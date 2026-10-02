"Люблю мыть посуду": Кейт Миддлтон раскрыла, как ей помогает принц Уильям

Принцесса Уэльская откровенно рассказала о бытовых привычках королевской семьи.

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Как живут Кейт Миддлтон и принц Уильям / коллаж: Главред, фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Вы узнаете:

Какое домашнее занятие обожает Кейт Миддлтон

Как принц Уильям и их трое детей участвуют в уборке

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон поделилась неожиданными деталями семейного быта. Как сообщает британское издание The Times, во время визита в благотворительную организацию West Sussex Minibus в Пулборо 44-летняя супруга наследника престола присоединилась к еженедельному обеду с пожилыми гостями и заговорила о повседневной рутине.

Во время разговора принцесса рассказала, какими совсем не королевскими обязанностями занимаются члены семьи Уэльских. Кейт призналась, что обычное мытье посуды приносит ей искреннее удовольствие.

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Принц Уильям и Кейт Миддлтон - домашние обязанности / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

"Я люблю мыть посуду. Действительно люблю", - заявила принцесса.

На вопрос о том, помогает ли ей принц Уильям, Миддлтон с улыбкой объяснила, что в их семье обязанности распределены. Наследник британского престола берет на себя завершающий этап, а к процессу активно привлекают и младшее поколение - 13-летнего принца Джорджа, 11-летнюю принцессу Шарлотту и 8-летнего принца Луи.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

"Он вытирает посуду. Мы прекрасно работаем в паре. А еще привлекаем к этому детей", - рассказала Кейт Миддлтон.

Таким образом, даже повседневные домашние дела в семье принца и принцессы Уэльских становятся совместным занятием, в котором участвуют и их трое детей.

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О персоне: Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

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