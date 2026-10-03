'Представлять свою страну': Лобода сделала публичное заявление об Украине

Вы узнаете:
- Что Светлана Лобода заявила на своем концерте
- Как в сети отреагировали на слова артистки
Певица Светлана Лобода сделала резонансное заявление на своем концерте. В сети появилось видео, опубликованное блогером Богданом Беспаловым, на котором артистка эмоционально говорит со сцены о своей связи с Украиной.
Певица заявила, что ценит свои корни и намерена всегда представлять Украину на международной арене. Более того, она считает, что человек без связи с родной страной теряет важную часть самого себя.
"Лобода - это Украина! Лобода из Украины! Она всегда будет представлять свою страну, которую любит. Потому что ценит свой род, потому что знает: человек без рода, без корней - это человек, у которого нет ничего", - эмоционально обратилась к залу исполнительница.
Заявление артистки вызвало неоднозначную реакцию среди пользователей сети. В комментариях под видео разгорелись споры: одни вступились за Лободу и упомянули ее помощь Украине, в то время как другие раскритиковали певицу, вспомнив ее многолетнюю работу в РФ после 2014 года и споры вокруг некоторых зарубежных выступлений.
"Мы лично знакомы, Лобода - одна из лучших и самых преданных звезд. Она тихо работает на благо страны и не афиширует это"
"Особенно преданным ее поступком является выступление на корпоративе у русских"
"Украине она не нужна, пусть и дальше считает себя Украиной"
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О персоне: Светлана Лобода
Светлана Лобода - украинская певица, автор песен, сообщает Википедия. Заслуженная артистка Украины (2013). В 2004 году 3 месяца была частью популярной девичьей поп-группы ВИА Гра. В 2009 году представляла Украину на Евровидении с песней "Be My Valentine (Anti-crisis Girl)" (12-е место). С 2010 года выступает под псевдонимом LOBODA.
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