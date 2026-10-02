"Горжусь": Андрей Шевченко показал повзрослевших сыновей по особому поводу

Легендарный украинский футболист поделился редким семейным кадром в честь 14-летия своего сына Александра.

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Андрей Шевченко - дети / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Андрей Шевченко

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Как выглядят младшие сыновья Андрея Шевченко и Кристен Пазик

Как спортсмен поздравил сына-именинника

Президент Украинской ассоциации футбола и звезда мирового спорта Андрей Шевченко поделился с поклонниками в Instagram радостным семейным событием. Вслед за собственным днем рождения спортсмен отпраздновал 14-летие сына Александра.

По этому случаю экс-футболист опубликовал редкое совместное фото с подросшими наследниками. На снимке Шевченко обнимает за плечи двух младших сыновей - 14-летнего именинника Александра и 12-летнего Райдера-Габриэля.

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Андрей Шевченко с сыновьями / фото: instagram.com, Андрей Шевченко

Семейный кадр был сделан во время активного отдыха на фоне живописного зеленого поля для гольфа и морского пейзажа. Сам Андрей Шевченко предстал на снимке в спортивном аутфите: полосатом поло, темно-синих шортах, белых кроссовках и бейсболке. Виновник торжества Александр позирует в белой футболке с принтом и серых шортах, а Райдер-Габриэль выбрал ярко-красную футболку-поло и черные спортивные шорты.

Отец адресовал имениннику самые теплые и искренние пожелания.

Дети Андрея Шевченко поддерживают Украину / фото: instagram.com, Андрей Шевченко

"Тебе четырнадцать! Люблю тебя и очень тобой горжусь, Александр! С днем рождения!" - поздравил сына Андрей Шевченко.

Напомним, что Андрей Шевченко и американская модель Кристен Пазик счастливы в браке с 14 июля 2004 года. Пара воспитывает четверых сыновей: 21-летнего Джордана, 19-летнего Кристиана, а также младших Александра и Райдера-Габриэля.

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О персоне: Андрей Шевченко Андрей Шевченко - украинский спортсмен, тренер и общественный деятель, в пршлом - футболист на позиции нападающего. Заслуженный мастер спорта Украины. Посол благотворительной платформы United24, которая занимается сбоом средств для помощи Украине и повышает осведомленность общества про войну в нашей стране.

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