"Защищал Донецкое направление": на фронте погиб известный актер

Кратко:
- Игорь Постолов был ведущим актером театра "ДАХ"
- Артисту было 40 лет
На Донецком направлении погиб украинский актер Игорь Постолов, ведущий актер Центра современного искусства "ДАХ". Он защищал Украину в рядах Сил обороны. О гибели Игоря Постолова написала менеджер групп "ДахаБраха" и Dakh Daughters Ирина Горбань.
По ее информации, актер погиб на Донецком направлении. Однако другие обстоятельства гибели, а также информация о том, когда Постолов присоединился к Вооруженным силам Украины, не сообщаются.
"Игорь Постолов погиб, защищая Донецкое направление, но я всегда буду помнить его таким - молодым и красивым. Мое любимое фото с ним - из города Анже, Франция. Спасибо…" - написала она.
Игорю Постолову было 40 лет.
Игорь Постолов был ведущим актером театра "ДАХ". Он играл в постановках ЦСИ "ДАХ" - "Макбет", "Король Лир" и "Ричард III".
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О персоне: Игорь Постолов
Игорь Постолов родился в городе Светлодарск Бахмутского района Донецкой области. Учился в театральном колледже в Днепре, работал гробовщиком. В 2007 году окончил Национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого.
У артиста был опыт съемок в кино и на телевидении: он снимался в фильмах и сериалах "Неприкаянные", "Порох и дробь", "25-й час" и "Наша врач".
Во время полномасштабного вторжения Игорь Постолов вступил в ряды Сил обороны Украины и отправился на фронт защищать свою родную Донецкую область, где отдал жизнь за свободу страны.
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