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"Королевский подход": Уильям и Кейт приняли решение по поводу Гарри и Меган

Кристина Трохимчук
3 октября 2026, 16:00
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Принц и принцесса Уэльские решили полностью абстрагироваться от королевского скандала.
Королевская семья - как отреагировали на возвращение Меган и Гарри
Королевская семья - как отреагировали на возвращение Меган и Гарри / коллаж: Главред, фото: instagram.com, princeandprincessofwales, sussexroyal

Вы узнаете:

  • Какое решение приняли Уильям и Кейт в отношениях с Гарри и Меган
  • Почему принц Уильям больше не позволяет обидам влиять на свою жизнь

Принц Уильям и Кейт Миддлтон решили оставить в прошлом гнев и обиды на принца Гарри и Меган Маркл после многочисленных публичных заявлений герцогов Сассекских в громких интервью и мемуарах. По словам дворцовых инсайдеров, на которых ссылается Woman&Home, будущие король и королева решили придерживаться классического принципа британской монархии.

Супруги выбрали стратегию игнорирования провокаций, чтобы сосредоточиться на собственных обязанностях. Сохранять спокойствие и продолжать выполнять свою работу - именно такой традиционный королевский подход, по словам источников, решили применить Уильям и Кейт.

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Принц Уильям и Кейт Миддлтон
Принц Уильям и Кейт Миддлтон / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Источники, близкие к Кенсингтонскому дворцу, отмечают, что Гарри и Меган больше не являются приоритетом для принца и принцессы Уэльских. Вместо этого супруги сосредоточены на своих королевских обязанностях и подготовке к будущим ролям в монархии.

Как сообщает The Sunday Times со ссылкой на окружение Уильяма, близкие принца заметили существенные перемены в его отношении к семейному конфликту, который раньше причинял ему глубокую боль.

Меган и Гарри со своими детьми
Меган и Гарри со своими детьми / фото: instagram.com, meghan

"Раньше семейные дела занимали много места в его голове: это были очень близкие отношения, и он был очень расстроен. Но он больше не позволяет этому иметь власть над ним", - отметил близкий друг принца Уильяма.

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О персоне: Кейт Миддлтон

Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

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