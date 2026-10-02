Звезда российских сериалов пошел воевать за Украину — детали

Вы узнаете:
- Почему Анатолий Пашинин добровольно ушел служить в ВСУ
- Что случилось с актером после окончания карьеры в РФ
Украинский режиссер Андрей Дончик в интервью для проекта "Наодинці з Гламуром" откровенно рассказал о судьбе актера Анатолия Пашинина. Артист, рожденный в Украине, долгие годы строил успешную карьеру в РФ, однако с началом военных действий кардинально изменил свою жизнь и вступил в ряды украинской армии.
По словам режиссера, Пашинин с самого начала поразил его не только актерским талантом, но и искренней любовью к родному языку, который смог сохранить, несмотря на годы жизни за границей.
"Он тогда покорил меня тем, что, во-первых, хорошо говорил по-украински, притом что, начиная с какого-то года школы, он фактически уехал в Россию, там много снимался, но сохранил нормальный украинский язык... После этого сериала и с начала военных действий он сбежал оттуда, служил в "Азове", был зачислен в войска", - вспомнил Дончик.
Режиссер отметил, что решение встать на защиту Украины стало для актера серьезным поворотом в жизни, ведь он полностью лишился привычного дохода и съемок. Пашинин фактически остался без работы, а единственным источником его обеспечения на тот период стала армия.
Дончик признался, что в последние годы актер пропал из поля зрения, хотя раньше режиссер обращался к нему со сценариями и идеями кинопроектов.
"У него там была профессия, он что-то зарабатывал, а здесь он фактически остался без работы и без каких-либо средств к существованию, его фактически содержала армия... Он сейчас немного исчез из поля зрения, но он служил и занимался этим, так сказать, даже пошел добровольно", - резюмировал режиссер.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что певица Тина Кароль рассказала о предстоящем празднике: 18 ноября её единственному сыну Вениамину исполняется 18 лет. В эфире артистка поделилась планами на совершеннолетие первенца и семейными традициями празднования этой даты.
Также Леся Никитюк призналась, как скрывала скорое пополнение в семье. Телеведущая рассказала, что, будучи уже на солидном сроке беременности, отправилась в Днепр, чтобы провести масштабное мероприятие.
Читайте также:
- Тина Кароль сделала заявление о возвращении сына в Украину после 18-летия
- "Удостовериться, что сдохла": Лолита собралась на тот свет и дала указания родным
- Распаковки и блог: куда делась "киста" Настя Каменских и ее муж Потап
О персоне: Анатолий Пашинин
Анатолий Пашинин - украинский актер театра и кино, сообщает Википедия. Детство провел в Запорожье, актерское образование получил в Москве (ВТУ им. Щепкина), после чего активно снимался в кинопроектах, включая украинскую драму "Украденное счастье". С 2014 года публично поддержал Украину, а в 2017 году воевал добровольцем в составе батальона "Арата" УДА. Запрещает называть себя российским актером и проживает в Киеве.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред