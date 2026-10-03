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"Очень харизматичен": избранница Сеитаблаева сделала признание об их романе

Кристина Трохимчук
3 октября 2026, 09:55
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Возлюбленная известного украинского режиссера рассказала, какие качества ее покорили.
Ахтем Сеитаблаев
Ахтем Сеитаблаев - отношения / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Чем Ахтем Сеитаблаев покорил свою избранницу
  • Чем занимается его девушка

Избранница известного украинского режиссера и актера Ахтема Сеитаблаева впервые публично прокомментировала их роман. В откровенной беседе с ведущей проекта "Наодинці з Гламуром" Елена призналась, что кинематографист с первых минут общения покорил ее яркой манерой общения и внешностью.

Елена не стала скрывать своего восхищения и рассказала, что именно привлекло ее в возлюбленном.

видео дня
Как выглядит девушка Ахтема Сеитаблаева
Как выглядит девушка Ахтема Сеитаблаева / фото: Киевфильм

"Он очень харизматичен", - с улыбкой поделилась избранница режиссера.

Помимо невероятной харизмы, Елена отметила привлекательную внешность и обаятельную улыбку Сеитаблаева. При этом на вопрос о том, как долго пара находится вместе, возлюбленная артиста предпочла сохранить интригу и ответила весьма загадочно: "Достаточно".

Ахтем Сеитаблаев - личная жизнь
Ахтем Сеитаблаев - личная жизнь / скрин из видео

Как выяснилось в ходе интервью, сама Елена никак не связана с миром кино - она занимается общественной деятельностью в сфере дипломатии. Однако творчество своего избранника девушка оценивает очень высоко, выделяя драму "Домой" как одну из самых сильных его актерских работ.

"Это, по-моему, его лучшая актерская работа", - резюмировала Елена.

Ахтем Сеитаблаев
Ахтем Сеитаблаев / инфографика: Главред

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Ранее Главред сообщал, что певица Светлана Лобода во время концерта заявила о намерении всегда представлять Украину на международной арене, подчеркнув, что ценит свои корни и считает связь с родной страной неотъемлемой частью каждого человека.

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О персоне: Ахтем Сеитаблаев

Ахтем Сеитаблаев - украинский актер и режиссер крымскотатарского происхождения. Заслуженный артист АР Крым. Ведущий военно-патриотического ток-шоу "Храбрые сердца" на телеканале 1+1. Происходит из семьи депортированных крымских татар. 25 февраля 2022 года, в первые дни российского вторжения в Украину, записался в ряды ВСУ, сообщает Википедия.

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Ахтем Сеитаблаев новости шоу бизнеса
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