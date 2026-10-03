"Очень харизматичен": избранница Сеитаблаева сделала признание об их романе

Вы узнаете:
- Чем Ахтем Сеитаблаев покорил свою избранницу
- Чем занимается его девушка
Избранница известного украинского режиссера и актера Ахтема Сеитаблаева впервые публично прокомментировала их роман. В откровенной беседе с ведущей проекта "Наодинці з Гламуром" Елена призналась, что кинематографист с первых минут общения покорил ее яркой манерой общения и внешностью.
Елена не стала скрывать своего восхищения и рассказала, что именно привлекло ее в возлюбленном.
"Он очень харизматичен", - с улыбкой поделилась избранница режиссера.
Помимо невероятной харизмы, Елена отметила привлекательную внешность и обаятельную улыбку Сеитаблаева. При этом на вопрос о том, как долго пара находится вместе, возлюбленная артиста предпочла сохранить интригу и ответила весьма загадочно: "Достаточно".
Как выяснилось в ходе интервью, сама Елена никак не связана с миром кино - она занимается общественной деятельностью в сфере дипломатии. Однако творчество своего избранника девушка оценивает очень высоко, выделяя драму "Домой" как одну из самых сильных его актерских работ.
"Это, по-моему, его лучшая актерская работа", - резюмировала Елена.
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О персоне: Ахтем Сеитаблаев
Ахтем Сеитаблаев - украинский актер и режиссер крымскотатарского происхождения. Заслуженный артист АР Крым. Ведущий военно-патриотического ток-шоу "Храбрые сердца" на телеканале 1+1. Происходит из семьи депортированных крымских татар. 25 февраля 2022 года, в первые дни российского вторжения в Украину, записался в ряды ВСУ, сообщает Википедия.
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