"Защищал Донецкое направление": на фронте погиб известный актер

Игорь Постолов родился в городе Светлодарск Бахмутского района Донецкой области.

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Актер театра "Дах" погиб на Донецком направлении / коллаж: Главред, фото: teatre.com.ua, facebook.com/iryna.gorban

Кратко:

Игорь Постолов был ведущим актером театра "ДАХ"

Артисту было 40 лет

На Донецком направлении погиб украинский актер Игорь Постолов, ведущий актер Центра современного искусства "ДАХ". Он защищал Украину в рядах Сил обороны. О гибели Игоря Постолова написала менеджер групп "ДахаБраха" и Dakh Daughters Ирина Горбань.

По ее информации, актер погиб на Донецком направлении. Однако другие обстоятельства гибели, а также информация о том, когда Постолов присоединился к Вооруженным силам Украины, не сообщаются.

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"Игорь Постолов погиб, защищая Донецкое направление, но я всегда буду помнить его таким - молодым и красивым. Мое любимое фото с ним - из города Анже, Франция. Спасибо…" - написала она.

Игорю Постолову было 40 лет.

Игорь Постолов был ведущим актером театра "ДАХ". Он играл в постановках ЦСИ "ДАХ" - "Макбет", "Король Лир" и "Ричард III".

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О персоне: Игорь Постолов Игорь Постолов родился в городе Светлодарск Бахмутского района Донецкой области. Учился в театральном колледже в Днепре, работал гробовщиком. В 2007 году окончил Национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. У артиста был опыт съемок в кино и на телевидении: он снимался в фильмах и сериалах "Неприкаянные", "Порох и дробь", "25-й час" и "Наша врач". Во время полномасштабного вторжения Игорь Постолов вступил в ряды Сил обороны Украины и отправился на фронт защищать свою родную Донецкую область, где отдал жизнь за свободу страны.

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