Кровавый ритуал: Кейт Миддлтон запретила детям участвовать в странной традиции

Кейт Миддлтон исповедует более современный подход к воспитанию своих детей.

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Принц Уильям и Кейт Миддлтон с принцессой Шарлоттой и Луи / коллаж: Главред, фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Кратко:

О какой традиции идет речь

Коснулась ли она самого Уильяма

Кейт Миддлтон отказалась следовать одной из самых спорных традиций британской королевской семьи - и не позволила своим детям участвовать в так называемом "кровавом ритуале".

Как утверждается в новой книге королевского биографа Тома Куинна, принцесса Уэльская категорически выступила против обряда "blooding" - древней охотничьей традиции, при которой ребенка после первой добычи мажут кровью убитого животного. Об этом пишет New York Post.

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По данным автора, Миддлтон "жестко поставила условие", что принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи не будут участвовать в подобных практиках, несмотря на то, что ранее через этот ритуал проходили и король Карл III, и его сыновья - принцы Уильям и Гарри.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон - дети / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Инсайдеры отмечают, что Кейт была шокирована самой идеей подобного обряда и считает его устаревшим и неподходящим для современных детей.

Сам ритуал имеет давнюю историю и связан с охотничьими традициями: он символизирует "посвящение" после первой добычи и должен, по задумке, приобщить ребенка к культуре охоты.

Однако, как подчеркивается, позиция Миддлтон отражает более современный подход к воспитанию и демонстрирует, что в королевской семье постепенно отказываются от ряда старых и спорных обычаев.

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Ранее Главред сообщал, что 13-летний принц Джордж впервые появился в официальных портретах в форме Итонского колледжа - и сразу поразил тем, как сильно повзрослел.

Ранее также стало известно о том, что вокруг принца Уильяма разгорается новый скандал: инсайдеры утверждают, что он якобы пытается контролировать утечки информации и даже распространяет дезинформацию, чтобы вычислить "шпионов" в королевском дворце.

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О персоне: Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

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