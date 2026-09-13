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На фронте погиб известный актер и музыкант: где и когда пройдет прощание

Виталий Кирсанов
13 сентября 2026, 20:29
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В филармоническом центре Константина Слободенюка вспоминают как талантливого музыканта и свирельщика.
На фронте погиб Константин Слободенюк
На фронте погиб Константин Слободенюк / коллаж: Главред, фото: facebook.com/cult.gov.ua

Кратко:

  • Военнослужащий вступил в ряды ВСУ в мае 2024 года
  • Прощание с защитником состоится 15 сентября в 12:30 в Чернигове

На фронте погиб актер Черниговского областного молодежного театра и музыкант Константин Слободенюк. Защитнику Украины было 43 года.

О гибели артиста сообщили в Департаменте культуры Черниговской ОГА.

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Константин Слободенюк присоединился к Вооруженным силам Украины в мае 2024 года. До начала полномасштабной службы он работал актером Черниговского областного молодежного театра, а также выступал в Черниговском областном филармоническом центре фестивалей и концертных программ.

В филармоническом центре его вспоминают как талантливого музыканта и свирельщика. На протяжении многих лет Слободенюк сотрудничал с Академическим ансамблем песни и танца "Сіверські клейноди" и коллективом концертных исполнителей.

"Коллектив Черниговского областного филармонического центра с глубокой болью выражает искренние соболезнования родным и близким талантливого музыканта, свирельщика и мужественного Защитника Украины Константина Слободенюка", - говорится в сообщении учреждения.

Коллеги отметили его многолетнее творческое сотрудничество с коллективами филармонического центра и подчеркнули значительный вклад музыканта в культурную жизнь региона. В учреждении также выразили уверенность, что память о Константине Слободенюке навсегда останется в сердцах тех, кто его знал.

Прощание с защитником состоится 15 сентября в 12:30 в Екатерининской церкви в Чернигове.

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Ранее Главред сообщал, что на фронте погиб известный украинский музыкант, участник рок-н-ролльной группы "Руки'в Брюки" Анатолий Ткач. О трагической утрате сообщила его сестра Валентина.

На Донецком направлении погиб украинский актер Игорь Постолов, ведущий актер Центра современного искусства "ДАХ". Он защищал Украину в рядах Сил обороны. О гибели Игоря Постолова написала менеджер групп "ДахаБраха" и Dakh Daughters Ирина Горбань.

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О персоне: Константин Слободенюк

Константин Слободенюк - украинский актер, музыкант (флейтист/сопилкарь) и военнослужащий ВСУ, трагически погибший на фронте в сентябре 2026 года в возрасте 43 лет.

Окончил Черниговский музыкальный колледж имени Л. Ревуцкого и Киевский национальный университет культуры и искусств.

Работал актером в Черниговском областном молодежном театре. Зрителям он запомнился по ролям в таких спектаклях, как "Деревья умирают стоя" (Маурисио), "Кассандра" (Демон), "Убежище" (Гия), "Океан снов" (Араб) и других.

Много лет сотрудничал с Черниговским областным филармоническим центром, выступая в составе Академического ансамбля песни и танца "Сиверские клейноды" и коллектива концертных исполнителей.

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