Лорак"

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О персоне: Настя Каменских Настя Каменских - украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

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