Звезда российских сериалов пошел воевать за Украину — детали

Режиссер Андрей Дончик раскрыл, что произошло с актером Анатолием Пашининым.

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Где сейчас Анатолий Пашишин / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

Почему Анатолий Пашинин добровольно ушел служить в ВСУ

Что случилось с актером после окончания карьеры в РФ

Украинский режиссер Андрей Дончик в интервью для проекта "Наодинці з Гламуром" откровенно рассказал о судьбе актера Анатолия Пашинина. Артист, рожденный в Украине, долгие годы строил успешную карьеру в РФ, однако с началом военных действий кардинально изменил свою жизнь и вступил в ряды украинской армии.

По словам режиссера, Пашинин с самого начала поразил его не только актерским талантом, но и искренней любовью к родному языку, который смог сохранить, несмотря на годы жизни за границей.

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Анатолий Пашишин на фронте / фото: facebook.com, Андрей Цаплиенко

"Он тогда покорил меня тем, что, во-первых, хорошо говорил по-украински, притом что, начиная с какого-то года школы, он фактически уехал в Россию, там много снимался, но сохранил нормальный украинский язык... После этого сериала и с начала военных действий он сбежал оттуда, служил в "Азове", был зачислен в войска", - вспомнил Дончик.

Режиссер отметил, что решение встать на защиту Украины стало для актера серьезным поворотом в жизни, ведь он полностью лишился привычного дохода и съемок. Пашинин фактически остался без работы, а единственным источником его обеспечения на тот период стала армия.

Андрей Дончик - режиссер / скрин из видео

Дончик признался, что в последние годы актер пропал из поля зрения, хотя раньше режиссер обращался к нему со сценариями и идеями кинопроектов.

"У него там была профессия, он что-то зарабатывал, а здесь он фактически остался без работы и без каких-либо средств к существованию, его фактически содержала армия... Он сейчас немного исчез из поля зрения, но он служил и занимался этим, так сказать, даже пошел добровольно", - резюмировал режиссер.

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О персоне: Анатолий Пашинин Анатолий Пашинин - украинский актер театра и кино, сообщает Википедия. Детство провел в Запорожье, актерское образование получил в Москве (ВТУ им. Щепкина), после чего активно снимался в кинопроектах, включая украинскую драму "Украденное счастье". С 2014 года публично поддержал Украину, а в 2017 году воевал добровольцем в составе батальона "Арата" УДА. Запрещает называть себя российским актером и проживает в Киеве.

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