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Хит 1977 года спустя 16 лет возродился и снова покорил музыкальные чарты

Виталий Кирсанов
3 октября 2026, 21:22
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Оригинальная версия "We Just Disagree" стала одним из наиболее успешных сольных произведений Дэйва Мэйсона.
Хит Дэйва Мэйсона (на фото слева)
Хит Дэйва Мэйсона (на фото слева) "We Just Disagree" вернулся в чарты благодаря Билли Дину / коллаж: Главред, фото: Википедия, billydean.com

Кратко:

  • Композиция вошла в платиновый альбом музыканта "Let It Flow"
  • В американском Billboard Hot 100 песня поднялась до 12-й строчки

Знаменитая композиция британского музыканта Дэйва Мэйсона "We Just Disagree", получившая популярность в 1977 году, спустя 16 лет вернулась в чарты благодаря американскому кантри-исполнителю Билли Дину. Его интерпретация песни вошла в альбом "Fire in the Dark" и заняла девятое место в Billboard Hot Country Singles & Tracks. Об этом пишет журнал Parade.

Оригинальная версия "We Just Disagree" стала одним из наиболее успешных сольных произведений Мэйсона, известного также как сооснователя британской рок-группы Traffic. В американском Billboard Hot 100 песня поднялась до 12-й строчки, а в чарте Adult Contemporary достигла 19-го места.

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Композиция вошла в платиновый альбом музыканта "Let It Flow" и со временем закрепилась среди самых узнаваемых работ его сольной карьеры.

Автором песни выступил гитарист Джим Крюгер, который впоследствии стал музыкальным соратником Мэйсона. В основе композиции лежит история отношений, в которых двое людей постепенно отдаляются друг от друга и в конце концов принимают решение расстаться.

Однако сам Мэйсон видел в тексте более глубокий смысл. По его словам, песня отражала не только личные переживания, но и разногласия с бывшими участниками Traffic, представителями звукозаписывающих компаний и другими людьми из его окружения.

Музыкант признавался, что с первых аккордов его заинтересовала необычная гармония произведения. Услышав простое исполнение под гитару, он сразу понял, что хочет записать эту композицию. При этом Мэйсон поначалу сомневался, что песня сможет добиться большого коммерческого успеха, несмотря на ее музыкальную привлекательность.

Вопреки его опасениям, "We Just Disagree" заняла 12-е место в Billboard Hot 100 и стала одной из тех композиций, которые продолжают открывать для себя новые поколения слушателей.

"We Just Disagree" в исполнении Дэйва Мэйсона

Как песня получила вторую жизнь

В 1993 году к знаменитой балладе обратился американский кантри-певец и автор песен Билли Дин. Он представил собственную версию "We Just Disagree", адаптировав мелодию под звучание кантри.

Композиция стала вторым синглом с его альбома "Fire in the Dark" и сумела подняться на девятую позицию Billboard Hot Country Singles & Tracks.

Таким образом, софт-рок-композиция, впервые покорившая слушателей в конце 1970-х, спустя полтора десятилетия обрела новую популярность уже в другом музыкальном жанре. История "We Just Disagree" стала примером того, как удачная песня может получить второе дыхание благодаря новому исполнителю и свежему звучанию.

"We Just Disagree" в исполнении Билли Дина

Новости музыки

Ранее Главред сообщал, что композиция "Just Like Heaven" британской группы The Cure, впервые выпущенная в 1987 году, спустя почти 40 лет вновь оказалась в центре внимания. Издание Billboard включило ее в рейтинг 50 лучших рок-песен о любви, отдав треку четвертую позицию. При этом история создания композиции напрямую связана с личными отношениями вокалиста группы Роберта Смита.

Музыкальное издание Far Out составило рейтинг самых тревожных композиций 1980-х годов. Первую строчку списка заняла песня The Mercy Seat австралийского коллектива Nick Cave & The Bad Seeds.

Знаменитая композиция Queen и Дэвида Боуи "Under Pressure", выпущенная в 1981 году, неожиданно вновь появилась в музыкальных чартах спустя более четырех десятилетий. На этой неделе песня заняла 24-е место в рейтинге Billboard Hard Rock Streaming Songs.

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О персоне: Билли Дин

Билли Дин (полное имя - Уильям Гарольд Дин-младший) - американский кантри-певец, автор песен и музыкант, ставший популярным в 1990-х годах.

Родился 2 апреля 1962 года в городе Куинси, штат Флорида, США.

С детства выступал в группе своего отца Country Rocks. Широкую известность получил в 1988 году, победив в телевизионном конкурсе талантов Star Search.

Выпустил несколько успешных альбом-релизов (его первые работы Young Man, Billy Dean и Fire in the Dark получили золотой статус).

Главные хиты: Песни "Somewhere in My Broken Heart", "Only Here for a Little While", "If There Hadn't Been You" и кавер-версия песни "We Just Disagree".

За композицию Somewhere in My Broken Heart он получил премию Academy of Country Music (ACM) и номинацию на "Грэмми".

В 2017 году включен в Зал славы артистов Флориды (Florida Artists Hall of Fame).

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