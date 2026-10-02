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"Мама не откормила": звезда "Дизель Шоу" Булитко раскрыла свой вес

Кристина Трохимчук
2 октября 2026, 10:44
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Известная украинская актриса столкнулась с неожиданным медицинским ограничением.
Виктория Булитко вес
Виктория Булитко вес / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Виктория Булитко

Вы узнаете:

  • Сколько килограммов весит Виктория Булитко
  • Почему актриса не смогла стать донором

Звезда "Дизель Шоу" Виктория Булитко поделилась в Instagram курьезной историей. Актриса отправилась в одну из больниц Киева, чтобы впервые стать донором крови.

Раньше артистке уже отказывали в этой процедуре из-за недостаточного веса, однако на этот раз Булитко была уверена, что ее физические показатели пришли в норму.

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Виктория Булитко - сколько весит
Виктория Булитко - сколько весит / фото: instagram.com, Виктория Булитко

"Еду впервые в жизни сдавать донорскую кровь. Я на тот момент весила 46 кг, а сейчас уже 48 кг. Могу себе позволить! Представьте себе, пришла сдавать кровь, а 48 кг - это тоже мало. Надо хотя бы 50 кг", - с юмором поделилась с подписчиками артистка.

Несмотря на то что звезда немного набрала вес и достигла отметки в 48 килограммов, медики оказались непреклонны: для безопасности донора минимальный допустимый вес составляет 50 кг. Получив очередной отказ от врачей, Булитко не стала расстраиваться и с присущим ей юмором объяснила поклонникам причину своего недостаточного веса.

Виктория Булитко - донорство крови
Виктория Булитко - донорство крови / фото: instagram.com, Виктория Булитко

"Спрашивают, почему вес такой мал. Не откормила мама…", - с улыбкой подытожила знаменитость.

Виктория Булитко
Виктория Булитко / инфографика: Главред

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О персоне: Виктория Булитко

Виктория Булитко - украинская актриса театра и кино, певица и музыкант, сообщает Википедия. С 2015 года является актрисой "Дизель Студио", снимается в проектах "Дизель Шоу", "На троих", "Выжить любой ценой" и "Dizel Night". В 2019 году стала финалисткой шоу "Танцы со звездами" на телеканале "1+1".

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