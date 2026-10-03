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"Представлять свою страну": Лобода сделала публичное заявление об Украине

Кристина Трохимчук
3 октября 2026, 05:55
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Известная исполнительница высказалась о своей связи с родиной.
Светлана Лобода про Украину
Светлана Лобода про Украину / коллаж: Главред, фото: скрин из видео; instagram.com, Светлана Лобода

Вы узнаете:

  • Что Светлана Лобода заявила на своем концерте
  • Как в сети отреагировали на слова артистки

Певица Светлана Лобода сделала резонансное заявление на своем концерте. В сети появилось видео, опубликованное блогером Богданом Беспаловым, на котором артистка эмоционально говорит со сцены о своей связи с Украиной.

Певица заявила, что ценит свои корни и намерена всегда представлять Украину на международной арене. Более того, она считает, что человек без связи с родной страной теряет важную часть самого себя.

видео дня
Светлана Лобода
Светлана Лобода - позиция / фото: t.me/lobodaofficial

"Лобода - это Украина! Лобода из Украины! Она всегда будет представлять свою страну, которую любит. Потому что ценит свой род, потому что знает: человек без рода, без корней - это человек, у которого нет ничего", - эмоционально обратилась к залу исполнительница.

Заявление артистки вызвало неоднозначную реакцию среди пользователей сети. В комментариях под видео разгорелись споры: одни вступились за Лободу и упомянули ее помощь Украине, в то время как другие раскритиковали певицу, вспомнив ее многолетнюю работу в РФ после 2014 года и споры вокруг некоторых зарубежных выступлений.

'Представлять свою страну': Лобода сделала публичное заявление об Украине
Светлана Лобода - где сейчас / фото: instagram.com, Светлана Лобода

"Мы лично знакомы, Лобода - одна из лучших и самых преданных звезд. Она тихо работает на благо страны и не афиширует это"

"Особенно преданным ее поступком является выступление на корпоративе у русских"

"Украине она не нужна, пусть и дальше считает себя Украиной"

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О персоне: Светлана Лобода

Светлана Лобода - украинская певица, автор песен, сообщает Википедия. Заслуженная артистка Украины (2013). В 2004 году 3 месяца была частью популярной девичьей поп-группы ВИА Гра. В 2009 году представляла Украину на Евровидении с песней "Be My Valentine (Anti-crisis Girl)" (12-е место). С 2010 года выступает под псевдонимом LOBODA.

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